트론 창시자 저스틴 선, 1억 달러 규모 비트코인 매입 검토

핵심 내용

저스틴 선은 트론의 자산 보유고에 5천만 달러에서 1억 달러 상당의 비트코인을 추가할 계획이라고 밝혔다.

이번 발표는 비트코인 가격이 최근 30일 동안 14% 하락하며 7만 7천 달러 선까지 밀려난 시점에 나왔다.

바이낸스 역시 사용자 자산 보호 기금(SAFU) 내 스테이블코인을 비트코인으로 전환하며 10억 달러 규모의 매수 행렬에 동참했다.

공포에 짓눌린 시장, 저스틴 선은 ‘역발상’ 매수

가상자산 시장이 비트코인(BTC)의 가파른 가격 하락으로 공포에 휩싸인 가운데, 트론(Tron)의 수장 저스틴 선(Justin Sun)이 오히려 대규모 자금 투입을 예고하며 시장의 이목을 집중시키고 있다. 다수의 투자자가 추가 하락을 우려하며 몸을 사리는 것과 대조적으로, 선 회장은 약 1억 달러(한화 약 1,350억 원) 규모를 비트코인에 투자하겠다는 파격적인 행보를 선택했다.

이는 비트코인을 재무 자산으로 보유한 주요 기업들이 막대한 미실현 손실을 기록하고 있는 민감한 시기에 나온 결정이다. 현재 비트코인 가격은 지난 30일 동안 약 14% 하락하며 7만 8천 달러 선에서 거래되고 있다.

저스틴 선의 ‘저점 매수’ 전략… 트론 보유고 강화

저스틴 선은 트론 네트워크의 자산 보유고를 강화하기 위해 5천만 달러에서 최대 1억 달러에 달하는 비트코인을 매입할 계획이라고 공식 발표했다. 공교롭게도 이 발언이 나온 시점과 맞물려, 2월 2일 아시아 장 초반 비트코인 가격은 7만 5천 달러 아래로 일시 급락하며 지난해 4월 이후 최저치를 기록한 바 있다. 지난 1월 15일 고점과 비교하면 가치의 약 21%가 증발한 셈이다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, 현재 비트코인 가격은 지난 24시간 동안 소폭 반등하여 7만 8,131달러 부근에서 거래되고 있다. 한때 2조 달러를 웃돌던 비트코인의 시가총액은 현재 1조 5,600억 달러까지 쪼그라들었으며, 거래량 또한 전일 대비 25% 이상 감소한 543억 7천만 달러를 기록하고 있다.

만약 저스틴 선이 계획한 대로 매입을 진행한다면, 이는 몇 달 간 진행된 기관 또는 기업 매수와 비교해도 손에 꼽히는 규모의 영리한 투자 사례로 기록될 가능성이 크다. 특히 2025년 고점 구간에서 비트코인을 대거 매입했던 디지털 자산 트레저리(DAT) 기업들이 현재 큰 손실을 기록하고 있다는 점에서 극명하게 대비된다.

비트코인트레저리(Bitcointreasuries) 보고서에 따르면, 다수의 비트코인 보유 기업들은 현재 평균 30%를 웃도는 평가 손실을 안고 있는 것으로 나타났다. 이런 환경에서 저스틴 선의 매수 시도는 ‘고점 추격’이 아닌 ‘조정 국면 분할 매수’에 가깝다는 평가다.

스트래티지 손실 확대… 바이낸스는 10억 달러 지원 사격

비트코인이 7만 5천 달러 선을 위협받으면서, 가장 큰 영향을 받은 기업 중 하나는 스트래티지(Strategy)다. 비즈니스 인텔리전스 및 소프트웨어 기업인 스트래티지는 한때 10억 달러가 넘는 미실현 손실을 기록한 것으로 알려졌다.

최근 2,640만 달러를 들여 2,932 BTC를 추가 매입한 이후 스트래티지의 평균 매입 단가는 1BTC 당 약 7만 6천 달러 수준으로 상승한 상태다. 현재 시세가 평균 단가 근처에서 널뛰기를 반복하면서, MSTR 투자자들 사이에서는 변동성에 따른 강제 청산 위험에 대한 불안감이 고조되고 있다.

현재 공개된 수치에 따르면 스트래티지의 평균 매입가는 7만 6,037달러다.

한편, 시장 전반이 위축된 분위기 속에서도 대형 플레이어의 매수 신호는 이어지고 있다. 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)는 최근 커뮤니티에 보낸 공개 서한을 통해, 기존에 스테이블코인 형태로 보관하던 10억 달러 규모의 사용자 자산 보호 기금(SAFU)을 전량 비트코인으로 전환하겠다고 밝혔다. 이는 시장의 핵심 자산으로서 비트코인에 대한 강력한 신뢰를 보여주는 신호로 해석된다.

