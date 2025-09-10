비트코인 가격, 올해 10월, 11월 고점 찍을까? 비트코인 전망 주목

핵심 내용

비트코인(BTC)은 2025년 10월과 11월 사이에 사이클 정점에 도달할 가능성이 있다.

분절된 장기 보유자 매도는 이번 사이클을 더 지속 가능하게 만들고 있다.

글래스노드(Glassnode)는 비트코인이 약 11만 1,000달러(약 1억 5,408만 원) 선에서 거래되면서 시장이 불안정한 안정화 국면에 있음을 강조했다.

비트코인(BTC)의 가격 흐름이 중요한 국면에 접어들면서, 애널리스트들은 다음 주요 정점이 10월이나 11월에 도달할 수 있다고 전망하고 있다. 현재 시장은 다수 전문가들이 ‘불안정한 안정화’라고 부르는 시기를 겪고 있다.

암호화폐 연구자이자 크립토퀀트(CryptoQuant) 인증 애널리스트인 악셀 애들러 주니어(Axel Adler Jr)에 따르면, 비트코인은 지난 반감기 이후 현재까지 504일을 지나왔다.

애들러는 이번 사이클을 과거 사례와 비교하며, 시장이 이제 강세장 체제의 성숙 단계에 접어들었다고 분석했다.

504 days have passed since the last halving. Comparing the current cycle with the two previous ones, it can be said that the market is in a mature phase of the bull regime. In this cycle, in March at a price of $70K, there was an extreme spike in Value Days Destroyed (VDD),… pic.twitter.com/lpu4Ei43ok — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) September 9, 2025

지속 가능한 재분배

지난 3월, 비트코인은 잠시 7만 달러(약 9,716만 원)를 돌파하며 장기 보유자(LTH)의 매도 활동을 반영하는 지표인 VDD(Value Days Destroyed) 수치가 극단적으로 치솟았다.

이후 분배 단계는 9만 8,000달러(약 1억 3,592만 원)와 11만 7,000달러(약 1억 6,243만 원) 부근에서 나타났으나, 어느 쪽도 3월의 강도를 따라잡지는 못했다.

애들러는 기관 수요에 의해 뒷받침된 것으로 보이는 이러한 분절된 LTH 매도가 사이클의 재분배 과정을 더 지속 가능하게 만들었다고 분석했다.

새로운 사상 최고가 달성 이후 공급은 일정한 구간별로 시장에서 빠져나왔고, 시장은 이를 효과적으로 흡수하면서 사이클 정점을 더 멀리 연장시켰다.

‘피크 플래그(Peak Flag)’

애들러는 소위 ‘피크 플래그(Peak Flag)’의 중요성을 강조했다. 이 지표는 역사적으로 비트코인 현물 가격이 LTH 실현 가격의 약 11배 수준에 도달할 때 촉발된다.

이 후반부 사이클 신호는 보통 시장이 장기 보유자 기반에 비해 과열될 때 나타난다.

현재의 궤적을 바탕으로 애들러는 이 신호가 2025년 10월과 11월 사이에 등장할 수 있다고 추정했다. 이는 경험 많은 보유자들의 매도 물량과 변동성 급등이 동반된 뒤 점차 완화되는 시점과 맞물릴 경우 가능하다고 덧붙였다.

단기 구조는 여전히 취약

글래스노드(Glassnode) 데이터에 따르면 비트코인의 단기 모멘텀은 여전히 취약한 상태다. 지난주 동안 자산은 단기 보유자 기준 원가 바로 위에서 거래되며 약 11만 1,000달러(약 1억 5,408만 원) 선에서 움직였다.

지표는 RSI(상대강도지수)가 중립 구간을 향해 회복하고 현물 CVD(현물 누적 매수·매도 차이 지표)가 개선되면서 부분적인 회복세를 보였지만, 거래량은 감소해 확신 부족을 드러냈다.

On-chain activity remained subdued. Active addresses rose back within range, but fees and transfer volumes eased. Realized cap inflows edged higher, yet Hot Capital Share softened – highlighting modest speculative flows but fragile long-term conviction. pic.twitter.com/qgehBSQ6Eo — glassnode (@glassnode) September 9, 2025

선물 미결제약정은 증가했으나 자금조달비용은 하락해 레버리지를 활용한 강세 베팅에 대한 선호가 줄었음을 보여주었다.

옵션 거래 활동 또한 방어적으로 기울었으며, 높은 스큐(skew, 옵션시장에서 풋옵션 수요를 보여주는 지표)는 하락 위험에 대한 보호 수요가 강하다는 점을 시사했다.

더보기: 2025년~2030년 비트코인 전망은?

ETF 자금 유입도 둔화세

ETF 순자금 유입은 둔화되고 있으며, 거래량 역시 잠잠한 상태다. 온체인 신호에서는 활성 주소 수가 범위 내로 다시 증가하며 참여가 소폭 회복되는 모습이 나타났지만, 전송량과 수수료는 감소했다.

수익성 지표인 이익 상태의 공급량(supply in profit), NUPL(순실현이익/손실 비율), 실현 손익(realized PnL) 등은 다소 개선되었지만, 통상적인 시장 정점 부근에서 나타나는 과도한 낙관 심리를 보여주지는 않았다.

종합적으로, 이러한 지표들은 시장이 현재 안정적이지만 취약한 상태임을 확인시켜 준다. 애들러의 후반부 사이클 분석 틀은 올해 말 잠재적인 정점 구간을 가리키고 있으며, 이는 비트코인이 2025년 폭발적으로 성장할 다음 암호화폐가 될 수 있음을 시사한다.

비트코인 하이퍼(HYPER), 프리세일에서 1,467만 달러 조달

비트코인이 새로운 고점을 노리는 가운데, 비트코인 하이퍼(HYPER)는 프리세일에서 벌써 1,467만 달러(약 204억 원)를 모으며 주목받고 있다.

비트코인 하이퍼는 비트코인의 주요 문제인 느린 거래 속도, 높은 수수료, 네이티브 스마트 계약 부재를 해결하기 위해 고안된 레이어2 솔루션을 활용한다. 이를 통해 비트코인의 보안성을 유지하면서도 전송을 더 빠르고 저렴하며 효율적으로 만든다.

초기 참여자는 HYPER 토큰을 스테이킹함으로써 최대 연 75% 수익률(APY)을 얻을 수 있으며, 동시에 네트워크 성장을 지원하게 된다.

비트코인 하이퍼(HYPER) 토크노믹스 및 프리세일 세부 정보

생태계의 핵심 토큰인 HYPER는 거래 수수료 지불, 스테이킹 보상, 프리미엄 기능 접근 권한 제공 등을 통해 네트워크를 구동한다. 이는 플랫폼의 성장과 발전에 중요한 역할을 한다.

현재 비트코인 하이퍼는 프리세일 할인 가격인 0.012885달러(약 18원)에 제공되고 있으며, 이는 토큰 가치가 향후 상승하기 전에 투자할 수 있는 기회를 초기 투자자에게 제공한다.

비트코인 하이퍼 프리세일 세부 사항:

티커: HYPER

HYPER 프리세일 가격 : 0.012885달러(약 18원)

: 0.012885달러(약 18원) 조달 자금: 1,467만 달러(약 204억 원)

프로젝트의 공식 사이트를 방문하면 비트코인 하이퍼의 출시 일정과 최신 업데이트를 확인할 수 있다.

비트코인 하이퍼(HYPER) 사전 판매 참여하기