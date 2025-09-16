아발란체(AVAX), 암호화폐 준비금 확보 위해 10억 달러 모금 추진… 가격 급등 시동 걸렸다

핵심 내용

AVAX는 213일간 이어진 횡보 구간을 돌파하며 하루 만에 9% 급등했다.

미국 내 두 개의 재무 법인 설립 계획이 발표되었으며, 총 10억 달러 규모의 AVAX 바이백을 목표로 하고 있다.

이 소식 이후 거래량이 100% 급증했으며, 분석가들은 AVAX가 단기적으로 55달러까지 상승할 가능성에 주목하고 있다.

아발란체(AVAX)가 213일간 이어진 횡보 구간을 돌파하며 강한 반등 신호를 보이고 있다. 이와 함께 아발란체 재단이 미국 내 디지털 자산 준비금 조성을 위해 총 10억 달러 규모의 자금 조달에 나선다는 보도가 나오면서, 시장의 관심이 집중되고 있다. 이 소식은 AVAX의 거래량과 가격 모두를 급등시켰으며, 향후 강한 상승 흐름의 촉매로 작용할 수 있다는 전망이 나오고 있다.

아발란체 재단, 10억 달러 규모 디지털 자산 준비금 계획

이번 반등은 파이낸셜 타임즈(Financial Times)가 보도한 내부 소식에 기반한다. 보도에 따르면, 아발란체 재단은 미국에 두 개의 디지털 자산 준비금(Treasury) 법인을 설립하기 위해 여러 투자자들과 논의를 진행 중이다.

각 법인은 각각 5억 달러씩 총 10억 달러의 자금을 조달해 대량의 AVAX 토큰을 할인된 가격에 매입할 계획이다.

첫 번째 준비금 법인은 하이브마인드 캐피탈(Hivemind Capital)이 주도하며, 나스닥 상장 기업을 통해 자금을 모집할 예정이다. 이 프로젝트에는 유명 금융인 앤서니 스카라무치(Anthony Scaramucci)가 자문 역할로 참여한다.

두 번째 법인은 드래곤플라이 캐피탈(Dragonfly Capital)이 후원하며, 기업인수목적회사(SPAC) 구조를 통해 빠르게 자금을 조달하고자 계획하고 있다. SPAC 구조는 신속한 투자 집행과 다른 기업과의 합병, 유연한 운용 전략이 가능하다는 장점이 있다.

시장 전문가들은 이러한 구조가 실질적인 바이백(자사 토큰 매입) 전략과 유사하게 작용할 수 있다고 평가한다. 유통량을 줄이는 동시에 가격 상승 압력을 높이는 방식으로, AVAX의 희소성과 투자 매력을 동시에 강화함으로써 차세대 급등 암호화폐가 될 수 있다는 분석이다.

AVAX 가격 반응… 거래량 2배 급증, 55달러 돌파 기대감

이 소식이 전해지자 AVAX의 거래량은 단 하루 만에 100% 급증하여 24시간 기준 19억 3천만 달러를 기록했다. AVAX 가격 또한 하루 만에 9% 이상 상승하며 기사 작성 시점 30.58달러 선에 안착했고, 이는 단기 기술적 저항선이 돌파되었음을 의미한다.

전문가들은 AVAX가 조정 없이 지속 상승할 경우 50달러에서 55달러 수준까지 추가 랠리가 이어질 수 있다고 내다봤다.

$AVAX just broke out of a 213 Day Consolidation Nothing but air until $50+ Onchain revenues about to explode, you know what that means pic.twitter.com/ooR34Tbpaq — EllioTrades (@elliotrades) September 10, 2025

인기 암호화폐 트레이더 엘리오 트레이드(EllioTrades)는 SNS 플랫폼 X를 통해 “AVAX는 현재 수준에서 55달러까지 뚜렷한 저항선이 없다“고 언급했다. 이는 강한 상승 흐름을 의미하는 것으로, 투자자들의 기대감을 반영하고 있다.

현재 AVAX는 시가총액 기준 전 세계 16위에 위치해 있으며, 지난 12월 기록한 연중 최고가 대비 약 45% 낮은 수준에서 거래되고 있다. 그러나 이 같은 상승 모멘텀이 이어진다면 연고점 회복도 멀지 않았다는 시각이 힘을 얻고 있다.

기술적 지표도 상승세 지지… 과열 조짐은 유의

기술적 분석 측면에서도 AVAX는 긍정적 신호를 보이고 있다. 일일 AVAX 가격 차트에서 상대강도지수(RSI)는 현재 70에 근접하고 있으며, 이는 과매수 구간 진입을 앞두고 있다는 의미다. 매수 압력이 강하다는 점에서 추가 상승 가능성이 열려 있지만, 동시에 단기적인 가격 조정이 나타날 수 있다는 점도 함께 고려해야 한다.

볼린저 밴드 역시 확장되는 모습을 보이고 있다. 이는 현재 추세가 지속될 가능성이 높다는 신호로 해석된다. 특히 상단 밴드인 28.22달러를 강하게 돌파한다면, 다음 저항선은 35달러에서 40달러 사이로 점쳐진다.

반면, 20일 이동평균선(SMA)인 24.99달러가 중요한 지지선 역할을 하게 되며, 이 수준이 붕괴될 경우 22달러 이하로의 하락 가능성도 배제할 수 없다.

아발란체 재단의 대규모 토큰 매입 계획은 단순한 준비금 확보를 넘어 AVAX 생태계 전반의 신뢰를 강화하고, 장기적 가격 상승을 이끄는 중요한 전환점이 될 수 있다. 향후 자금 조달이 성공적으로 마무리되고 실제 시장에 반영된다면, AVAX는 다시 한 번 시장의 중심으로 떠오를 가능성이 높아 보인다.

