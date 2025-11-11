비트코인 11만1천 달러 넘으면 폭발… 하이퍼리퀴드 고래 숏 포지션 긴장

핵심 내용

이 고래 투자자는 지금까지 누적 수익 3,312만 달러를 올렸으며, 11만 1,499달러에 진입한 숏 포지션에서 현재 약 636만 달러의 미실현 이익을 보유하고 있다.

하루 동안 암호화폐 시장에서는 총 3억 4,389만 달러 규모의 포지션이 강제 청산됐고, 이 중 숏 포지션이 2억 5,695만 달러로 전체의 대부분을 차지했다.

반면 롱 포지션 청산액은 8,694만 달러 수준이었다.

최근 기술적 지표가 강세 신호로 전환되고 기관 매수세가 확대되면서 비트코인 가격에는 점진적인 상승 압력이 가해지고 있다.

이로 인해 해당 고래의 숏 포지션은 청산 한계선에 점점 가까워지고 있다.

하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 거래소에서 20배 교차 레버리지로 1,230BTC(약 1억 3,100만 달러) 규모의 숏 포지션을 보유한 트레이더가 비트코인 가격이 111,770달러에 도달할 경우 강제 청산 위험에 놓이게 된다. 해당 포지션은 탈중앙화 영구 선물거래소 하이퍼리퀴드에서 지갑 주소 0x5d2f..b7을 통해 개설된 것으로 확인됐다.

트레이딩뷰(TradingView) 데이터에 따르면 2025년 11월 11일 기준 비트코인은 청산 한계선보다 약 5,300달러 낮은 수준인 105,443달러에 거래되고 있다. 분석 플랫폼 코인글래스(CoinGlass)는 같은 날 게시된 보고서에서 이 고래 트레이더의 포지션이 포착됐다고 밝혔다.

#Hyperliquid Liquidation Map If Bitcoin breaks above $111,770, a super whale’s short position worth 1.23K $BTC will be liquidated.🧐https://t.co/RO2fCIDLi1 pic.twitter.com/UUebjOsBG3 — CoinGlass (@coinglass_com) November 10, 2025

현재 이 트레이더는 평균 진입가 111,499.30달러 기준 약 636만 달러의 미실현 이익을 기록 중이며, 수익률은 약 4.86%에 달한다. 하이퍼리퀴드 계좌의 총 자산 규모는 약 854만 달러로 집계된다.

비트코인 급등 후폭풍, 대규모 포지션 청산으로 시장 변동성 확대

11월 10일, 비트코인이 10만 6,000달러 선을 회복하면서 지난 24시간 동안 암호화폐 시장에서는 약 3억 4,389만 달러 규모의 포지션이 강제 청산됐다.

이 중 숏 포지션 청산액이 2억 5,695만 달러로 전체의 약 75%를 차지했으며, 롱 포지션 청산은 8,694만 달러 수준에 그쳤다.

숏 포지션이 집중적으로 청산됐다는 점은 시장 내 상승 압력이 여전히 강하게 작용하고 있음을 시사한다. 비트코인 가격이 반등세를 이어간다면 숏 포지션 투자자들이 손실을 줄이기 위해 추가 매수에 나서야 하고, 이 과정에서 발생하는 강제 매수가 가격을 111,770달러 청산 임계점 부근까지 끌어올릴 가능성이 있다.

고래 투자자들의 거래 전략은?

이 지갑은 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 플랫폼에서 지금까지 총 3,312만 달러의 실현 수익을 기록했다. 온체인 데이터에 따르면 해당 트레이더는 2025년 9월부터 여러 차례에 걸쳐 현재의 숏 포지션을 점진적으로 구축한 것으로 보인다. 특히 지난 10월 10일에는 자동 디레버리징(auto-deleveraging)으로 각각 2,838만 달러와 1,887만 달러 규모의 두 포지션이 정리된 내역이 확인됐다.

이 고래의 전략은 다른 대형 투자자들의 움직임과는 대조적이다. 같은 플랫폼 내에서 또 다른 고래는 11월 5일 약 6,470만 달러 규모의 레버리지 롱 포지션을 새로 열며 비트코인 상승에 베팅한 것으로 나타났다.

비트코인 시장을 흔들 ‘트리거’는 무엇일까?

단기 기술적 지표는 비트코인이 뚜렷한 상승세를 이어가고 있음을 보여준다. 현재 매수 신호는 15개, 매도 신호는 단 1개에 불과하며, 상대강도지수(RSI)는 66으로 과매수 구간에는 진입하지 않은 채 ‘중립에서 강세로 기울어진’ 상태를 나타내고 있다.

최근 기관 매수세도 이 흐름을 뒷받침하고 있다. 마이클 세일러가 이끄는 스트래티지(Strategy)는 6억 2,000만 유로 규모의 자금 조달을 마친 뒤, 신규 비트코인 매집을 위한 준비를 완료한 것으로 알려졌다.

이처럼 기관의 추가 매입 기대감과 숏 포지션 청산에 따른 강제 매수세가 맞물리면서, 비트코인 가격이 111,770달러선에 근접해 해당 고래의 포지션이 자동 청산될 가능성도 제기되고 있다.