알트코인 시장, 거센 하락 압력…반등 전 조정 국면일까?

핵심 내용

상위 50개 알트코인 중 76%가 지난 3개월 동안 비트코인(BTC)보다 높은 성과를 냈다.

기술적 지표들은 비트코인 도미넌스(전체 암호화폐 시가총액에서 비트코인이 차지하는 비율을 보여주는 지표)가 60.90% 수준을 재테스트한 뒤 하락할 가능성을 시사하며, 이는 알트코인의 빠른 반등을 촉발할 수 있다.

또한 알트코인 시가총액 차트에서는 ‘컵 앤 핸들(cup and handle)’ 패턴(컵 모양 바닥 뒤 손잡이 모양 조정을 거쳐 나타나는 강세 신호)과 같은 강세 신호가 나타나며 추가 상승 가능성을 뒷받침하고 있다.

지난주 알트코인 시장은 두 차례의 대규모 암호화폐 청산 이벤트 속에 강한 변동성을 겪었다. 최근 매도세로 인해 전체 시가총액은 뚜렷한 저항에 부딪혔지만, 일부 애널리스트들은 이번 상황을 ‘저가 매수(buy-the-dip)’ 기회로 보고 있다. 또 다른 전문가들은 알트코인이 비트코인보다 상대적으로 우위를 이어갈 수 있다고 분석한다.

알트코인 시가총액, 사상 최고치에서 저항 직면

애널리스트들에 따르면 알트코인 전체 시가총액은 사상 최고치(ATH) 구간에서 뚜렷한 저항에 부딪혔다. 유명 암호화폐 애널리스트 마이클 반 데 포페(Michael van de Poppe)는 알트코인이 이 장벽을 돌파해 더 높은 사상 최고치로 나아가기 전 한 차례 추가 조정이 있을 수 있다고 전망했다. 그는 이번 하락이 투자자들에게 강력한 매수 기회를 제공한다고 강조했다.

The #Altcoin market capitalization provides a clear rejection at the ATH. One more pushback before it will break through the resistance and start printing massively new ATHs. That means: time to buy the dip. pic.twitter.com/uVDmjZTdj0 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 29, 2025

암호화폐 애널리스트 단 크립토 트레이드(Daan Crypto Trades)는 최근 하락에도 불구하고 상위 50개 알트코인의 76%가 지난 3개월 동안 비트코인보다 높은 성과를 냈다고 전했다. 애널리스트들은 알트코인의 단기적 우위는 보통 조정으로 이어지며, 이 과정에서 비트코인이 지배력을 되찾는 경향이 있다고 설명했다.

현재 비트코인 도미넌스 차트(전체 암호화폐 시가총액에서 비트코인이 차지하는 비율을 보여주는 지표)는 약세 신호를 보이고 있다. 이는 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 가격 바닥을 다질 경우, 알트코인이 추가 상승세를 이어갈 수 있음을 시사한다.

시장 관측통들은 이번 사이클이 후반부에 접어든 것으로 보인다고 말한다. 투자자들이 더 높은 위험을 감수하고 점점 더 위험 자산으로 이동하는 것이 특징인데, 이는 상승세의 지속 가능성에 대한 의문을 제기하면서도 단기적으로는 알트코인의 상대적 강세를 뒷받침하는 요인으로 작용한다.

Even with the recent decline, 76% of altcoins in the top 50 have still outperformed $BTC in the past 3 months. So far this cycle, each short period of altcoin outperformance has usually been quickly followed up by a large drawdown and BTC stealing the show again. But so far,… pic.twitter.com/Tu48LgfClG — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 29, 2025

비트코인 도미넌스 하락 가능성… 알트코인 강세 돌파 노리나

비트코인 도미넌스는 최근 상승세를 이어가고 있다. 시장 애널리스트들은 우선 60.90%를 돌파한 뒤 하락세로 전환할 가능성이 크다고 전망한다. 비트코인 도미넌스가 60.90% 구간 재테스트를 마치면, 기술적 지표들은 BTC 도미넌스가 하락할 확률이 높다고 가리키며, 이는 알트코인 시장의 빠르고 강력한 반등을 촉발할 수 있다는 분석이다.

On the #Bitcoin Dominance chart, the three-year-old rising wedge formation has broken down below the 60.90% level, and the anticipated retest towards this level is now progressing gradually. The latest move saw a rise to 59.1%, followed by a short-term retracement. However, the… pic.twitter.com/8TR013acjd — The Crypto GEMs (@CryptoGemsCom) September 28, 2025

암호화폐 애널리스트 머를린 더 트레이더(Merlijn the Trader)는 알트코인 차트에서 전형적인 ‘컵 앤 핸들(cup and handle)’ 패턴(컵 모양 바닥 뒤 손잡이 모양 조정을 거쳐 나타나는 강세 신호)이 형성됐다고 지적했다. 그는 이 패턴이 실제로 구현될 경우, 다음 국면에서 기하급수적인 랠리가 나타날 수 있다고 전망했다.

ALTCOINS JUST DREW THE CUP & HANDLE. Cup built in blood.

Handle built in fear. What comes after?

Parabolic mania. Multi-trillion cap is the destiny. We are almost there don’t you dare to give up NOW! pic.twitter.com/0g67lABrB4 — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) September 28, 2025

섭드(SUBBD), 프리세일 목표 130만 달러 달성 눈앞

일반적인 시장 변동성과 달리, 섭드(SUBBD)는 2025년 주목할 만한 암호화폐 프리세일 중 하나로 부상했다. 이 프로젝트는 2억 5,000만 명이 넘는 팬덤을 보유하고 있어 상당한 성장 잠재력을 보여주고 있다.

섭드(SUBBD) 토큰 보유자들은 다양한 혜택을 누릴 수 있으며, 여기에는 툴 이용 권한, 리워드, 거버넌스 권리 등이 포함된다. 특히 초기 투자자는 최대 20%의 스테이킹 보상까지 받을 수 있다.

현재 프리세일 세부 정보:

가격: 0.056575달러(약 79원)

0.056575달러(약 79원) 누적 모금액: 약 1,222,278달러(약 17억 1,635만 원)

약 1,222,278달러(약 17억 1,635만 원) 티커: SUBBD

관심 있는 투자자들은 신용카드나 직불카드, 혹은 암호화폐 자산을 통해 이번 프리세일에 참여할 수 있다. 토큰의 미래 전망이 궁금하다면, 코인스피커코리아에서 제공하는 ‘섭드(SUBBD) 전망 – 2025~2030년 가격 흐름 예측)’을 확인해볼 수 있다.

섭드 프리세일 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.