スタンダードチャータード銀行、新興国から150兆円流出と警告

スタンダードチャータード銀行は、今後3年で新興国から最大1兆ドルがステーブルコインに流出する可能性があると警告した.

背景には新興国の通貨安や高インフレがあり、利用者は資産保全を求めてドル連動型ステーブルコインを選択している.

この資金流出は新興国の銀行に課題を突きつける一方、送金コスト削減など金融包摂を促進する可能性も指摘されている.

スタンダードチャータード銀行は6日、今後3年間で最大1兆ドルが新興国市場の銀行預金からドル連動型ステーブルコインへ流出する可能性があるとの報告書を公開した。

同行のアナリスト、ジェフリー・ケンドリック氏とマドゥール・ジャ氏によると、ステーブルコインは現在、新興国の多くの利用者にとって米ドル建ての銀行口座として機能している。

報告書は、世界のステーブルコイン市場が2028年末までに2兆ドルに達し、その需要の約3分の2が新興国から生まれると予測する。

現存する供給量の約3分の2が、すでに新興国経済圏での貯蓄として機能している可能性があると推定している。

この予測は、JPモルガン・グローバル・リサーチが9月に示した、より保守的な見通しとは対照的だ。

新興国で加速するステーブルコイン需要

JPモルガンはステーブルコイン市場が将来5000億ドル規模以上に成長すると予測する一方、普及ペースは緩やかになると指摘している。

DefiLlamaによれば現在の暗号資産（仮想通貨）市場規模は約3000億ドルで、テザー（USDT）とUSDコイン（USDC）がシェアを占めている。

特に自国通貨安に悩む新興国では、ハイリスクの仮想通貨投資と異なり資産防衛を目的としたステーブルコインの利用が顕著だ。

米ドル建てが市場の99%を占め、米国の規制下で利回りがなくとも資本保全を求める需要を集めている。

これは銀行の機能を非銀行部門へ移行させる流れを加速させ、各国の金融システムに影響を与えている。

中央銀行はCBDC等で対応するが、資本流出を防ぐには不十分との見方もある。

伝統的銀行への挑戦と金融包摂の可能性

報告書は、ステーブルコインが新興国の伝統的な銀行預金を脅かす一方で、より安価な送金や迅速な決済といった潜在的な利益ももたらし、金融包摂を向上させる可能性があると強調した。

同行は、現地の当局が迅速に対応しなければ、ステーブルコインの夏は新興国銀行にとって長い冬になりかねないと警告した。

これは、発展途上国の伝統的な銀行セクターが構造的な課題に直面することを示唆している。

最近のステーブルコイン普及の急増は、暗号資産（仮想通貨）市場全体の成長と時期を同じくしている。

仮想通貨の総取引高は8月に年間最高の9兆7200億ドルに達した。

報告書はまた、ステーブルコイン市場が現在、少数の主要プレーヤーによって支配されていることにも言及した。

テザー社とサークル社がUSDTとUSDCで市場全体の80%以上を占めており、分散型金融の代替手段とされながらも、市場の集中リスクが浮き彫りになっている。

米国のGENIUS法がステーブルコインの利回り提供を制限する一方、新興国はこの進化する金融インフラにどう対応すべきか苦慮している。

規制の不確実性が依然として重要な要因となっている。

