WIZEがSBI VCトレードと提携、ソラナ運用戦略を強化

Key Notes

WIZEがSBI VCトレードとソラナのトレジャリー事業で提携した.

取引やカストディのサポートを受け、ソラナの運用能力を向上させる.

WIZEはすでに約12万1,000SOLのトレジャリー規模を有している.

東証グロース上場のWIZE（旧モブキャストホールディングス）は4日、SBI VCトレードとソラナ（SOL）に特化したトレジャリー事業で提携したと明かした。

WIZEは、SBIグループの暗号資産（仮想通貨）事業の中核を担うSBI VCトレードと協力する。

取引やカストディ、管理サポートを通じて、ソラナのトレジャリー業務を強化する方針だ。

この提携を通じてソラナの取得や運用能力を高め、日本有数のソラナトレジャリー企業を目指すとしている。

ソラナ運用能力の向上を目指す

WIZEのトレジャリー事業は、自己保有するソラナのステーキング報酬と、委任されたソラナのバリデーター報酬という2つの収益源を持っている。

SBI VCトレードの強固なインフラを活用することで、これらの事業の将来的な成長を直接的に後押しする。より効率的な運用が可能になる見込みだ。

SBIグループはデジタル資産やブロックチェーン分野への取り組みを強化している。SBI VCトレードは日本国内で大きな規模を持ち、法人向けサービスも充実している。

WIZEはこうした背景や実績を、今回の提携における大きな魅力として挙げている。

強固な管理体制と今後の展開

WIZEはSBI VCトレードの大口や法人向けサービスを活用し、市場の動向に合わせたソラナの迅速な購入を進める。さらに、オプション関連などの追加の利回り機会を探り、専門家による手厚いサポートを受ける予定だ。

より強固なセキュリティと管理体制を構築し、長期的に安全な運用体制を整える。

発表によると、WIZEのトレジャリーコアは約3万2,100 SOLとなっている。全体のトレジャリー規模は約12万1,000 SOLに達しており、提携前からすでに事業として十分な規模を確保していた。

今回の協業は「WIZE Treasury」や「WIZE Treasury Core」といった事業の拡大をさらに支援するものとなる。

なお、今回の提携が業績に与える影響は軽微とされている。WIZEの連結業績予想に変更はない。

SBI VCトレード側も同日に提携に関する公式な通知を出しており、両社の協力関係が本格的に始動した。

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