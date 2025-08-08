바이낸스, 대만 남부 수해에 120만 달러 상당 BNB 에어드롭

핵심 내용

바이낸스 자선재단(Binance Charity)은 대만 남부 홍수 피해자들에게 최대 120만 달러(약 16억 6,920만 원) 상당의 BNB를 에어드롭할 예정이다.

심각한 피해를 입은 6개 지역에 주소 인증이 완료된 사용자는 최대 80달러(약 111,280원) 상당의 BNB를 받을 수 있다.

에어드롭 지급은 주소 인증(POA, Proof-of-Address) 기준으로 2025년 8월 14일부터 시작된다.

바이낸스 자선재단(Binance Charity)은 최근 폭우와 심각한 홍수로 피해를 입은 대만 남부 지역 주민들을 위해 최대 120만 달러(약 16억 6,920만 원) 상당의 네이티브 생태계 토큰인 BNB를 에어드롭한다고 발표했다.

이번 암호화폐 지원 프로젝트는 가장 피해가 큰 지역 주민들에게 신속한 재정적 구호를 제공하는 것을 목표로 한다.

바이낸스는 공식 성명을 통해 이번 지원이 장화현(Changhua County and City), 운림현(Yunlin County), 자이현·자이시(Chiayi County and City), 타이난시(Tainan City), 가오슝시(Kaohsiung City) 등 심각한 피해를 입은 6개 지역 거주자들에게 제공될 것이라고 밝혔다.

지원 자격은 바이낸스 플랫폼에 등록된 POA(Proof-of-Address, 주소 인증) 정보에 따라 결정된다.

POA 인증 기반 2단계 에어드롭

바이낸스는 지원 대상의 정확성을 높이기 위해 에어드롭을 2단계로 진행한다. 2025년 8월 7일 이전에 POA를 완료한 기존 사용자는 80 달러(약 111,280 원) 상당의 BNB를 바이낸스 계정에 직접 지급받게 된다.

2025년 8월 7일부터 8월 20일 사이에 주소 인증을 완료하는 사용자를 위해서는 별도의 지원 풀이 마련된다. 이 기간 동안 자격을 갖춘 최초 1만 5,000명에게는 30 달러(약 41,730 원) 상당의 BNB가 지급된다.

에어드롭은 2025년 8월 14일부터 배포가 시작될 예정이며, 이는 피해 복구가 진행 중인 시기에 신속한 지원을 보장하기 위함이다.

바이낸스 CEO 리처드 텡(Richard Teng) , 지원과 위로 메시지 전달

바이낸스 CEO 리처드 텡(Richard Teng)은 피해를 입은 지역사회에 대한 우려를 표하며, 어려운 시기에 연대의 중요성을 강조했다.

“이번 기부가 시의적절하고 의미 있는 도움이 되길 바랍니다. 무엇보다 피해를 입은 모든 분들이 안전하고 신속하게 회복해 일상으로 무사히 돌아가시길 진심으로 기원합니다”

리처드 텡 CEO는 또한 바이낸스의 인도적 지원에 지속적으로 전념하고 있음을 강조하며, 바이낸스 자선재단이 과거에도 대만, 태국, 미얀마, 아르헨티나, 튀르키예, 그리고 여러 유럽 국가에서 발생한 자연재해 이후 구호 활동을 펼쳐왔다고 밝혔다.

These are some of my personal charity efforts since Oct 2024, after my 4-month jail time in the US.https://t.co/yXvBbrvnOg Over 69,360 lives impacted in Sudan, Kenya, Thailand, and Myanmar. ps. I made a few other donations too. Will share more details in due time. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) July 14, 2025

바이낸스 최신 준비금 증명(Proof of Reserves) 보고서

이번 발표는 바이낸스가 33번째 준비금 증명(Proof of Reserves) 보고서를 공개하며, 전반적인 시장 흐름에 대한 통찰을 제공한 가운데 나왔다.

Binance has released its 33rd Proof of Reserves report (snapshot date: August 1), showing user BTC holdings at 591K BTC, up 2.99% from the previous snapshot (July 1) with an increase of 17.1K BTC; user ETH holdings at 4.555 million ETH, down 9.84% with a decrease of 496K ETH; and… pic.twitter.com/k1V2uMkLa1 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 7, 2025

2025년 8월 1일 기준, 사용자 비트코인(BTC) 보유량은 59만 1,000 BTC로 전월 대비 2.99% 증가했다. 반면, 이더리움(ETH) 보유량은 약 10% 가까이 급감해 455만 5,000 ETH를 기록했다. 테더(USDT) 보유량은 소폭 증가해 298억 5,000만 USDT가 됐다.

이러한 변화는 불확실한 시장 환경 속에서 사용자가 비트코인과 스테이블코인을 매수하기 좋은 암호화폐로 선호하며 포트폴리오를 재조정하고 있음을 시사한다. 이더리움 보유량 감소는 신중한 투자 행보와 알트코인 시즌 지연 가능성을 나타낼 수 있다.