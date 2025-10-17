에이다(ADA), 최근 폭락 후 반등 시도 — 카르다노 전망은?

에이다(ADA)는 최근 저점을 기록한 이후 150% 이상 강한 반등세를 보이며, 현재 0.67달러(약 950원) 수준을 회복한 상태다.

카르다노 가격 분석 — 돌파 신호인가, 불트랩인가?

일간 ADA/USD(달러 기준 에이다 가격) 차트에 따르면, 카르다노는 최근 2025년 중반 이후 가격 흐름을 억눌러왔던 하락 평행 채널을 상향 돌파한 것으로 나타났다.

이번 돌파는 0.50달러(약 709원) 지지 구간에서 강력한 반등세와 함께 나타났으며, 이 구간에서 매수자들이 적극적으로 매도 압력을 흡수하며 시장을 방어한 것으로 분석된다.

그러나 현재 가격은 0.70~0.75달러(약 993~1,064원) 부근의 핵심 저항 구간에 접근하고 있다. 이 구간은 과거 조정 국면에서도 지지와 저항이 반복적으로 작용했던 영역으로, 시장 참여자들에게 중요한 변곡점으로 인식된다.

일간 종가 기준으로 이 구간을 명확히 돌파할 경우, 피보나치 확장 상단 구간으로의 강한 상승세가 이어질 가능성이 열리게 된다.

한편, 모멘텀 지표들 역시 단기 상승 가능성을 뒷받침하고 있다. RSI(상대강도지수)는 현재 약 37 수준에서 움직이며, 매도 과열 구간에서 점차 회복세를 보이는 흐름을 나타내고 있다.

MACD(이동평균 수렴·발산 지표)도 단기 상승 전환 초기 신호를 보이고 있다. 향후 며칠 내 이 신호가 확정될 경우, 1달러(약 1,419원) 저항선 재테스트 가능성이 높아질 것으로 전망된다.

상승 및 하락 시나리오

상승 시나리오의 경우, 카르다노의 현재 반등세가 0.60달러(약 851원) 이상을 유지하고 거래량이 수반된 상태로 0.75달러(약 1,064원)를 돌파한다면, 포물선형 상승으로 발전할 가능성이 있다.

이 구간에서 매수 압력이 꾸준히 이어질 경우, 향후 수개월 내 3달러(약 4,256원) 이상으로의 확장 랠리가 나타날 수 있으며, 이는 트레이더들이 2026년 목표가로 주목하고 있는 5달러(약 7,093원)와 10달러(약 14,185원) 구간과도 일치한다.

반면, 하락 시나리오에서는 에이다가 일간 종가 기준으로 0.70달러(약 993원) 이상을 확실히 확보하지 못할 경우, 단기 조정 위험이 커질 수 있다. 특히 0.50달러(약 709원) 아래로 무너질 경우, 상승 구조가 무효화되며 가격이 0.33달러(약 468원) 부근까지 되돌려질 가능성도 존재한다.

에이다(ADA) 상승 속… 비트코인 레이어2 ‘비트코인 하이퍼(HYPER)’ 조용한 폭발

에이다(ADA)가 새로운 고점을 향해 나아가는 가운데, 비트코인 하이퍼(HYPER)가 솔라나(Solana)의 속도와 저수수료 구조를 비트코인 네트워크에 구현하며, 세계 최대 블록체인에서 더 빠르고, 저렴하며, 효율적인 거래 시대를 열고 있다.

이 프로젝트는 현재 프리세일 단계에서 이미 약 2,390만 달러(약 339억 215만 원)를 모금했으며, 다음 세대 비트코인 혁신으로 평가받으며 주요 투자자와 인플루언서들의 주목을 받고 있다.

비트코인 하이퍼의 핵심은 비트코인 기반 레이어2 생태계 구축이다. 이를 통해 사용자는 탈중앙화 금융, NFT, 밈, 그리고 다양한 탈중앙화 애플리케이션을 비트코인 네트워크 상에서 직접 이용할 수 있게 된다. 이는 과거에는 불가능했던 기능이다.

비트코인의 가장 큰 문제였던 느린 거래 속도와 높은 수수료를 해결함으로써, 비트코인 하이퍼는 개발자와 일반 사용자 모두가 비트코인의 잠재력을 제약 없이 활용할 수 있는 환경을 제공한다.

이처럼 비트코인의 보안성과 솔라나 수준의 성능을 결합한 구조 덕분에, 비트코인 하이퍼는 현재 시장 사이클에서 가장 유망한 초기 단계 프로젝트 중 하나로 부상했다.

HYPER 토큰은 거래 수수료 역할은 물론, 스테이킹 및 거버넌스 참여와 다양한 탈중앙화 애플리케이션 운영을 지원하는 플랫폼의 핵심 동력으로 작동한다.

프리세일 단계에서 비트코인 하이퍼 참여자는 최대 연 50%의 수익률을 얻을 수 있다.

현재 HYPER 토큰 가격은 0.013125달러(약 18.6원)이며, 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에 접속해 베스트 월렛(Best Wallet) 등 지원 지갑을 연결하면 구매할 수 있다.

사용자는 기존 암호화폐를 교환하거나 신용·직불카드 결제를 통해 비트코인 하이퍼를 구입할 수 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.