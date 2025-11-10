파이코인 전망- PI 코인 기술적 지표 ‘상승 전환’ 예고?

핵심 내용

파이코인은 장기 하락 채널 내에서 조용히 매집세를 형성하며, 거래량과 기술적 신호가 확인될 경우 0.35~0.65달러를 목표로 가격이 상승할 가능성이 있다.

페페노드는 고가의 채굴 장비 없이 참여 가능한 가상화 채굴 시스템을 도입하고, 사전 판매에서 200만 달러 이상을 모금했다.

페페노드는 토큰 소각 기반의 디플레이션 구조로 장기적 가치를 유지하며, 초기 투자자는 연간 614%의 스테이킹 보상률을 받을 수 있다.

모멘텀 지표들이 잠재적인 강세 신호를 보이고 있다. 이에 따라 파이(PI)코인이 폭발적으로 상승할 가능성이 있다.

파이코인 기술적 지표 – 매집 구간일까, 매도 구간일까?

머니 플로우 지수(MFI: Money Flow Index)는 56.67로, 중립에서 강세로 이어지는 구간에 있다. 이는 시장이 과열되지 않고 완만한 매수세가 유입되고 있다는 것을 의미한다.

해당 수치는 10월 초 이후 투자자들이 꾸준히 매집을 이어가고 있으며, 자금 유입이 안정적으로 유지되고 있다는 것을 보여준다.

반면, 차이킨 머니 플로우(CMF: Chaikin Money Flow)는 -0.14로, 일부 자금이 여전히 파이코인에서 이탈하고 있다는 것을 시사한다.

이러한 괴리는 매수세와 매도세 간의 힘겨루기가 이어지고 있다는 것을 의미한다. CMF가 0선을 상향 돌파할 경우, 자금 흐름은 본격적으로 강세로 전환한다.

하락 채널 돌파 임박…기술적 반등 기대감 확대

일간 차트에서는 파이코인 가격이 장기적인 하락 채널 패턴 내에서 거래되고 있다. 이는 일반적으로 추세 반전 신호로 해석된다.

파이코인 가격은 하단 추세선을 여러 차례 테스트하면서도 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index) 기준으로 저점이 점진적으로 상승하고 있다.

파이코인 가격이 거래량을 동반한 상태에서 채널 상단을 돌파할 경우, 첫 번째 주요 저항 구간은 0.35달러(약 509원)다. 이후 0.65달러(약 947원)가 다음 저항선으로 작용할 것이다.

해당 구간을 안정적으로 돌파할 경우, 파이코인 가격은 중장기적으로 최대 4달러(약 5,828원)까지 상승할 가능성도 있다.

현재 파이코인 가격은 0.228달러(약 332원)로, 0.15~0.17달러(약 218~247원) 구간에서 지지세를 확보하고 있다. 단기 목표 가격은 0.35달러(약 509원)와 0.65달러(약 947원)다. 전반적으로 완만한 자금 유입세 속에서 ‘조용한 매집 구간’을 형성하고 있으며, 기술적 측면에서도 잠재적으로 강세 전환 신호가 포착되고 있다.

파이코인 상승 기대 속 ‘페페노드’ 프리세일 주목

파이(PI) 네트워크가 잠재적으로 상승 돌파를 준비하는 가운데, 또 다른 암호화폐 프로젝트가 투자자들의 주목을 받고 있다.

페페노드(PEPENODE) 프로젝트는 기존 암호화폐 채굴 방식을 뒤엎는다. 고가의 하드웨어 채굴 장비 없이도 누구나 참여할 수 있는 완전한 가상화 채굴 시스템을 도입했다.

사용자들은 디지털 서버룸을 구축하고, 노드를 구매하거나 업그레이드할 수 있다. 또한, 가상 설비를 업그레이드하여 보상을 극대화할 수 있다.

페페노드는 현재 프리세일을 통해 200만 달러(약 29억 원) 넘게 모금했다. 커뮤니티는 높은 신뢰도를 보이며 활발히 프로젝트에 참여하고 있다.

페페노드 생태계는 성장 중심으로 설계되었다. 장비 구입과 업그레이드에 사용된 토큰의 최대 70%를 소각하는 디플레이션 시스템을 갖추고 있다.

해당 메커니즘으로 토큰 공급을 제한하여 장기적으로 토큰 가치를 유지한다. 또한, 수요 증가에 따라 초기 투자자들은 더 많은 보상을 받을 수 있다.

초기 투자자들은 연간 최대 614%의 스테이킹 보상률을 받을 수 있다.

페페노드 코인을 구매하기 위해서는 공식 웹사이트에 접속하여 베스트 월렛(Best Wallet)과 같이 지원되는 암호화폐 지갑을 연결하면 된다.

보유 중인 암호화폐를 스왑하거나 직불카드 혹은 신용카드로 결제할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.