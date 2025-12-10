에이다 전망 – 바이낸스, 카르다노의 비밀 무기 상장… ADA 100달러까지 상승 가능할까?

핵심 내용

미드나이트 코인 상장으로 카르다노 코인의 반등 기대가 커지는 가운데, 주요 지표는 상승 가능성을 시사하고 있다.

미드나이트의 규제 친화적 프라이버시 기능은 기관 수요 확대와 장기 성장 가능성을 높이고 있다.

비트코인 생태계에서는 솔라나 기반 레이어 2 프로젝트인 비트코인 하이퍼의 사전 판매가 흥행하고 있다.

카르다노(ADA)의 프라이버시 특화 사이드체인 미드나이트(NIGHT)의 네이티브 토큰이 바이낸스(Binance)에 상장할 예정이다. 해당 소식에 카르다노 코인이 다시 주목 받고 있다. 이번 상장은 단순히 신규 토큰을 등록하는 것이 아니다. 바이낸스 알파(Binance Alpha)의 메인 화면에 소개되는 동시에 특정 이용자를 대상으로 에어드롭 이벤트까지 예정되어 있다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터 기준으로, 카르다노 코인 가격은 24시간 기준 약 8.5% 상승하여 0.4621달러(약 679원)에 거래되고 있다.

주요 암호화폐 거래소 대부분이 미드나이트 코인 거래를 초기 단계부터 지원하겠다는 입장을 밝혔다. 투자자들은 이러한 동향을 두고 카르다노 코인의 신규 상승 동력으로 작용할 수 있을 것으로 분석하고 있다.

미드나이트 코인, 바이낸스 상장 예정

바이낸스 월렛(Binance Wallet)은 바이낸스 알파가 12월 9일 미드나이트 코인을 상장한다고 밝혔다. 바이낸스는 미드나이트 코인의 거래를 지원하면서 미드나이트 체인의 핵심 기능인 ‘합리적 프라이버시(rational privacy)’의 도입을 가속화할 것이라고 설명했다.

Binance Alpha will be the first platform to feature Midnight (NIGHT) on December 9. Eligible users can claim their airdrop using Binance Alpha Points on the Alpha Events page once trading opens. Further details will be announced soon. Please stay tuned to Binance’s official… pic.twitter.com/CXWKNhHW6D — Binance Wallet (@BinanceWallet) December 8, 2025

미드나이트 체인은 기존의 프라이버시를 중시하는 블록체인과 달리 규제 준수와 익명성을 결합하는 방식을 목표로 한다. 이용자는 개인정보를 보호하면서도 각종 규제에 부합하는 환경에서 코인을 거래할 수 있도록 설계되었다.

바이낸스 외에도 바이비트(Bybit), OKX, 비트판다(Bitpanda), MEXC, 게이트아이오(Gate.io) 등 주요 거래소들이 미드나이트 코인 상장을 확정했다.

카르다노 가격 분석: 향후 전망은?

카르다노(ADA) 차트에 따르면, 에이다는 수개월 동안 하락 추세 채널을 이어왔다. 최근에는 하락 추세 채널을 돌파하려는 움직임을 보이고 있다. 카르다노 코인은 0.38~0.40달러(약 558~588원) 부근의 주요 수요 구간에서 반등하고 있다.

이동평균 수렴확산 지표(MACD: Moving Average Convergence Divergence)는 초기 상승 전환 신호를 보이고 있다. 0.48~0.50달러(약 705~735원)의 핵심 저항 구간을 돌파할 경우 1달러(약 1,470원)를 향한 상승 흐름을 이어갈 가능성이 있다.

만약 카르다노 코인 가격이 하락 채널을 완전히 돌파하여 저항선을 지지선으로 전환할 경우, 다음 중장기 저항선은 약 0.85달러(약 1,249원) 부근이다.

그러나 카르다노 코인 가격이 0.45달러(약 661원) 수준으로 회복하지 못할 경우, 다시 0.38달러(약 558원)까지 하락할 가능성이 있다.

카르다노 코인 가격, 100달러까지 상승할까?

미드나이트 코인은 단순히 사이드체인의 네이티브 토큰이 아니다. 카르다노가 프라이버시 기반 스마트 컨트랙트와 비공개형 웹3 애플리케이션 분야에 본격적으로 진출하겠다는 첫 시도를 의미한다.

미드나이트의 도입으로 새로운 활용처가 생기면서, 미드나이트의 결제 및 크로스체인 운영에 필요한 카르다노 코인에 대한 수요가 다시 증가하고 있다.

한편, 미드나이트의 ‘합리적 프라이버시’ 기능은 규제에 대응할 수 있는 익명성을 제공한다. 그렇기 때문에 기관 투자자들의 참여 가능성도 커지고 있다.

카르다노 코인 가격이 100달러(약 147,000원)에 도달하려면 시가총액이 3조 달러(약 4,410조 원) 이상으로 증가해야 한다.

이용자 기반이 일정 수준 이상으로 빠르게 늘어나고, 기관 투자자들이 카르다노 코인을 글로벌 결제 인프라로 인정한다면 시가총액 3조 달러(약 4,410조 원)를 달성할 수 있다.

미드나이트가 글로벌 시장에서 자리 잡고, 카르다노가 실사용 사례를 지속적으로 확보한다면, 기관 투자자들의 수요가 카르다노 코인 가격을 끌어올릴 수 있다. 카르다노 코인 가격은 최고가를 갱신하고 장기적으로 100달러(약 147,000원)까지 상승할 가능성이 있다.

카르다노 업그레이드 본격화… 신규 비트코인 프로젝트는 솔라나급 거래 처리 속도로 주목

카르다노 블록체인이 새로운 성장 국면에 들어서는 가운데, 비트코인(BTC) 생태계에서도 새롭게 주목받고 있는 프로젝트가 있다.

비트코인 하이퍼(HYPER) 코인은 솔라나(SOL) 블록체인 기반의 레이어 2 솔루션이다. 비트코인 하이퍼 코인은 사전 판매에서 이미 2,920만 달러(약 429억 원) 이상 모금하며 투자자들의 관심을 받고 있다.

해당 프로젝트는 더 빠른 거래 처리 속도와 낮은 거래 수수료, 그리고 대체 불가능 토큰(NFT: Non-Fungible Token), 디파이(DeFi), 디앱(dApp)을 지원하며 비트코인의 활용성을 확대하는 것을 목표로 한다.

비트코인이 우수한 보안성으로 유명한 반면, 비트코인 하이퍼는 비트코인의 빠른 속도와 유연성 한계를 보완하는 역할을 한다.

이러한 변화는 비트코인 블록체인에서 새로운 혁신을 일으킬 수 있다. 비트코인의 활용처가 늘고 도입이 확대되면서, 비트코인 하이퍼 코인의 수요도 빠르게 증가할 가능성이 있다.

초기 투자자들은 비트코인 하이퍼 프로젝트의 스테이킹 프로토콜에 참여하여 연 40%에 달하는 스테이킹 보상률을 수령할 수 있다.

비트코인 하이퍼 코인의 현재 사전 판매 가격은 0.013405달러(약 19원)로, 1일 9시간 뒤에 인상될 예정이다. 비트코인 하이퍼 프로젝트 공식 웹사이트에 접속하여 베스트 월렛(Best Wallet)과 같이 지원되는 암호화폐 지갑을 연결하여 사전 판매에 참여할 수 있다.

자세한 구매 방법은 비트코인 하이퍼 구매 방법 가이드에서 확인 가능하다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.