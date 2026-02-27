다가오는 3월, 주목하면 좋은 블록체인 관련 행사는?

블록체인 업계에서 대형 행사는 단순한 네트워킹 자리를 넘어 시장에 직간접적인 영향을 미치는 변수로 작용해왔다. 주요 인사의 발언, 정책 방향성, 신기술 공개 등은 단기 가격 변동을 유발하기도 한다. 실제로 이런 컨퍼런스 전후로 특정 코인이 급등하는 사례도 적지 않았다.

예를 들어, 과거 대형 이더리움 행사에서 레이어2 및 인프라 프로젝트들이 집중 조명을 받으며 단기 급등을 주도한 사례가 있었고, 최근에는 엔소 코인이 이더덴버 일정과 맞물려 강한 상승세를 보이기도 했다.

그렇다면 다가오는 3월에 주목할만한 블록체인 관련 행사에는 뭐가 있을까? 시장 정보에 예민한 투자자라면 일정과 주요 의제를 미리 체크해두는 것이 도움이 될 것이다.

이더덴버 2026, 어떤 소식이 오갔나

지난달 2월에 열린 이더덴버에서는 기술 이슈뿐 아니라 정책 관련 논의도 주목받았다.

미국 디지털자산 자문위원회의 전무이사인 패트릭 위트는 이 행사에 화상으로 참여해, 전날 진행된 스테이블코인 관련 실무 회의 내용을 공유했다. 해당 회의에서는 스테이블코인 발행사가 사용자에게 일정 수준의 보상을 제공하는 방안을 검토하되, 기존 은행 예금에 영향을 주지 않도록 안전장치를 마련하는 방안이 논의된 것으로 전해졌다.

민간 부문에서도 의미 있는 소식이 이어졌다. 로빈후드 크립토 수석부사장은 행사에 참여해 2600만 명에 달하는 기존 사용자를 웹3 생태계로 확장하고, 금융 인프라를 온체인으로 전환하고자 하는 목표를 밝혔다. 이는 중앙화 금융과 웹3의 경계를 허무는 움직임으로 해석된다.

기술 측면에서는 인공지능·웹3 인프라 융합이 핵심 화두로 떠올랐다. 업계 전문가들은 올해 안에 AI 모델 완성도가 크게 향상될 것으로 전망하며, 인공지능이 사용자 포트폴리오를 분석해 자동으로 자산을 재배치하는 미래가 현실화될 것으로 내다봤다. 반면 리스크가 여전히 존재해, 대중화까지는 시간이 필요하다는 신중론도 함께 제기됐다.

2026년 3월, 주목할 만한 글로벌 블록체인 행사 5선

곧 시작되는 3월 동안 전 세계에서 약 20여 개의 블록체인 관련 행사가 열릴 예정이다. 이 가운데 특히 주목할 만한 행사는 다음과 같다.

크립토 엑스포 유럽 2026

루마니아에서 3월 1~2일 개최되는 대형 암호화폐·블록체인 컨퍼런스다. 유럽권에서 손꼽히는 규모로, 3000명 이상의 참가자가 모일 것으로 예상된다.

이 행사는 암호화폐 시장, 디지털 자산, 블록체인 인프라, 웹3 솔루션, 글로벌 규제, 기관 참여 사례를 주요 의제로 다룬다. 또한 다양한 크립토 기업이 전시 부스를 통해 최신 서비스를 선보일 예정이어서, 유럽 시장 흐름을 가늠할 수 있는 자리다.

이더뭄바이 2026

이더뭄바이는 3월 12~15일 동안 인도 뭄바이에서 열리는 행사로, 이름에서 알 수 있듯 이더리움 중심 행사다. 이 행사는 커뮤니티 확장과 실사용 사례에 초점을 맞추며, 해커톤도 3일 동안 진행된다. 행사에서는 디파이, 프라이버시 기술, 웹3·인공지능 결합 등 기술 중심 주제가 다뤄질 예정이다. 총 50여 명의 업계 연사가 참여할 것으로 밝혀졌으며, IT 강국으로 부상한 인도의 영향력을 고려하면 의미 있는 이벤트로 평가된다.

DC 블록체인 서밋 2026

DC 블록체인 서밋은 3월 17~18일 미국 워싱턴에서 열리는 행사로, 공공 정책과 블록체인 인프라가 핵심 주제다.

미 증권거래위원회 의장 폴 앳킨스가 연사로 참여하며, 정부 기관과 기술 기업, 투자자들이 함께 블록체인 기술의 경제 및 공공 정책 적용 가능성에 대한 논의를 펼친다. 이 기간 동안 규제 발언이 시장에 영향을 줄 가능성이 있어, 주목할 필요가 있다.

머지 상파울루 2026

이는 3월 17~19일 동안 브라질 상파울루에서 열리는 국제 컨퍼런스다. 금융기관, 규제당국, 기술 기업, 암호화폐 업계 관계자 등 200명 이상의 연사가 참여한다.

특히 리플 사장 모니카 롱이 연사로 포함돼 있어 리플 생태계 관련 발언에도 관심이 쏠린다.

디지털 에셋 서밋 2026

디지털 에셋 서밋은 미디어 기업 블록웍스가 주최하는 행사로, 3월 24~26일 동안 뉴욕에서 열린다. 이 행사는 기관 투자자 중심으로 진행되며, 자산 운용, 디파이, 스테이블코인, 자산 토큰화, 규제 체계 등을 주요 의제로 다룬다.

만약 행사 기간 동안 기관 유입과 관련된 정보가 나올 경우, 시장에 적잖은 영향을 줄 수 있다.

1분기 마지막 달, 프리세일 코인에도 집중해야

이번 3월은 블록체인 관련 행사뿐 아니라 정책 변수도 겹쳐 있는 시기다. 리플 CEO 브래드 갈링하우스는 최근 클래리티 법안이 4월 중 통과될 가능성을 90% 수준으로 예측한 바 있으며, 그에 따라 3월은 유독 시장 뉴스에 민감한 달이 될 전망이다.

또한 행사 일정과 주요 발언을 면밀히 살피면, 변동성 높은 시장에서 기회를 포착하는 훌륭한 전략이 될 수 있다.

한편 현재 진행 중인 유망 프리세일 코인이 1분기 출시를 목표 삼은 것으로 알려지면서, 프리세일 및 신규 상장 이슈 역시 관심 대상이 되고 있다. 만약 전망 좋은 프리세일 코인 정보를 알고 싶다면, 전문가들이 집필한 전문 가이드를 참고하기 바란다.

