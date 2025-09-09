업비트 신규 상장된 월드코인(WLD), 고래 매도세에 불구하고 상승세 지속

핵심 내용

월드코인이 9월 9일 오후 9시 30분 업비트 KRW/USDT/BTC 마켓에 공식 상장됐다.

월드코인의 일일 거래량은 300% 급증하여 36억 달러를 기록했으며, 무기한 선물 미결제약정도 54% 상승하여 9억 500만 달러에 달했다.

나스닥 상장사인 에잇코 홀딩스가 2억 5천만 달러 규모의 월드코인 투자 계획을 발표했다.

이 발표는 WLD 토큰 가격 급등을 촉발했을 뿐 아니라, 에잇코 주가도 3,000% 폭등하는 결과를 낳았다.

월드코인(WLD) 가격이 최근 100% 이상 급등세를 기록하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있다. 특히 9월 9일 오후 9시 30분, 국내 최대 가상자산 거래소 업비트의 KRW, USDT, BTC 마켓에 신규 상장이 예고되며 시장의 기대감이 커지고 있다.

대규모 고래 지갑의 매도 움직임에도 불구하고 가격은 상승세를 이어가고 있으며, 거래량과 파생상품 시장 지표 모두 강한 상승 모멘텀을 뒷받침하고 있다.

국내 최대 가상자산 거래소 업비트, 월드코인 신규 상장

업비트는 9일 오후 공식 공지를 통해 월드코인(WLD) 공식 상장을 발표했다. 거래 개시는 같은 날 오후 9시 30분부터 진행되며, 원화(KRW), 비트코인(BTC), 테더(USDT) 마켓에서 동시에 지원된다.

입출금은 공지 시점 이후 약 2시간 내 시작되며 월드코인은 이더리움, 옵티미즘, 월드체인 네트워크를 통한 멀티체인 입출금이 가능하다. 다만, 다른 네트워크를 통한 입금은 지원되지 않으며, 잘못된 네트워크를 사용할 경우 반환까지 상당한 시간이 소요될 수 있다고 업비트는 밝혔다.

또한, 상장 초기 거래 안정화를 위해 일정 시간 매수 주문 제한, 저가 매도 주문 차단, 지정가 주문만 허용되는 등 규제가 적용된다. 업비트는 투자자들에게 반드시 네트워크와 입금 주소를 확인하고, 거래 위험성을 충분히 인지한 뒤 참여할 것을 당부했다.

고래 매도에도 불구하고 월드코인 가격 54% 급등

9월 9일 기준, 월드코인의 가격은 하루 동안 54% 상승하며 일주일 간 누적 상승률을 121%까지 끌어올렸다. 이처럼 급격한 상승은 일부 대형 지갑의 매도세에도 꺾이지 않았다는 점에서 더욱 주목된다.

블록체인 분석 업체 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)는 테네오(Tenoe)가 운영하는 3AC(쓰리 애로우즈 캐피털)의 청산 지갑이 225만 개의 월드코인(WLD)을 추가로 매도했다고 보고했다. 해당 물량은 약 288만 달러에 달하는 규모다.

Teneo 3AC Liquidation Wallet sold another 2.25M $WLD($2.88M) today. The wallet, which received 75M $WLD two years ago, has been selling since July 26, 2024, and still holds 52.47M $WLD($92M).https://t.co/YGQVk1CtLr pic.twitter.com/UxX8IRQina — Lookonchain (@lookonchain) September 9, 2025

이 지갑은 2년 전 월드코인으로부터 총 7,500만 개의 토큰을 수령한 것으로 알려졌으며, 지난 2024년 7월 26일부터 꾸준히 보유 자산을 처분해왔다. 이번 매도 이후에도 해당 지갑에는 여전히 5,247만 개의 월드코인이 남아 있으며, 이는 현재 시세 기준으로 약 9,200만 달러에 달한다.

최근 월드코인의 거래량도 폭발적으로 증가했다. 하루 거래량이 무려 300% 급증하여 36억 달러에 달했으며, 이는 시장 전반에 걸친 강한 매수세를 반영한다.

파생상품 시장에서도 강세 신호가 감지되고 있다. 코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면, WLD 무기한 선물 미결제약정은 54% 증가해 9억 500만 달러 수준에 도달했다. 특히 24시간 청산 규모는 총 2,400만 달러에 달했으며, 이 중 숏 포지션의 청산만 1,600만 달러를 차지했다. 이는 투자자들이 월드코인의 추가 상승을 기대하며 매수 포지션으로 전환하고 있다는 뜻으로 해석된다.

기술적 분석에 따르면, WLD는 최근 1.60달러 저항선을 돌파하면서 새로운 상승 추세에 진입한 것으로 보인다. 시장 분석가들은 현재 모멘텀이 유지된다면 월드코인 가격이 4달러까지 상승할 가능성도 열려 있다고 전망하고 있다.

나스닥 상장사 에잇코 홀딩스, WLD 투자 계획 발표… 주가 3,000% 폭등

월드코인의 상승세에는 미국 나스닥 상장 기업 에잇코 홀딩스(Eightco Holdings, NASDAQ; OCTO)의 대규모 전략도 일조하고 있다. 해당 기업은 2억 5천만 달러 규모의 월드코인 투자 전략을 발표하며 WLD 토큰에 대한 강한 신뢰를 드러냈다.

에잇코는 이번 전략 추진을 위해 보통주 1억 7,120만 주를 주당 1.46달러에 발행해 자금을 조달했으며, 여기에 더해 이더리움 최대 보유 기업 중 하나인 비트마인(BitMine)에 1,370만 주를 추가 발행했다. 비트마인은 이 과정에서 에잇코에 2천만 달러를 전략적으로 투자했다고 발표했다.

이 같은 대규모 투자 소식은 시장에 강력한 긍정 신호로 작용했다. 실제로 에잇코의 주가는 하루 만에 무려 3,000% 급등해 45.08달러에 마감했으며, 비트마인의 투자액은 하루 만에 30배 이상 불어나 6억 달러 규모로 평가받고 있다.

월드코인, 상장 이슈와 고래 변수 속 향방은?

이번 급등은 업비트 신규 상장 이슈와 더불어 글로벌 시장 전반에서 월드코인에 대한 관심이 재부상하고 있음을 보여준다. 대형 고래 지갑의 매도 움직임에도 불구하고 거래량과 기술적 지표, 파생상품 시장 모두 상승 추세를 뒷받침하고 있으며, 주요 기업의 전략적 투자까지 더해지면서 상승 모멘텀은 더욱 강화되고 있다.

월드코인은 개인정보와 생체 인증을 결합한 독특한 콘셉트로 인해 논란과 기대를 동시에 받아왔다. 그러나 최근에는 기술적 신뢰성과 가격 상승 여력에 대한 관심이 높아지며 새로운 투자처로 부상하고 있다. 향후 WLD 토큰의 흐름은 고래 지갑의 매도 추이, 파생상품 청산 동향, 추가 기업의 시장 참여 여부 등 여러 변수에 따라 달라질 것으로 전망된다.

