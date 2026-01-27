바이낸스, BNB·ETH 등 알트코인 6종 신규 거래쌍 상장 발표

핵심 내용

1월 27일부터 바이낸스에서 6개의 신규 거래쌍이 제공될 예정이다.

BNB/U, ETH/U 등을 포함한 해당 거래쌍은 이용 가능 지역 및 자격 요건을 충족한 사용자에 한해 거래가 허용된다.

바이낸스는 최근 리플(Ripple)의 스테이블코인 RLUSD도 상장했다.

암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)는 플랫폼에 6개의 신규 거래쌍을 추가 지원할 계획이라고 밝혔다.

공식 발표에 따르면 신규 거래쌍은 BNB/U, 이더리움(ETH)/U, KGST/U, 솔라나(SOL)/U, 트론(TRX)/USD1, USD1/U 등이다.

이번 업데이트는 바이낸스의 정기적인 플랫폼 점검 절차의 일환으로 진행됐다.

바이낸스, 신규 거래쌍에 거래 수수료 면제 적용

바이낸스는 플랫폼에 상장된 디지털 자산에 대해 정기적으로 검토를 진행하며, 이를 통해 가상자산의 상장, 상장 폐지 또는 재상장 여부를 결정한다.

최근 진행된 검토 결과에 따라 바이낸스는 BNB/U, ETH/U, KGST/U, SOL/U, TRX/USD1, USD1/U 거래쌍에 대한 지원을 추가했다.

바이낸스에 따르면, 신규로 추가되는 모든 가상자산은 상장 요건을 충족하고 플랫폼의 내부 기준을 만족해야 한다.

신규 거래쌍 및 해당 거래쌍에 대한 트레이딩 봇 서비스는 1월 27일 오후 5시 30분(한국시간)부터 이용 가능 지역을 대상으로 바이낸스 현물 시장에서 제공될 예정이다.

또한 바이낸스는 BNB/U, ETH/U, KGST/U, SOL/U 현물 및 마진 거래쌍에 대해, 자격을 충족하는 모든 이용자를 대상으로 메이커 수수료를 면제한다고 밝혔다.

아울러 바이낸스는 현물 및 마진 거래쌍에 대해 자격 요건을 충족하는 이용자를 대상으로 수수료 면제 프로모션을 추가로 도입할 계획이다. 이는 동일 자산에 적용되는 메이커 및 테이커 수수료 전액 면제 혜택에 더해 제공되는 것이다.

해당 인센티브는 상장일로부터 적용되며, 종료 시점은 아직 공개되지 않았다. 프로모션 종료 이후에는 해당 거래쌍에 일반 거래 수수료가 적용될 예정이다.

이번 확장을 통해 바이낸스 현물 시장의 거래 선택지가 확대되며, 전반적인 사용자 거래 경험도 개선될 것으로 기대된다.

바이낸스, 신규 상장·유럽 진출 등 성과 확대

이번 신규 상장은 바이낸스가 최근 리플(Ripple)의 미 달러 연동 스테이블코인 RLUSD를 추가 상장한 데 이은 조치다.

RLUSD는 현재 이더리움 네트워크에서만 지원되고 있으며, XRP 레저(XRPL)에 대한 지원은 추후 도입될 예정이다.

이번 상장을 통해 RLUSD의 유동성과 거래 활성화가 확대될 것으로 기대된다.

한편 바이낸스는 또 다른 확장 행보로, EU 전역을 대상으로 하는 미카(MiCA) 라이선스(가상자산 서비스 제공을 허용하는 통합 규제 라이선스)를 그리스에서 신청했다.

바이낸스는 현지에 ‘바이낸스 그리스(Binance Greece)’라는 이름의 로컬 지주회사도 설립했다.

해당 법인은 초기 자본금 2만 5,000 유로(약 4,290만 8,750 원)의 단일 주주 공개 유한회사 형태로 설립됐다.

바이낸스는 7월 1일 마감 시한을 앞두고, EU 전역 적용을 위한 MiCA 라이선스 신청서를 기한 내 제출한 것으로 전해졌다.

