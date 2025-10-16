이더리움 공급 급감‧수요 급증, 가격 폭등 조짐?

핵심 내용

기관 수요가 사상 최고치를 기록하면서 전체 이더리움(ETH)의 40% 이상이 현재 시장에 풀리지 않은 상태다.

스테이킹, ETF, 그리고 기업 보유금에 묶인 물량이 심각한 공급 공백을 만들고 있다.

이더리움 거래소 보유량은 지속적으로 감소세를 보이고 있으며, 애널리스트들은 이를 강세 흐름의 신호로 주목하고 있다.

이더리움(ETH) 가격이 기관 매수세 증가로 인한 공급 급감 속에 대규모 상승 돌파를 준비 중이라는 분석이 나왔다.

암호화폐 애널리스트 크립토 구찌(Crypto Gucci)에 따르면, 이더리움은 이처럼 동시다발적인 ‘공급 공백’이 발생한 시장 사이클을 겪은 적이 없었다.

ETH’s supply is disappearing faster than ever 🔥 Over 40% of all $ETH is currently locked out of circulation and is continues to climb rapidly Ethereum has never experienced a market cycle with all three supply vacuums active at once:

– DATs didn’t exist last cycle

– Spot ETFs… https://t.co/Y4FtW7Rmzg — Crypto-Gucci.eth ᵍᵐ🦇🔊 (@CryptoGucci) October 14, 2025

비트마인(Bitmine)과 비트디지털(Bit Digital) 등 디지털 자산 트레저리들은 최근 약 590만 개의 ETH를 축적한 것으로 나타났다. 이는 약 240억 달러(약 34조 416억 원) 규모로, 전체 이더리움 공급량의 약 4.9% 에 해당한다.

한편, 미국의 현물 이더리움 ETF들은 지난해 7월 출시 이후 지금까지 총 280억 달러(약 39조 7,152억 원) 상당의 이더리움을 순매수한 것으로 나타났다. 전문가들은 스테이킹이 규제 당국의 승인을 받게 될 경우, 이 같은 대규모 자금 유입이 한층 더 확대될 가능성이 높다고 분석했다.

이더리움 스테이킹 활동은 사상 최고치를 기록하고 있다. 현재 약 3,570만 개의 ETH, 즉 전체 공급량의 약 30%가 스테이킹 계약에 예치된 상태이며, 대부분은 약 40일간의 출금 대기 기간으로 인해 유동성이 제한돼 있다.

크립토 구찌는 “이처럼 공급이 줄어드는 상황에서 수요가 맞붙게 되면, 가격은 단순히 오르는 수준이 아니라 폭발적으로 상승한다”고 말했다.

이더리움, 거래소 잔고 1년 만의 최저치

한편, 크립토퀀트(CryptoQuant) 데이터에 따르면 바이낸스 내 이더리움 보유 비율이 0.33으로 급감, 지난해 5월 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.

이는 투자자들이 이더리움을 거래소에서 개인 지갑으로 이동시키고 있다는 뜻으로, 장기 보유 신뢰 상승 및 매도 압력 완화로 해석된다.

작성 시점 기준, 이더리움은 4,150달러(약 589만 9,460원) 부근에서 거래 중이며, 최근 3,900달러(약 553만 1,760원)에서 반등했다. 24시간 거래량은 13% 증가한 630억 달러(약 89조 3,592억 원)에 달했다.

애널리스트 크립토 시저(Crypto Ceaser)는 “이더리움이 현재 4,000달러(약 567만 3,600원) 부근의 강력한 지지 구간에 머물고 있어, 다음 상승폭이 큰 암호화폐를 노리는 투자자들에게 좋은 매수 기회가 될 수 있다”고 말했다.

그는 이어 “진짜 상승장은 이더리움이 주간 저항선인 4,874달러(약 691만 3,282원)를 확신 있게 돌파한 뒤에 시작될 것”이라고 덧붙였다.

$ETH – #Ethereum: The real fun will start once we are breaking the red zone with full conviction. pic.twitter.com/CTA12FQ5p3 — Crypto Caesar (@CryptoCaesarTA) October 15, 2025

비트마인의 의장 톰 리(Tom Lee) 역시 올해 말 이더리움 목표가를 1만 달러(약 1,418만 4,000원)로 유지한다고 재확인했다. 또한 코인글래스(CoinGlass)의 데이터에 따르면, 2016년 이후 이더리움은 4분기에 평균 21.36%의 수익률을 기록해왔다.

비슷한 상승세가 반복될 경우, 연말까지 이더리움이 5,000달러(약 709만 2,000원)에 근접할 가능성도 제기된다.

맥시 도지(MAXI) 프리세일 360만 달러 돌파

이더리움이 대규모 상승세를 노리는 가운데, 애널리스트들이 밈코인 시장의 흐름을 주시하고 있다. 그중 맥시 도지(MAXI)는 투자자들의 눈길을 사로잡으며 빠르게 주목받고 있다. 피트니스 문화와 암호화폐 트레이딩의 속도감에서 영감을 받은 맥시 도지는 현재 진행 중인 프리세일에서 이미 360만 달러(약 51억 624만 원) 이상을 모금했다.

맥시 도지 성장의 중심에는 맥시 펀드(Maxi Fund)가 있다. 이 펀드는 프로젝트의 유동성 확보와 전략적 파트너십 강화를 목적으로 설계된 준비금으로, 장기적 성장 기반을 다지는 핵심 요소로 평가된다.

또한 맥시 도지 커뮤니티는 활발한 참여로 프로젝트 열기를 높이고 있다. 보유자들은 트레이딩 토론, 주간 콘테스트, 피트니스 테마 챌린지 등에 참여하며, 암호화폐와 라이프스타일을 결합한 독특한 문화를 형성하고 있다. 맥시 도지는 연 84%의 스테이킹 보상률도 제공해, 투자자들에게 강력한 보유 인센티브를 부여하고 있다.

맥시 도지 프리세일 개요

티커: MAXI

MAXI 현재 가격: 0.000263달러(약 0.37원)

0.000263달러(약 0.37원) 모금액: 360만 달러(약 51억 624만 원)

투자를 고려하고 있다면, 가격이 오르기 전에 맥시 도지 구매 및 프리세일 참여 방법을 참고하여 구매 가능하다.

맥시 도지 프리세일 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.