엔소 248% 급등, 코인 커뮤니티 관심 폭발

이더덴버(ETHDenver)는 이더리움 생태계 개발자·투자자·프로젝트 창립자들이 몰리는 모임으로, 매년마다 새로운 기술과 파트너십이 발표되어 시장에 긍정적인 영향을 미치곤 했다. 올해도 변함없이 이더덴버가 개최되어, 지금 이 순간에도 행사가 진행되고 있다.

이더덴버는 개최될 때마다 시장에서 다양한 기대감을 발생시켜, 예상치 못했던 코인의 가격 급등을 촉발하곤 했었다. 그리고 올해의 주인공으로는, 엔소 코인이 주목을 받은 것으로 보인다.

엔소(ENSO)는 2월 19일을 기점으로 가격이 크게 급등하기 시작했으며, 현재도 상승세를 이어가고 있다. 이는 업비트 주간 상승률 랭킹에서 1위로 올랐으며, 127%라는 높은 수치를 자랑했다. 코인마켓캡에 따르면, 엔소 코인은 한달 기준 248% 상승했고 현재 1.94달러에 거래되고 있다.

최근 엔소 창립자가 기존 블록체인의 고립성 문제에 대한 중대 발표를 예고한 것과, 그 기간이 이더덴버와 맞물린 것이 호재로 작용한 것으로 보인다. 또한 모나드 메인넷의 기술 통합 소식이 전해지며 가격 상승에 이바지한 것으로 풀이된다.

Chains were never meant to be isolated.

We are building the missing link. 17.02.2026 pic.twitter.com/LJzTm47Fp0 — Enso | ⌘ 🛠️ (@EnsoBuild) February 13, 2026

엔소 코인이란?

엔소(ENSO)는 2021년에 설립된 블록체인 인프라 프로젝트로, 모든 네트워크 상호운용성을 지원하는 것을 목표로 삼는다. 덕분에 개발자는 통합된 환경에서 스마트 계약 체인과 상관없이 읽고 작성하고 상호작용할 수 있게 된다.

이런 설계는 개발자가 번거로운 인프라 작업보다 제품 개발 자체에 집중할 수 있도록 도우며, 사용자 입장에서도 복잡성을 배제하고 원활한 온체인 경험을 가능하게 한다.

오늘날 웹2 생태계에는 이미 4백만 개 이상의 앱들이 빠르게 구축되고 있지만, 웹3 생태계는 아직 4700개 수준으로 초기 단계에 있다. 반면 엔소는 개발자들이 겪는 인프라 문제를 해소하여, 온체인 애플리케이션 개발을 더 가속화할 전망이다.

엔소는 폴리체인, 나발 라비캔트, 사이버펀드, 스파트탄, 멀티코인 등 업계 최고 수준의 투자 지원을 받고 있다. 그리고 이미 140개 이상의 엔터프라이즈급 제품을 지원하고 있으며, 170억 달러 이상의 온체인 결제를 처리했다. 지금까지 베라체인, 플륨, ZK싱크, 소닉 등 쟁쟁한 이름들이 엔소 네트워크를 사용한 것으로 보고됐다.

엔소는 작년 말 월드 리버티 파이낸셜의 USD1 스테이블코인에 기술 지원을 하여 화제를 모으고 가격 급등을 경험하기도 했다.

엔소 코인, 어디에 사용되나?

엔소 네트워크의 네이티브 토큰 ENSO는 다양한 유틸리티를 자랑한다. 우선 네트워크 수수료 지불 목적으로 사용되며, 스테이킹 목적으로도 사용할 수 있다. 검증자는 ENSO를 담보로 스테이킹하고 네트워크 보안에 기여할 수 있다. 또한 ENSO 보유자는 검증자에게 토큰을 위임하는 방식으로 검증 수익 일부를 분배받을 수 있다.

ENSO 토큰은 생태계 거버넌스 목적으로도 사용되어, 사용자가 프로토콜 업그레이드, 주요 결정, 향후 방향성 같은 주제에 투표권을 행사하도록 한다. 개발자의 경우, ENSO 토큰을 보유하여 프리미엄 서비스도 가능하다.

ENSO 시가총액은 현재 4천만 달러에 달한다. 토큰 사상최고가는 2025년 1월 14일의 6.30달러로, 현재는 69% 가량 하락한 상태다. 토큰 총공급량은 1억2733만 토큰이며, 현재 2059만 토큰이 유통되고 있다.

엔소 코인은 국내 및 해외 시장에서 떡상하여 차트 곳곳에서 상위 랭킹을 차지했지만, 지금은 아즈텍 업비트 상장 소식에 밀려 1위 자리를 내어준 상태다. 이처럼 시장은 빠르게 움직이고 있으며, 그 타이밍을 놓친다면 펀더멘털의 견고함과 상관 없이 수익을 누리기 어렵다. 만약 엔소 코인의 떡상을 놓친 독자라면, 프리세일 코인에 참여하는 것도 현명할 수 있다.

대부분 프리세일 코인은 가격이 저렴하여 참여 부담이 적고, 조기 스테이킹을 통해 추가 보상을 얻는 것도 가능하다. 지금 구매하기 좋은 유망한 프리세일 코인을 알고 싶다면, 본지 집필진이 작성한 프리세일 코인 가이드를 참고하기 바란다.

더보기: 2026년 저평가 코인 추천 | 지금 사기 좋은 코인 · 장기투자 코인 가이드

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.