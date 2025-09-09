업비트, 자체 레이어 2 체인 GIWA 예정… 아시아 시장 주도권 노린다

핵심 내용

업비트의 모회사인 두나무는 GIWA에 대한 상표 출원을 완료하며, 바이낸스와 코인베이스 네트워크와 경쟁할 준비를 마쳤다.

중국은 10개월 연속으로 금 보유량을 늘렸으며, 1996년 이후 외국 중앙은행의 금 보유량이 미국 국채 보유량을 처음으로 넘었다.

비트코인 한국 프리미엄 지수는 7월과 9월 사이에 130% 상승하며, 미중 무역 갈등이 심화되는 가운데 아시아 지역의 강한 수요를 나타냈다.

아시아 암호화폐 커뮤니티에서 월요일에 나온 온라인 보고서에 따르면, 한국 최대 암호화폐 거래소인 업비트가 곧 GIWA라는 이름의 레이어 2 체인을 출시할 예정이다. 해당 레이어 2 체인은 이더리움(ETH) 블록체인을 기반으로 구축될 예정이다.

Upbit(@Official_Upbit) Will Launch Their Own L2 Chain! Likely named "GIWA", quite a traditional name choice. A couple of weeks ago, I wrote about "what if Upbit launches their own chain." Several of my assumptions seem correct. they announced they are preparing a Layer 2… https://t.co/SmpqN0iiqh pic.twitter.com/NwtFirL5b0 — Jay Jo (@0xyuns) September 8, 2025

소문으로 돌고 있는 GIWA 공식 웹사이트는 아직 확인되지 않았지만, 코인데스크(CoinDesk)는 업비트의 모회사인 두나무가 이미 해당 레이어 2 솔루션의 명칭에 대한 상표 출원을 완료했다고 보도했다.

업비트는 이제 글로벌 암호화폐 시장 점유율을 확대하기 위한 경쟁에서, 바이낸스(Binance)의 BNB 체인과 코인베이스(Coinbase)의 베이스(Base) 네트워크와 정면으로 맞붙을 예정이다. 코인베이스는 현재 미국에서 활성화된 11개의 암호화폐 ETF 중 9개의 수탁사로, 미국 기관 투자자들의 시장 점유율을 장악하고 있다. 업비트는 한국 내 일일 암호화폐 거래량의 80%을 차지하고 있다.

GIWA 레이어 2 네트워크 출시는 업비트가 아시아 내 암호화폐 시장 점유율을 확대하는 계기가 될 수 있다. 동시에, 아시아권 기반 디앱(dApp) 개발을 국내외 시장에서 진행할 수 있을 것으로 기대된다.

아시아에서 비트코인 수요 급증, 중국의 달러 기반 자산 포트폴리오 다각화

미국 도널드 트럼프(Donald Trump) 행정부가 2025년 다수의 암호화폐 친화적인 정책을 추진하며 세계적으로 주도권을 잡은 가운데, 업비트가 GIWA 레이어 2 솔루션 출시를 위해 자원을 투입하기로 한 결정은 아시아 시장 내 암호화폐 채택을 가속화할 수 있다. 최근 글로벌 탈 달러화 추세와 온체인 거래 지표도 이러한 흐름을 뒷받침하고 있다.

블룸버그(Bloomberg)는 일요일, 중국 정부가 10개월 연속으로 금 보유량을 늘렸다고 보도했다.

이는 최근 베놈 블록체인(Venom Blockchain)의 CEO인 루이스 추(Louis Tsu)가 공유한 글로벌 인사이트와도 부합한다. 베놈 블록체인은 최근 중국 핀테크 기업과 인수 협상을 진행했으며, 글로벌 중앙은행의 금 보유량이 1996년 이후 처음으로 미국 국채 보유량을 넘었다는 사실을 강조했다.

In 1996 blockchain financial infrastructure did not exist neither did stablecoins. This chart is one signal of many that tells the story is about to change and new characters play a big role. pic.twitter.com/c4EnHpn4bJ — Louis Tsu (@louis_tsu) August 28, 2025

미국 국채 보유량이 하락한 것은 해외 송금을 위해 스테이블코인의 도입이 늘어나고 있는 것과 연관된 것으로 분석된다. 온체인 데이터에 따르면 최근 몇 달간 한국 거래소에서 비트코인 수요가 증가한 것으로 나타났다. 아시아 투자자들은 미중 무역 갈등이 심화되면서 안전 자산의 비중을 늘릴 수 있는 방안을 모색하고 있다.

크립토퀀트(CryptoQuant)의 한국 프리미엄 지수 차트는 한국 기반 암호화폐 거래소의 비트코인 가격과 해외 거래소의 비트코인 가격 간 실시간 차이를 추적한다. 한국 내 수요가 글로벌 시장 대비 최고 수준에 도달하면서 프리미엄 지수가 상승하는 경향이 있다.

위 차트는 비트코인 한국 프리미엄 지수가 7월 14일 저점인 -2.05 이후 꾸준히 상승했다는 것을 보여준다. 이후 지수는 130% 상승하여 9월 8일 기준 0.61에 도달했으며, 최근 4일 연속으로 상승하고 있다.

현재의 추세가 지속될 경우, 업비트의 GIWA 레이어 2 솔루션 출시에 따라 아시아 내 채택 확대와 미국 국채 자산의 투자 비중이 줄어들면서, 2025년 4분기에는 암호화폐 시장으로 자금 유입이 가속화될 가능성이 있다.

