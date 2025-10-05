ストライプCEO発言、ステーブルコインが銀行に利回り強いる

Key Notes

決済大手ストライプのCEOは、ステーブルコインが普及することで、従来の銀行は顧客に預金利回りを提供せざるを得なくなるとの見解を示した.

米国の銀行業界は利回り付きステーブルコインに強く反対し、米国の規制法案では利回り共有メカニズムが禁止された経緯がある.

ストライプはステーブルコイン関連企業を買収し、国際送金などでの活用事例を挙げており、金融業界の変革を主導する.

決済大手ストライプのパトリック・コリソンCEOは3日、ステーブルコインが従来の金融機関に預金利回りの提供を強いるとの見解を示した。

この発言は、ベンチャーキャピタリストのニック・カーター氏がXに投稿した、利回り付きステーブルコインの成長に関する議論に応じたものだ。

コリソン氏は、米国の普通預金金利が平均0.40%、EUでは0.25%に過ぎない現状を指摘した。

同氏はこれを消費者に極めて不親切と表現し、競争上の不利益になると述べた。

Good post on evolving stablecoin market structure. I would extend it further: yes, I think that stablecoin issuers are going to have to share yield with others, but this is just one instance. Everyone is going to have to share yield. Today, the average interest on US savings… https://t.co/yjjLOzxoOk — Patrick Collison (@patrickc) October 3, 2025

ステーブルコインは金融の超伝導体

ストライプが最近公開した年次書簡では、コリソン兄弟がステーブルコインを、金融サービスにおける超伝導体と位置付けていることが明らかになった。

同社は2024年後半にステーブルコインのインフラ提供企業であるBridgeを買収しており、この分野への注力を強めている。

書簡では具体的な活用事例として、スペースX社がアルゼンチンやナイジェリアなどの市場から衛星インターネットのスターリンクの収益を送金するために同社のインフラを利用したことが挙げられた。

このような革新は、ステーブルコインに留まらず、ブロックチェーン技術全体が持つ可能性を示唆している。

銀行業界の抵抗と規制の壁

利回りを提供するステーブルコインに対して、銀行業界は強い抵抗を示してきた。

米国の銀行ロビーは、ステーブルコイン規制法案GENIUS法の策定過程で積極的にロビー活動を展開した。

一次情報源が引用したアメリカン・バンカー誌の報道によると、銀行側は利回り付きステーブルコインが従来の銀行システムを根本的に損なうと主張した。

この反対運動は法案の最終的な条項に直接影響を与え、米国でステーブルコインの規制枠組みを確立する一方で、利回り共有のメカニズムは明確に禁止された。

規制の動向は、市場に流通する仮想通貨の選定にも影響を与えるため、投資家は注意深く見守る必要がある。

しかし、2023年以降、ステーブルコインの時価総額と利用者数は大幅に増加している。

特にGENIUS法案の可決による規制の明確化が、この拡大をさらに加速させた側面がある。

コリソン氏の発言は、フィンテック指導者の間で広がる認識を反映している。

それは、従来の銀行モデルが、預金に対するより良いリターンを求める消費者の需要に応えるために進化しなければならないというものだ。

この動きは、より広範な仮想通貨投資への関心を高める可能性も秘めている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。