파이코인(Pi), 다시 작년 10월 저점까지 후퇴… 가격 하락 원인은?

핵심 내용

매일 평균 460만 개 이상의 파이 코인이 시장에 풀리며 지속적인 공급 과잉 압박을 가하고 있다.

낮은 거래량과 유동성 부족으로 인해 가격 방어력이 약화되었으며, 현재 0.19달러 부근에서 위태로운 흐름을 보이고 있다.

바이낸스 등 대형 거래소 상장 지연 및 가상자산 시장 전반의 위험 자산 회피 심리가 투자 신뢰도를 떨어뜨리고 있다.

파이 코인, 2025년 10월 바닥권 재진입… 매도 압력에 휘청

파이 네트워크(Pi Network)의 네이티브 토큰인 파이 코인이 2026년 새해 초반의 부진을 이겨내지 못하고 결국 지난 2025년 10월 기록했던 저점 부근까지 밀려났다. 이러한 하락세는 매일같이 이어지는 대규모 토큰 언락에 따른 매도 압력과 극도로 위축된 거래 활동, 그리고 미국발 무역 갈등 등으로 인한 전반적인 가상자산 시장의 역풍이 맞물린 결과로 풀이된다.

1월 내내 좁은 박스권에서 횡보하던 파이 코인의 가격은 최근 0.19달러 선 아래로 떨어지며 작년 10월 저점 이후 최저 수준을 기록하고 있다. 투자자들 사이에서는 바닥을 확인했다는 안도감보다 추가 하락에 대한 공포가 확산되는 분위기다.

매일 460만 개의 물량 폭탄, 수요가 감당 못 하는 공급 과잉

이번 가격 약세의 가장 결정적인 원인 중 하나로는 쉼 없이 이어지는 토큰 언락 일정이 꼽힌다. 현재 파이 네트워크에서는 하루 평균 460만 개 이상의 PI 토큰이 잠금 해제되어 시장으로 유입되고 있다. 이는 유통 공급량을 지속적으로 확장시키며, 현금을 확보하려는 보유자들의 매도세를 자극하고 있다.

새로운 구매자의 수요가 이러한 공급 증가 속도를 따라가지 못하면서, 시장은 수급 불균형의 늪에 빠졌다.

온체인 데이터(piscan.io)에 따르면, 1월 20일 기준 향후 30일 동안 무려 1억 4,000만 개 이상의 파이 코인이 추가로 언락될 예정이어서 하방 압력은 당분간 지속될 전망이다.

1월 수익률 부진… 사상 최고가 대비 93% 폭락

2026년 1월 내내 파이 코인은 시장의 반등 모멘텀을 타지 못한 채 지지부진한 흐름을 이어왔다. 거래 활동은 다른 주요 디지털 자산들에 비해 현저히 낮은 수준에 머물러 있으며, 일일 거래량 또한 강력한 매수세를 유발하기에는 턱없이 부족한 실정이다.

가끔씩 안정화 시도가 있었음에도 불구하고, 기술적 지표들은 여전히 비관적인 심리를 가리키고 있다. 기사 작성 시점 기준 파이는 0.188달러 선에서 거래되고 있는데, 이는 2025년 10월 기록한 사상 최저치(0.1585달러)보다 불과 19% 높은 수준이다.

더욱 뼈아픈 수치는 과거의 영광과의 괴리다. 현재 가격은 2025년 2월에 기록했던 사상 최고가 대비 무려 93%나 폭락한 상태다.

파이 코인 하락을 주도하는 결정적 이유는?

전문가들이 분석하는 이번 파이 코인 급락의 주요 배경은 다음과 같이 요약된다.

지속적인 공급 과잉 : 매일 수백만 개의 토큰이 언락되면서 시장에 쏟아지는 공급량이 수요를 완전히 압도하고 있다.

거래 수요 및 유동성 부족 : 현재 일일 거래량이 약 2,800만 달러 수준에 불과해 유동성이 매우 취약하다. 이는 작은 매도세에도 가격이 크게 휘청이는 원인이 된다.

거시 경제 및 시장 변동성 : 미국발 대외 정책 변화로 인한 위험 자산 회피 심리가 가상자산 시장을 덮치면서, 투자자들이 금이나 은과 같은 안전 자산으로 눈을 돌리고 있다. 파이와 같은 투기적 성격이 강한 자산은 이 과정에서 가장 먼저 외면받고 있다.

상장 및 채택의 한계: 바이낸스를 비롯한 글로벌 대형 거래소 상장이 차일피일 미뤄지면서 투자자들의 신뢰도가 크게 훼손되었다. 기존 암호화폐들에 비해 제한적인 거래 환경이 가격 회복의 발목을 잡고 있다.

파이 코인은 이같은 복합적인 요인으로 인해 약세 흐름을 벗어나지 못하고 있다. 단기적으로는 추가 하락 가능성도 존재하며, 0.1585달러 부근의 지지선을 다시 테스트할 가능성도 열려 있다.

반등을 위해서는 신규 수요 유입, 상장 확대, 사용 사례 확보 등 기본적인 토큰 경제 구조의 개편이 필요한 시점이다.

