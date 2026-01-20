지능화되는 코인 자금세탁, 정부 ‘트래블 룰’ 강화로 맞선다

핵심 내용

관세 당국은 약 1,500억 원 규모의 지하 가상자산 송금 범죄 네트워크를 적발했다.

용의자들은 위챗페이와 알리페이를 이용해 불법 자금 이동을 위장한 것으로 드러났다.

이에 한국은 소액 분할 거래를 차단하기 위해 가상자산 규제를 한층 강화할 계획이다.

대한민국 정부는 위챗페이(WeChat Pay), 알리페이(Alipay), 해외 거래소를 통해 약 1,500억 원을 이동시킨 가상자산 범죄 조직을 적발했다. 이 조직은 가상자산을 현금화하는 과정에서 거래를 성형수술 비용과 학비 결제로 위장한 것으로 드러났다.

당국은 이번 사건과 관련해 용의자 3명을 기소했다.

한국 가상자산 송금 범죄 조직의 실체

관세청에 따르면 해당 가상자산 범죄 조직은 적발되기 전까지 약 4년간 은밀하게 운영돼 온 것으로 드러났다. 연합뉴스 보도에 따르면, 위챗페이와 알리페이를 통해 중국 및 기타 국가의 고객들로부터 받은 자금이 먼저 수집됐다. 이 자금은 이후 해외 가상자산 거래소로 송금돼 디지털 자산으로 전환된 뒤, 한국과 연계된 지갑으로 이동했다. 국내로 유입된 자금은 다시 원화로 환전돼 최종 수취인에게 전달됐다.

당국은 이들이 일상적인 결제 내역을 활용해 불법 송금을 위장했다고 설명했다. 일부 거래는 성형수술 등 의료비로, 또 다른 거래는 해외 유학생의 학비로 표시된 것으로 확인됐다. 이처럼 불법 자금을 정상적인 지출과 섞는 방식으로 금융기관의 이상 거래 탐지를 피하려 했다는 게 당국의 설명이다. 관세 당국은 여러 계좌와 가상자산 지갑, 결제 앱 전반의 거래 패턴을 추적한 끝에 용의자 3명을 특정했다. 당국은 30대 중국인 남성이 자금 흐름을 조율하는 핵심 역할을 맡았다고 밝혔다.

한편 별도의 움직임으로, 한국 정부는 경제 성장 전략의 일환으로 2026년에 가상자산 현물 ETF를 출시할 계획을 최근 발표했다. 이는 한국 가상자산 시장이 진화하고 있음을 보여주는 동시에, 범죄 활동에 따른 위험성도 함께 부각시키고 있다.

가상자산 송금 범죄 조직, 국경 간 감독 공백 드러내

당국은 이번 사건이 최근 수년간 발생한 가상자산 연계 송금 범죄 가운데에서도 규모가 큰 사례에 속한다고 밝혔다. 한국에서 적발된 가상자산 송금 조직은 디지털 결제가 얼마나 빠르게 국경을 넘어 기존 통제 체계를 우회할 수 있는지를 보여주는 사례로 평가된다. 시장 관계자들은 가상자산 거래가 짧은 시간 안에 여러 거래소와 지갑을 거칠 수 있어 추적이 여전히 어렵다고 지적했다. 지난 12월에는 30대 여성이 약 1억 8,000만 달러(약 2,659억 8,600만 원) 규모의 자금을 가상자산을 통해 세탁한 혐의로 실형을 선고받았는데, 이는 규제 당국이 직면한 최대 규모 사건 중 하나로 꼽힌다.

금융 플랫폼 원세이프(OneSafe)는 범죄자들이 일반 은행의 감시 범위를 벗어나기 위해 암호화된 단체 채팅을 활용해 거래를 조율하는 사례가 늘고 있다고 경고했다. 당국은 두 사건에서 나타난 패턴이 단일 조직의 문제가 아니라 보다 광범위한 구조적 문제를 시사한다고 설명했다. 이와 함께 금융위원회는 자금세탁 방지 규제를 확대해, 100만 원을 초과하는 가상자산 이전에 트래블 룰(Travel Rule, 가상자산 이전 시 송·수신자 정보를 금융기관 간에 공유하도록 한 자금세탁방지 규정)을 적용할 계획이다. 이는 한국의 가상자산 범죄 조직을 비롯한 유사 네트워크가 거래를 쪼개 추적을 회피하는 행위를 차단하기 위한 조치다.

