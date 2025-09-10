아서 헤이즈, 에테나(ENA) 대규모 매수… 에테나 가격 전망은?

핵심 내용

바이낸스(Binance)가 에테나의 USDe를 상장한다는 소식에 에테나(ENA) 가격은 0.87달러(약 1,209원)까지 급등하며 1월 이후 가장 강한 수준을 기록했다.

아서 헤이즈에 따르면, 수수료 전환 활성화는 최대 5억 달러(약 6,940억 원) 규모의 ENA 바이백을 촉발할 수 있다.

에테나의 누적 수익은 출시 이후 4억 8,000만 달러(약 6,670억 원)를 넘어섰으며, 8월 한 달 동안만 5,400만 달러(약 749억 원)를 기록했다.

비트멕스(BitMEX) 공동 창업자이자 에테나(ENA)의 주요 투자자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 거버넌스 토큰 에테나와 관련해 자신이 ‘대규모 기회’라고 표현한 전망을 공개했다.

에테나는 화요일 0.87달러(약 1,209원)까지 급등하며 1월 말 이후 가장 강한 수준을 기록했다. 이는 하루 동안 8.3% 상승, 일주일 동안 20% 이상 상승한 성과다.

바이낸스, USDe 상장

최근의 상승 모멘텀은 바이낸스(Binance)가 에테나의 USDe를 상장한다고 확인하면서 이어졌다. USDe는 130억 달러(약 18조 544억 원) 규모의 합성 달러 토큰으로, USDE/USDC와 USDE/USDT 거래쌍은 9월 9일에 개시되며, 출금은 다음 날부터 가능하다.

바이낸스 상장은 에테나에게 중요한 이정표로, 오랫동안 기다려온 수수료 전환 활성화의 길을 열게 된다.

이 메커니즘은 프로토콜 수익을 에테나 보유자에게 직접 분배할 수 있도록 하여, 사실상 지속 가능한 수익 분배 모델을 만들어낸다.

헤이즈는 이번 업그레이드가 에테나에 대해 최대 5억 달러(약 6,940억 원) 규모의 바이백을 가능하게 할 수 있다고 빠르게 지적했다.

With the Binance $USDE listing $ENA fee switch is going to get turned on. That unlocks $500m of buybacks. LET'S FUCKING GO! — Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 9, 2025

에테나 프로토콜의 성과도 눈에 띄는데, 2023년 말 출시 이후 누적 수익은 4억 8,000만 달러(약 6,670억 원)를 넘어섰으며, 8월 한 달 동안만 5,400만 달러(약 749억 원)의 수익을 창출했다고 토큰 터미널(Token Terminal)은 밝혔다.

헤이즈의 불확실성: ENA 매도 이후 대규모 매수?

헤이즈는 직접 에테나를 활발히 거래해왔다. 8월 초 그는 ENA 214만 개를 매수했는데, 매입가는 총 175만 달러(약 24억 3,000만 원)로, 토큰당 0.816달러(약 1,133원)였다. 이는 불과 몇 주 전 ENA 776만 개를 약 0.595달러(약 827원)에 매도해 165만 달러(약 22억 9,000만 원)의 이익을 거둔 직후였다.

그의 갑작스러운 대량 매수는 프로젝트에 대한 잠재력을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 그는 주저 없이 에테나가 조만간 1.50달러(약 2,082원)에 도달할 것이라고 예측하기도 했다.

에테나의 전체 생태계 역시 빠르게 확장되고 있다. USDe 토큰은 7월 중순 55억 달러(약 7조 6,345억 원)에서 현재 129억 달러(약 17조 9,095억 원) 규모로 급등하며, 시장에서 가장 큰 비(非)법정화폐 담보 달러 자산으로 자리 잡았다.

또한 에테나는 스테이블코인 발행 경쟁 속에서 입지를 넓히고 있다. 최근에는 이더리움 확장 네트워크인 메가ETH(MegaETH)를 위한 네이티브 스테이블코인을 출시했으며, 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 곧 출시될 스테이블코인 프로젝트 참여 가능성도 시사했다.

ENA 가격 분석: 기술적 구도는 여전히 강세

ENA는 3시간 봉 차트에서 8월 말부터 상승 채널 내에서 거래되어 왔다. 최근에는 채널 상단 경계를 0.83달러(약 1,152원) 위로 돌파했다.

이 돌파와 함께 볼린저 밴드(가격 변동성을 보여주는 지표)가 강하게 확장되며 변동성 확대와 강세 모멘텀을 시사한다.

RSI(상대강도지수)는 76 이상에서 움직이며 과매수 구간을 가리키지만, 이런 수치는 추세장이 지속될 때 종종 동반된다.

OBV(온밸런스 볼륨)도 꾸준히 상승해, 매수 주도에 의한 돌파임을 확인해준다.

모멘텀이 이어질 경우, 다음 강세 목표는 심리적 저항인 1달러(약 1,388원) 부근이며, 이어 아서 헤이즈가 제시한 1.50달러(약 2,082원) 수준이 다음 목표가 될 수 있다. 이는 현재가 대비 약 70% 상승 여지를 의미하며, 2025년에 주목할 만한 암호화폐로 자리매김할 수 있다.

반면 0.80달러(약 1,110원) 위를 지키지 못하면 ENA는 이전 채널로 되돌아갈 수 있으며, 단기 지지선은 0.76달러(약 1,055원, 20기간 이동평균), 더 강한 지지는 0.71달러(약 986원)에서 예상된다.

0.70달러(약 972원) 아래로의 하락 이탈은 강세 구조를 무효화하고 추가 하방 위험에 노출시킬 수 있다.