米政府のBTC保有量は約2.9万枚と判明｜推定より大幅下回る

米国連邦保安官局は16日、情報公開法に基づく開示で、政府が保有するビットコイン(BTC)が2万8988 BTCであることを明らかにした。

これは現在の市場価値で約34億ドルに相当する。この数字は、これまでBitcoin Treasuriesなどの調査機関によって広く報じられてきた約20万BTCという推定値を85%も下回るものだ。

政府が保有するビットコインは、司法省のデジタル資産没収プログラムを通じて、主に犯罪行為から没収された資産である。

Total BTC holdings are 28,988.35643016, or approx. $3.44 Billion at current price.

