제인스트리트, IBIT 2억7,600만 달러 매입으로 비트코인 익스포저 확대

제인스트리트 그룹(Jane Street Group LLC)이 블랙록(BlackRock)의 아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)를 2억7,600만 달러 규모로 매입해 비트코인 노출을 크게 늘렸다. 2025년 4분기 13F 공시에서 확인된 이번 매수는 가격 흐름과 투자심리가 둔화된 구간에서도 기관 수요가 꺾이지 않았음을 보여주는 사례로 정리된다.

제인스트리트는 주요 암호화폐 상장지수상품의 지정 유동성 공급자 역할을 수행하는 곳으로, 비트코인 ETF 생태계에서 호가와 체결의 ‘윤활유’ 역할을 맡는다. 이번 누적 매입은 ETF 시장의 유동성을 유지하는 운영 목적과 맞물리면서, 동시에 시장 조정 국면에서 재고를 두텁게 쌓는 전형적인 기관 전략으로 읽힌다. ETF 상품 라인업을 강화하기 위해 생태계 내 지분·투자 비중을 넓히는 움직임과도 결이 닿는다.

스마트 머니 매집 신호로 읽히는 제인스트리트의 IBIT 보유 확대

공시 내용은 2025년 말의 변동성을 활용해 포지션을 강화한 흐름을 드러낸다. 같은 기간 개인 투자 심리는 흔들렸지만 온체인 지표와 ETF 수급에서는 보유자들이 조정 구간을 견디며 포지션을 유지하는 모습이 포착됐다는 설명이 붙는다. 제인스트리트가 2억7,600만 달러를 추가로 투입해 IBIT 보유를 늘린 것은 상대적으로 할인된 구간에서 자산군에 재차 베팅하는 형태가 된다.

여기에 제인스트리트가 복수의 현물 비트코인 ETP에서 승인 참여자(AP) 역할을 수행한다는 점이 겹치면서 이번 축적은 두 가지 기능을 동시에 가진다. ETF의 설정·환매가 원활히 작동하도록 충분한 재고를 확보하는 운영적 목적이 있고, 자체적으로는 방향성 노출을 가져가는 성격도 생긴다. 특히 연말에는 절세 목적의 매도(세금 손실 확정)가 자주 거론되는데, 그 시기에 오히려 비중을 늘린 점은 노출을 줄인 일부 경쟁사와 대비되는 대목이다.

같은 기관 투자자군 내부에서도 자산 배분은 엇갈려 하버드 대학교가 비트코인 ETF 비중을 줄이고 이더리움 쪽으로 일부 회전했다는 흐름처럼 상반된 선택이 동시에 나타난다.

Harvard cut their Bitcoin ETF stake by 21% and added $87M to Ethereum this is not what institutional adoption looks like if Harvard understood Bitcoin, they'd be adding now while it's down 45% from highs not trimming positions instead they're selling Bitcoin and buying… pic.twitter.com/8wVjWasSr9 — Jackson (@macrojack21) February 17, 2026

다음 사이클을 겨냥한 전략적 포지셔닝

이번 대규모 매수는 “ETF 자금 유출은 기관 관심 약화”라는 단기 프레임을 정면으로 흔든다. 순유출 국면을 ‘수요 붕괴’로 보기보다 유동성이 한꺼번에 풀리는 구간으로 해석하고 매집 기회로 활용하는 시각이 드러났기 때문이다. 글로벌 3,000명 규모 인력을 갖춘 퀀트·트레이딩 하우스인 제인스트리트의 자금 배분은 시장에서 종종 스마트 머니 흐름의 선행 신호로 취급되며 그만큼 이번 공시의 상징성이 커졌다.

가격 측면에서 비트코인은 돌파 시도 이후 숨 고르기 구간에 들어간 모습이다. 7만~7만1,000달러대에서 저항이 반복적으로 확인됐고, 중후반 6만 달러대에서 매수 유입이 나타나며 뚜렷한 박스권이 형성됐다. 현물 거래량이 약하고 ETF 흐름도 부드러워지면서 모멘텀이 둔화됐지만, 지지선이 유지되는 한 구조 자체가 무너졌다고 보긴 어렵다. 상단 저항을 깔끔히 돌파해 상승 추세를 재가동할지, 혹은 6만 달러 지지선을 이탈해 더 큰 조정으로 이어질지가 단기 관전 포인트로 정리된다.

비트코인이 표준 포트폴리오 편입 자산으로 성격이 굳어갈수록 시장조성용 운영 재고와 장기 보유의 경계는 흐려진다. 이번 13F는 단기 가격 등락과 무관하게 최상위 트레이딩 기업들이 자산군 자체에 대한 커밋을 유지하고 있음을 다시 확인시키는 재료가 된다.

제인스트리트가 비트코인 비중을 늘리는 가운데, 기관은 신중 모드…비트코인 하이퍼는 생태계 확장에 초점

기관의 전략이 엇갈리는 상황에서 비트코인 가격은 여전히 민감한 구간에 놓여 있다. 제인스트리트는 IBIT 비중 확대를 통해 비트코인 노출을 키운 반면, 일부 배분 주체는 비트코인에서 다른 대형 자산으로 무게를 옮기는 선택을 병행하고 있다.

결과적으로 시장 전반은 ‘조심스럽지만 끊기지 않는 축적’에 가깝고, 뚜렷한 상승 추세 확인 혹은 추가 하락 신호를 기다리는 흐름이 강하다. 최근 가격 움직임도 확신의 진입이라기보다 망설임에 가깝고 지지와 저항 레벨이 방향성을 규정하는 장세가 이어진다.

한편 생태계 측면에서는 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)가 레이어2 해법을 내세우며 확장성 보완을 강조한다. 모니터링 중심 롤업 아키텍처를 기반으로 네트워크 성능과 실행 흐름, 정산 과정에 대한 실시간 가시성을 초기에 통합해 투명성을 높인다는 구상이다.

개발자·운영자·사용자가 네트워크 상태를 독립적으로 확인할 수 있도록 설계해 신뢰를 쌓는 접근이라 할 수 있다. 현재 프리세일 기준 $HYPER 코인 가격은 0.0136758달러로, 누적 3,150만 달러를 모집했으며 스테이킹 보상은 약 37% 수준이다.

커뮤니티 채널인 텔레그램과 X를 통해 최신 소식을 접할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.