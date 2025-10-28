BNB, 리플(XRP) 제치고 시총 4위 복귀… 다음 목표가는?

핵심 내용

BNB는 33번째 분기 소각을 통해 144만 BNB, 약 12억 달러(약 1조 7,258억 원) 상당을 시장에서 제거했다.

이 영향으로 BNB의 시가총액은 1,590억 달러(약 228조 7,056억 원)까지 올라서며, 리플(XRP)을 제치고 시총 4위 자리를 다시 확보했다.

반면 XRP 시장에서는 7,000만 개 규모의 고래 매도가 발생하며, 단기 매도 압력이 강화된 것으로 나타났다.

33번째 분기별 토큰 소각을 완료한 BNB가 약 1,200 만 달러(약 17조 3천억 원) 규모의 토큰을 소각하며 다시금 주목받고 있다.

이번 소각을 통해 약 144만 BNB가 유통에서 제거됐으며, 이로 인해 바이낸스(Binance) 생태계 토큰 BNB는 시가총액 기준 4위 자리를 리플(XRP)로부터 탈환했다.

The 33rd quarterly $BNB token burn has been completed directly on BNB Smart Chain (BSC). 1.44M #BNB has been burned 🔥 View the details of the burn below ⬇️https://t.co/GPfpeZ5fBT pic.twitter.com/kTQIHTfKvA — BNB Chain (@BNBCHAIN) October 27, 2025

33번째 오토번(Auto-Burn): 세부 내용

BNB 재단은 BNB 체인에서 소각이 성공적으로 완료됐음을 확인했다. 이번 소각은 프로젝트의 표준 오토번(Auto-Burn, 거래 수수료의 일정 비율을 자동 소각) 메커니즘에 따라 진행됐으며, 이는 장기 목표인 총 공급량 1억 개를 향해 BNB 공급을 줄이기 위해 설계된 독립 검증 가능하고 투명한 시스템이다.

소각 이후 BNB의 총 공급량은 1억 3,773만 개로 줄었으며, 이는 네트워크의 디플레이션(공급 축소) 설계가 한 단계 더 진전됐음을 의미한다.

이번 소각은 BNB 스마트 체인(BSC) 상에서 직접 수행됐으며, 소각된 토큰은 네트워크에서 널리 알려진 ‘블랙홀(blackhole)’ 주소인 ‘0x000000000000000000000000000000000000dEaD’로 전송됐다.

BNB 재단은 최근 로렌츠(Lorentz)와 맥스웰(Maxwell) 업그레이드 이후 BSC의 블록 생성 속도가 빨라졌으며, 이에 맞춰 초기 설계 원칙을 유지하기 위해 오토번 산정 공식이 조정되었다고 설명했다.

또한 BEP-95 기반 실시간 소각 시스템을 통해 거래 수수료에서 발생한 27만 6,000 BNB 이상이 이미 공급에서 제거된 상태다.

BNB, 시가총액 4위 자리 탈환

코인게코(CoinGecko) 데이터에 따르면, BNB의 가격은 지난 24시간 동안 거래량이 약 68% 급증하며 거의 3% 상승했다.

BNB는 일일 고점으로 1,161.35달러(약 167만 원)를 기록했으며, 최근 거래가는 약 1,157달러(약 166만 원)이다. 이 움직임과 함께 BNB의 시가총액은 약 1,590억 달러(약 228조 7,056억 원)에 이르렀고, 이는 리플(XRP)의 약 1,575억 달러(약 226조 5,480억 원) 규모를 넘어서며 4위 자리를 되찾았다.

하루 전만 해도 BNB는 XRP에 이어 시가총액 5위에 머물렀다. 10월 26일 기준 XRP의 시총은 약 1,587억 달러(약 228조 2,741억 원)였다. 하지만 투자심리 변화와 고래 매도세가 맞물리며 순위가 다시 뒤집혔다.

샌티먼트(Santiment)에 따르면, 소규모 리테일 지갑에서는 패닉 매도 징후가 나타났으며, XRP 고래 지갑들은 10월 23일부터 25일 사이 7,000만 개 이상의 토큰을 대량 매도했다.

📈 XRP is at ~$2.60 after a +4% day. We've seen some retail FUD across social media, indicating small wallets are selling off. During this $2-$3 price stretch, high crowd predictions of $XRP under $2 is a buy signal and above $3 is a sell signal. 🔗 Link: https://t.co/aUGQ5jYWJK pic.twitter.com/q6yqtLpO11 — Santiment (@santimentfeed) October 25, 2025

이러한 매도 압력이 리플의 하락을 불러왔고, 그 사이 BNB가 시장 우위를 확보하는 계기가 됐다.

70 million $XRP sold by whales in 48 hours! pic.twitter.com/ZxdyEJJHvp — Ali (@ali_charts) October 25, 2025

BNB 가격 분석: 상승 추세 유지

주간 기준 차트를 보면, BNB는 2023년 초부터 이어진 장기 상승 추세선을 기반으로 강한 상승 흐름을 유지하고 있다. 최근에는 900달러(약 129만 원) 지지선에서 반등하며 채널 중단 영역을 회복했다.

현재 BNB는 상승 채널 내부에서 거래 중이며, 과거 여러 차례 상승을 제한했던 1,250~1,300달러(약 180만~187만 원) 부근 저항대를 다시 시험하고 있다. 만약 1,300달러(약 187만 원) 상단을 돌파한다면, 1,450~1,600달러(약 209만~230만 원) 구간까지 추가 상승 여력이 열릴 수 있다.

반면 BNB가 1,100달러(약 158만 원) 위에서 지지력을 유지하지 못할 경우, 과거 강한 매수세가 유입됐던 950~900달러(약 137만~129만 원) 구간을 다시 테스트할 가능성도 존재한다.

RSI(상대강도지수)는 66 수준으로, 토큰이 과매수 구간에 점차 근접 중임을 나타낸다. 한편 MACD(이동평균 수렴·확산 지표)는 강세 영역을 유지하며 상승 여력을 뒷받침하고 있다.

BNB가 1,100달러(약 158만 원) 이상을 유지하는 한, 2025년에도 매수 유망 코인으로 평가된다. 다만 1,300달러(약 187만 원)에 주요 저항이 자리하고 있어, 트레이더들은 추격 매수에 신중해야 한다.