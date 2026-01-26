암호화폐 시장 하락세 지속… 4억 6,400만 달러 규모 토큰 언락 물량 유입

핵심 내용

이번 주 약 4억 6,400만 달러(약 6,708억 480만 원) 를 넘는 규모의 토큰 공급이 언락될 예정이다.

가상자산 시장 전반은 지난 하루 동안 시가총액이 약 400억 달러(약 57조 8,200억 원) 감소했다.

샌티멘트(Santiment) 데이터에 따르면 주요 가상자산 5종이 평균 매입가 이하에서 거래되고 있다.

토크노미스트(Tokenomist) 데이터에 따르면, 향후 7일 동안 약 4억 6,400만 달러(약 6,708억 480만 원) 규모의 토큰 공급이 가상자산 시장에 풀릴 예정이다.

이 시점은 시장 여건상 우호적이지 않다. 가상자산 시장은 주 초부터 하락세로 출발했으며, 지난 하루 동안 시가총액이 약 400억 달러(약 57조 8,200억 원) 감소했다.

대규모 물량 해제는 이미 수요가 약한 시장에 유동 토큰을 추가로 유입시킨다. 하락 국면에서 신규 토큰이 거래 가능해질 경우, 매도자들이 가격을 낮추는 경향이 있어 추가적인 가격 압박으로 이어질 수 있다.

According to Tokenomist, upcoming one-time large token unlocks (exceeding $5 million) in the next 7 days include SUI, SIGN, EIGEN, KMNO, JUP, OP, TREE, SAHARA, ZORA, etc.; linear large unlocks (daily amounts exceeding $1 million) include RAIN, SOL, RIVER, TRUMP, CC, WLD, DOGE,… pic.twitter.com/YSybPEsFrF — Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 26, 2026

향후 일주일 간, 주요 토큰 언락 예정

토크노미스트(Tokenomist) 데이터에 따르면, 향후 일주일 동안 건당 500만 달러(약72억 2,750만 원) 를 넘는 대규모 일회성 토큰 언락이 여러 건 예정돼 있다.

이번에 언락이 예정된 알트코인에는 수이(SUI), 사인(SIGN), 아이겐레이어(EIGEN), 카미노 파이낸스(KMNO), 주피터(JUP), 옵티미즘(OP), 트리하우스(TREE), 사하라에이아이(SAHARA), 조라(ZORA) 등이 포함된다.

이 가운데 SUI가 가장 큰 규모의 언락을 앞두고 있으며, 이번 주에 약 6,400만 달러(약 924억 9,280만 원) 상당의 토큰이 새로 유통될 예정이다.

한편 일부 토큰은 하루 기준 100만 달러(약 14억 4,550만 원)를 초과하는 물량이 지속적으로 풀리는 구조에 놓여 있다. 이 중 레인(RAIN)이 가장 큰 규모로, 선형(리니어) 방식에 따라 94억 1,000만 개의 토큰이 시장에 유입된다.

현재 가격 기준으로 이는 약 9,000만 달러(약 1,300억 6,800만 원) 규모에 해당하며, 전체 유통 물량의 약 2.77% 수준이다.

이 밖에도 솔라나(SOL), 리버(RIVER), 트럼프(TRUMP), 캔톤(CC), 월드코인(WLD), 도지코인(DOGE), 아발란체(AVAX) 등도 하루 기준 100만 달러를 웃도는 토큰 공급이 예정돼 있다.

알트코인 저평가 신호

기사 작성 시점 기준으로 대부분의 알트코인은 가격 흐름이 여전히 압박을 받고 있다. 알트코인에 대한 전반적인 관심이 약한 가운데, 알트시즌 지수(AltSeason Index)는 1월 26일 현재 29 수준에 머물러 있다.

애널리스트들은 비트코인(BTC) 도미넌스를 면밀히 주시하고 있다. 암호화폐 전문가 테드는 최근 X에서 비트코인 도미넌스 차트가 베어 플래그(bear flag) 패턴(하락 추세 중 일시적 횡보·반등 후 추가 하락 가능성을 시사하는 기술적 패턴)을 형성하고 있다고 언급했다.

그는 도미넌스가 급격히 하락하는 것이 자금이 다시 알트코인으로 이동할 수 있는 ‘유일한 희망’이라고 밝혔다.

Bitcoin dominance bear flag formation 👀 A dump is the only hope left for altcoin holders. pic.twitter.com/DZVAKP7pn6 — Ted (@TedPillows) January 25, 2026

한편, 샌티멘트(Santiment)는 30일 기준 MVRV 지표(시가총액 대비 실현가치 비율을 활용해 과대평가·저평가 구간을 보여주는 지표)를 바탕으로 저평가된 주요 자산 5가지를 제시했다. 체인링크(LINK)는 -9.5%로 가장 큰 하락폭을 보였고, 카르다노(ADA)가 -7.9%로 뒤를 이었다. 이더리움(ETH), 리플(XRP), 비트코인 역시 저평가 신호를 보이고 있다.

📊The lower a coin's 30-day MVRV is, the less risk there is in opening or adding on to your position. ➖ A coin having a negative percentage means average traders you're competing with are down money, and there is an opportunity to enter while profits are below the normal… pic.twitter.com/YH8y4IzkWc — Santiment (@santimentfeed) January 26, 2026

MVRV가 음수라는 것은 평균 보유자가 손실 상태에 있음을 의미하며, 이는 단기 매도 압력을 낮추고 신규 진입 위험을 줄이는 요인으로 해석된다.

더보기: 2026년 저평가 코인 추천 | 지금 사기 좋은 코인 · 장기투자 코인 가이드

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.