米国の現物ビットコインETF、週間流入額が過去2番目の規模に

米現物ビットコインETFは3日、過去2番目となる32.4億ドルの週間資金流入を記録した.

この流入はビットコインが史上最高値に迫る中で発生し、機関投資家の関心の高さを示している.

市場ではイーサリアムからビットコインへの資金循環が起きており、マクロ経済の不確実性が背景にあると分析されている.

米国のビットコイン（BTC）の現物ETFは3日、過去2番目に高い週間資金流入を記録した。

この週の資金流入額は32億4000万ドルに達した。

同時に、イーサリアム（ETH）の現物ETFも13億ドルの比較的高い流入を記録している。

この動きは前週の純流出からの劇的な転換であり、投資家心理が41億4000万ドルも改善したことを示す。

機関投資家による暗号資産（仮想通貨）への関心の高さが改めて浮き彫りとなった形だ。

記録的な資金流入と市場の動向

SoSoValueのデータによると、このパターンは機関投資家が主要な仮想通貨資産間で戦略的な資金循環を行っていることを反映している。

特に、ブラックロックのIBITやフィデリティのFBTCといった商品が市場を主導しており、伝統的な金融チャネルを通じた機関投資家の採用が拡大していることがうかがえる。

9月のETFフローの動向を見ると、この流れが加速していたことが分かる。

9月10日には米国の現物ビットコインETF全体で7億4150万ドルの純流入を記録するなど、勢いが強まっていた。

今回の記録的な週間流入は、良好な市場環境の中で機関投資家がビットコインをこれから、戦略的資産としてますます重視していることを示唆している。

イーサリアムからビットコインへの資金循環

純流出から記録的な流入への急激な変化は、複数の要因が重なった結果とみられる。

Ainvestの9月4日付のレポートは、9月が仮想通貨市場の冷却期間として機能する歴史的パターンを指摘している。

同レポートは、ボラティリティが高まると、より安全なベンチマーク資産と見なされるビットコインに資金が還流すると分析する。

実際に9月3日には、米国のビットコイン現物ETFに3億132万ドルの純流入があり、8月を支配した仮想通貨イーサリアムからの資金回帰の兆候が見られていた。

マクロ経済状況もこのローテーションの重要な要因だ。

世界の中央銀行が慎重な姿勢を示し、債券利回りが高止まりする中、投資家はリスクの高いイーサリアムへのエクスポージャーを減らし、ビットコインを選好する傾向が強まった。

この資金循環が10月初旬にさらに激化し、今回の記録的な週間流入につながったとみられる。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。