알트코인 상승장 시즌 개막 조짐… 기관, 리플·아발란체 매집 확대

핵심 내용

알트코인 시가총액이 1조 1,200억 달러까지 오르며 10월의 ‘업토버(Uptober)’ 랠리가 본격적으로 막을 올렸다.

리플(XRP)은 비보파워(VivoPower)의 재무 확장 소식과 대형 투자자들의 매집에 힘입어 4.5% 상승했다.

아발란체 트레저리(Avalanche Treasury Co)는 6억 7,500만 달러 규모의 SPAC 합병을 발표하며 AVAX 상승세를 이끌었다.

암호화폐 시장이 10월 들어 강한 출발을 보였다. 알트코인 전체 시가총액은 1조 1,200억 달러로 급등했고, 리플(XRP), 솔라나(SOL), 아발란체(AVAX), 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 등 주요 알트코인들이 하루 새 뚜렷한 상승세를 기록했다.

리플, 기업 수요 확대에 힘입어 상승

리플(XRP)은 매수 수요가 이어지면서 지난 24시간 동안 4.5% 올랐다. 나스닥 상장사인 비보파워 인터내셔널(VivoPower International PLC)은 주식 발행을 통해 1,900만 달러를 조달했으며, 이를 XRP 보유 확대에 활용할 계획이라고 밝혔다.

비보파워는 주당 6.05달러에 신주를 발행했는데, 이는 직전 종가 대비 프리미엄이 붙은 수준이다. 이번 조치는 앞서 진행된 레귤레이션 S(Regulation S) 발행에 이어 회사의 디지털 재무 전략이 진전되고 있음을 보여준다.

이 같은 소식은 대규모 투자자들의 매수세와 맞물려 나타났다. 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 고래 투자자들이 이번 주 초부터 약 2억 5천만 개, 약 7억 4,500만 달러 규모의 XRP를 사들였다고 분석했다.

250 million $XRP bought by whales in 48 hours! pic.twitter.com/S0DZYQms7i — Ali (@ali_charts) October 1, 2025

코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 24시간 거래량은 33% 급증했으며, XRP는 현재 3.0달러의 핵심 저항선을 시험하고 있다. 전문가들은 이 구간을 돌파해 마감할 경우 3.5달러까지 상승할 가능성이 열릴 수 있다고 전망한다.

아발란체, 6억 7,500만 달러 규모 spac 합병 소식에 강세

아발란체 트레저리(Avalanche Treasury Co., AVAT)는 나스닥 상장사 마운틴 레이크 애퀴지션 코퍼레이션(Mountain Lake Acquisition Corp., MLAC)과 6억 7,500만 달러 규모의 합병을 발표했다. 이번 합의에는 4억 6천만 달러 상당의 재무 자산이 포함돼 있으며, 이 중 일부는 이미 AVAX 매수에 사용됐다.

AVAT는 이 과정에서 2억 달러 규모의 AVAX를 할인된 가격에 확보했으며, 18개월간의 우선 매수권도 보장받았다고 밝혔다.

호재 소식에 시장은 긍정적으로 반응했다. AVAX는 하루 만에 3.5% 상승하며 시가총액이 3억 5천만 달러 증가했다. 현재 가격은 약 30.72달러, 시가총액은 129억 7천만 달러 수준이다.

알트코인 랠리 이어질까?

10월 랠리와 여러 알트코인 ETF 마감일이 다가오면서, 시장이 마침내 다음 대규모 상승을 준비하고 있다는 기대가 살아나고 있다. 그러나 낙관론이 커지고 있음에도 불구하고, 일부 분석가들은 아직 ‘알트코인 시즌’이 본격적으로 시작되었다고 단정하기에는 이르다고 경고한다.

암호화폐 트레이더 단 크립토 트레이즈(Daan Crypto Trades)는 알트코인 전체 시가총액이 2021년 이후 처음으로 그 수준을 다시 시험하고 있다고 지적했다. 그는 특정 토큰들이 시장을 앞서 나갈 가능성은 있지만, 여전히 이 섹터 전체가 결정적인 돌파를 보여줄 필요가 있다고 덧붙였다.

The Total Altcoin Market Cap is giving the 2021 highs another go. I do still believe that we need to see a clear break and close above to really get the altcoin market properly going again. Big runners will still be concentrated and there will be outperformers and… pic.twitter.com/RNQiSZ22yD — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) October 2, 2025

해당 분석가는 과거 사이클에서도 집단적인 돌파가 발생했을 때 새로운 시장 참여자들이 다시 유입되는 경향이 있었다고 설명했다.