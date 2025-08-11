Sygnum銀行、スイと提携｜機関投資家向け統合サービスを提供

Key Notes

Sygnum銀行がスイ財団の公式バンキングパートナーとなり、SUIトークン向けの機関投資家向けサービスを開始した.

この提携は、機関投資家に対し、規制に準拠した安全なブロックチェーンへのアクセスを提供するものだ.

ステーキングやレンディングサービスの提供により、スイへのさらなる資本流入が期待される.

デジタル資産銀行のSygnum Bankは8日、スイ（SUI）ブロックチェーンのネイティブトークンSUI向けの機関投資家向けサービスを開始した。この提携により、Sygnumはスイ財団の公式銀行パートナーとなる。

2025年7月の初期統合を経て、Sygnumはスイを全面サポートするスイス初の銀行となり、カストディ、取引、ステーキング、レンディングなどの規制準拠サービスを提供する。

スイスとシンガポールの両国で規制監督下にある同社は、伝統的金融と分散型技術の架け橋としてスイの成長を後押しし、機関投資家による活用を促進していく構えだ。

🇨🇭 Sui goes Swiss-bank-grade. Sui is now fully integrated into Sygnum’s regulated banking platform – unlocking custody, trading, staking, and treasury services for institutional clients. A major step toward scaling Sui’s ecosystem for global finance. https://t.co/QINXNujC1V — Sui (@SuiNetwork) August 8, 2025

機関投資家の需要増加が提携の背景に

今回の提携の主な要因は、ブロックチェーン技術への安全でコンプライアンスに準拠したアクセスに対する機関投資家の需要の高まりだ。伝統的な金融機関がデジタル資産へのエクスポージャーを求める中、規制された経路の必要性が増している。

Sygnumの軍事レベルのセキュリティインフラと包括的な規制遵守フレームワークは、機関投資家がスイへのアクセスを検討する際の運用リスクを大幅に軽減する。

この提携は、スイが企業のアプリケーションや実世界資産（RWA）のトークン化へ戦略的に拡大するタイミングと一致しており、これらの分野では機関投資家の参加が規模拡大に不可欠である。

また、ブロックチェーンネットワーク間の競争が激化する中で、スイ財団は機関投資家からの信頼を得るため、この注目度の高い提携を確立した。

この動きは、規制されたカストディアンやサービスプロバイダーが主流金融の基盤となりつつある、暗号資産（仮想通貨）市場の専門化という広範な市場トレンドを反映している。

エコシステムへの資本流入を促進

Sygnumは2025年8月中にSUIのステーキングサービスを開始する予定だ。これにより、機関投資家はネットワークのバリデーションに参加することで利回りを得る機会を得られる。その後、ロンバードレンディングサービスも提供され、追加の流動性オプションが確保される。

Sygnumのマティアス・インバッハCEOは、同行のデジタル資産に対する深い理解と規制されたインフラが、SUIの機関投資家による採用を加速させる理想的なパートナーであると強調した。

スイ財団のクリスチャン・トンプソンCEOは、Sygnumの信頼できる銀行フレームワークが、プロの投資家間でのSUIのグローバルな展開を大幅に拡大し、エコシステムの信頼性を強化すると述べた。

この提携は、機関投資家にとって信頼性の高い規制されたアクセスチャネルを提供することで、スイのDeFiアプリケーションやRWAプロジェクトへの資本流入を促進すると期待されている。

業界アナリストはこの動きを、仮想通貨技術が主流金融に受け入れられる上で極めて重要なステップと捉えており、他の伝統的金融機関がこれに追随する可能性も指摘している。

SUIのような有力なアルトコインが機関投資家向けプラットフォームに組み込まれることは、市場全体の信頼性と成熟度を高める要因にもなりそうだ。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。