ヴァンエック、ビットコイン価格目標18万ドル維持｜強気予測

ヴァンエックが、2025年末のビットコイン価格目標を18万ドルに維持すると公開した.

機関投資家の需要と現物ビットコインETFへの資金流入が、強気見通しの主な根拠だ.

健全なネットワーク活動や米国の金融緩和期待も追い風となる一方、市場には慎重な見方も存在する.

資産運用大手のヴァンエックは18日、2025年末のビットコイン（BTC）価格目標を18万ドルに維持することを明らかにした。

同社が公開した2025年8月中旬のレポートChainCheckでこの見通しが改めて示された。

ビットコインは直前の14日に史上最高値となる12万4457ドルを記録しており、ヴァンエックの目標達成に向けた大きな前進を見せていた。

レポート発行時点でのビットコイン価格は、最高値から約7.33%下落した11万5339ドルで取引されていた。

New Mid-August 2025 Bitcoin ChainCheck blog is out. We reaffirm our $180K year-end target. 🔗https://t.co/mhM9cR2u6f — VanEck (@vaneck_us) August 18, 2025

機関投資家の需要が価格を牽引

ヴァンエックは、短期的な価格調整にもかかわらず、ビットコインの上昇軌道に対する自信を維持している。

同社は今後数ヶ月について、季節的な市場参加者の動向や広範な経済の変化が、ビットコインの上昇をさらに伸ばす可能性があると分析している。

一方で、利益確定の動きや下落のリスクも存在すると指摘した。

この価格目標の維持は、暗号資産（仮想通貨）市場の変動の中でもビットコインの長期的な価値提案に対する同社の確固たる姿勢を示すものだ。

ヴァンエックは、強気見通しを支える複数の重要な要因を挙げている。

中でも機関投資家の需要が最も強力な成長ドライバーであると指摘する。

ストラテジーのような主要企業を含む294の事業体が、現在367万BTC以上を管理下に置いている。

米国の現物ビットコインETFは、機関投資家から多額の資金を集めており、純流入額は549億7000万ドルに達し、運用資産総額は1519億ドルに上る。

市場のファンダメンタルズも堅調で、直近の最高値更新前には、オンチェーン上のビットコイン保有の92%がすでに利益の出ている状態だ。

これは価格急騰時の強力な下支えとなっている。

このレポートは、ヴァンエックのマシュー・シーゲル仮想通貨責任者とネイサン・フランコヴィッツ氏が執筆したものだ。

同レポートは、規制の追い風や機関投資家の資金流入が、ビットコインの史上最高値更新を後押しすると論じている。

良好な市場環境とネットワークの健全化

ビットコインのネットワーク活動も拡大している。

ビットコインの市場占有率は59.7%に向けて緩やかに低下し、多様な仮想通貨への関心を示唆している。

一方で、月間の取引量は26%増の1290万件に達し、取引手数料の中央値は13%減の421satsとなった。

ネットワークの処理能力が向上し、健全化が進んでいることがうかがえる。

ヴァンエックの論文を裏付けるデータとして、7月にはETPとDATがそれぞれ5万4000BTCと7万2000BTC以上を購入した。

また、クジラと呼ばれる大口保有者は3月以降に22万5320BTCを蓄積し、公開企業の財務資産として約95万1000BTCが保有されている。

市場では、米FRBが9月と10月に利下げに踏み切るとの期待が高まっており、分析ツールCME Watch Toolによるとその確率は92.5%に達する。

しかし、資産運用会社カナリー・キャピタルのスティーブン・マクラーグ氏は、より保守的な予測を示している。

同氏は、今回のサイクルでの上昇余地は残り27%であり、14万ドルから15万ドルに達した後に弱気相場入りする可能性があると見ている。

このような様々な見通しがある中で、賢明な仮想通貨投資を行うためには、多角的な情報収集が不可欠だ。

