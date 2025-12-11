카르다노 에이다 미드나이트 출시 호재로 급등… 역대급 업그레이드일까?

핵심 내용

전문가들은 최근의 가격 조정에도 불구하고, 주요 저항선 돌파가 이루어진 만큼 0.67달러까지의 중장기 상승 여력이 여전히 유효하다고 분석했다.

4시간 차트상 역 헤드앤숄더 패턴과 MACD 골든크로스가 유지되며 상승 관점을 뒷받침하고 있다.

카르다노 창립자 찰스 호스킨슨은 미드나이트 네트워크 출시를 두고 "프로젝트 역사상 가장 중요한 이정표"라고 평가했다.

카르다노 생태계의 기축 통화인 ADA가 야심작 미드나이트(Midnight) 네트워크 출시에 힘입어 강한 시세 분출을 보인 뒤, 현재는 숨 고르기 장세에 들어갔다.

ADA는 전일 한때 10% 넘게 급등하며 0.47달러 선을 터치하는 기염을 토했으나, 현재는 단기 과열에 따른 조정을 받아 전일 대비 약 7.5% 하락한 0.4265달러 부근에서 거래되고 있다. 이러한 변동성에도 불구하고 시장은 창립자 찰스 호스킨슨(Charles Hoskinson)이 “역사상 최대 사건”이라 극찬한 영지식 증명(Zero-Knowledge) 기반 프라이버시 네트워크 ‘미드나이트’의 잠재력에 주목하고 있다.

건전한 조정, 장기 상승 추세는 ‘이상 무’

비록 단기 조정이 발생했지만, 기술적 분석가들은 이를 랠리 지속을 위한 ‘건전한 조정’으로 해석하는 분위기다. 전일 카르다노 가격 급등 당시 거래량이 평소 대비 150% 폭증하며 15억 8천만 달러(한화 약 2조 2천억 원)를 기록한 것은 이번 상승이 강력한 매수세에 기반했음을 증명한다.

유명 암호화폐 분석가인 캡틴 파이빅(Captain Faibik)은 ADA가 수주 간 지속되던 ‘하락 저항선(Descending Resistance Line)’을 확실하게 상향 돌파했다는 점에 주목했다. 그는 0.41~0.43달러 구간에서 세력의 강력한 매집이 이루어졌으며, 이를 바탕으로 한 이번 돌파가 향후 추가적인 가격 상승의 기폭제가 될 것으로 내다봤다.

캡틴 파이빅의 분석에 따르면, 현재의 조정 이후 다시 상승세를 탈 경우 ADA 가격은 중장기적으로 현재 수준에서 약 57% 상승한 0.67달러까지 도달할 잠재력이 있다. 오랫동안 짓누르던 저항선을 한 번 뚫어낸 만큼 회복세에 탄력이 붙을 것이라는 전망이다.

차트 패턴, 역 헤드앤숄더와 MACD의 긍정적 신호 유지

단기 흐름을 보여주는 4시간 차트에서도 긍정적인 신호는 여전하다. 바닥을 다지고 상승 반전을 예고하는 ‘역헤드앤숄더(Inverse Head-and-Shoulders)’ 패턴이 여전히 유효한 가운데, 현재의 가격 조정은 오른쪽 어깨를 형성하는 과정으로 해석될 수 있다.

여기에 모멘텀 지표인 MACD(이동 평균 수렴 확산 지수) 역시 골든크로스 이후 매수 신호를 유지하고 있어 상승 관점에 힘을 실어준다.

분석가들은 ADA가 조정 이후 패턴의 완성점인 ‘넥라인(Neckline)’을 확실히 돌파할 경우, 1차로 0.48달러, 이어 0.52달러까지 순차적으로 상승할 것으로 보고 있다. 이는 파이빅의 장기 목표가인 0.67달러로 가는 교두보가 될 전망이다.

찰스 호스킨슨 “미드나이트, 카르다노 역사의 정점”

기술적 분석과 더불어 펀더멘털 측면에서는 미드나이트 네트워크의 성공적인 안착이 가격을 지지하는 핵심 요인이다. 찰스 호스킨슨은 최근 채굴 주소가 100만 개를 돌파한 미드나이트 네트워크에 대해 “카르다노 역사상 가장 중요한 이정표”라며 찬사를 아끼지 않았다.

지난 12월 9일 공식 출시된 미드나이트는 카르다노 생태계의 프라이버시 사이드체인이다. 이 프로젝트의 핵심은 영지식 증명 기술을 활용해 데이터의 기밀성(Privacy)을 보장하면서도, 동시에 복잡한 금융 규제를 준수(Compliance)할 수 있도록 설계되었다는 점이다.

미드나이트의 거버넌스 토큰인 ‘NIGHT’ 역시 출시 직후부터 시장의 뜨거운 관심을 받고 있다. NIGHT 토큰은 OKX, 바이비트(Bybit), 크라켄(Kraken), 쿠코인(KuCoin) 등 주요 글로벌 거래소에 잇따라 상장됐으며, 기사 작성 시점 기준 0.3532달러를 기록하며 강세 흐름을 이어가고 있다. 이는 카르다노 생태계 전반의 유동성과 투자 심리를 자극하는 요소로 작용하고 있다.

카르다노 커뮤니티가 최근 7천만 개 ADA를 트레저리에 추가로 배정하며 생태계 확장에 속도를 내고 있는 점도 주목된다. 해당 자금은 미드나이트를 비롯한 신규 프로젝트 지원에 사용될 예정이며, 이는 중장기적으로 ADA 수요 확대를 이끌 수 있는 촉매제로 평가된다.

미드나이트의 성공적인 출범과 함께, ADA는 프라이버시 기반 웹3 인프라의 핵심 자산으로 새롭게 자리매김하고 있다. 기술적 신호와 펀더멘털 모두에서 긍정적 요소가 강화되는 가운데, 시장은 ADA가 향후 어떤 새로운 추세를 만들어낼지 주목하고 있다.

더보기 – 카르다노(ADA) 전망: 2025년~2030년 에이다 가격 예측 및 분석

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.