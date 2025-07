BNB 신고가 영향… 팬케이크스왑(CAKE)도 15% 상승

07월 29일 암호화폐 시장이 강세 랠리를 보이면서, 팬케이크스왑(CAKE) 가격이 15% 이상 급등, 3.30 달러(약 4,561원)를 돌파했다. 이와 함께 시가총액도 11억 달러(약 1조 5,339억 원)를 넘어섰다.

CAKE는 BNB(바이낸스가 발행한 암호화폐) 체인 기반 자산으로, BNB가 같은날 장중 850 달러(약 1,185,325 원)를 돌파하며 사상 최고가를 기록한 영향으로 함께 상승세를 타고 있다.

한편, CAKE의 일일 거래량은 2억 달러에서 4억 6,000만 달러(약 6,415억 원) 이상으로 200% 급증하며, 시장의 강한 매수세와 관심을 보여주고 있다. 현재 CAKE의 가격은 하락하여 2.84달러 (약 3,925원) 부근에서 횡보세를 보이고 있다,

BNB가 사상 최고가를 경신하면서, 팬케이크스왑의 네이티브 토큰 CAKE도 같은날 15% 급등해 월간 누적 상승률이 45%를 돌파했다.

CAKE는 3.30달러 부근에서 단기 고점을 형성했고, 당시 시가총액은 11억 달러(약 1조 5,339억 원)를 넘어섰다. 이는 2025년 2월 이후 약 5개월 만에 처음으로 CAKE 가격이 3달러를 돌파한 것이다.

BNB 가격의 급등은 시장에서 이른바 “BNB 시즌”에 대한 기대감을 불러일으키고 있으며, BNB 체인 기반으로 처음 출시된 대표적인 멀티체인 탈중앙화 거래소(DEX)인 팬케이크스왑이 그 수혜주 중 하나로 주목받고 있다.

현재 팬케이크스왑은 총 예치 자산(TVL)과 거래량 기준으로 BNB 체인 내 1위 DEX 플랫폼 자리를 굳건히 지키고 있으며, BNB 생태계 내 지배력을 강화하고 있다.

BNB 체인을 넘어, 팬케이크스왑은 다수의 블록체인에서 DEX 거래 활동 1위를 기록하고 있다. 지난 한 달간 누적 거래량은 1,853.3억 달러(약 258조 5,706억 원)로, 유니스왑(UNI), 레이디움(RAY), 메테오라(Meteora) 등 경쟁 플랫폼을 제치며 강력한 시장 존재감을 보여주고 있다.

BNB 체인은 최근 TAG 토큰 4천만 개 이상을 매입하며, 팬케이크스왑에서의 사용자 활동과 거래량을 이끄는 주요 기반으로 자리매김하고 있다.

듄 애널리틱스(Dune Analytics)에 따르면, 이 체인은 팬케이크스왑의 성장에 큰 기여를 했으며, 누적 사용자 수는 5,459만 명, 총 누적 거래량은 1.90조 달러(약 2,649조 5,500억 원)를 돌파한 것으로 나타났다.

이처럼 강력한 연동 구조는 팬케이크스왑이 BNB 생태계 내 핵심 플레이어로 자리 잡았음을 보여주는 사례다. 특히 눈에 띄는 발전 중 하나는, BNB 가격 급등이 CAKE 가격에도 긍정적인 영향을 미치고 있다는 점이다.

암호화폐 애널리스트 자본 마크스(Javon Marks)는 CAKE 가격의 강한 상승 모멘텀을 강조하며, 현재 핵심 돌파 구간을 유지하고 있다고 분석했다. 마크스에 따르면, 이 같은 기술적 패턴은 40.794달러(약 5만 6,918원)를 목표가로 유지하게 만든다.

$CAKE (Pancake Swap) currently climbing with MAJOR STRENGTH here and is holding a key breakout that is keeping the $40.794 technical target in play!

With this being, another +1,110% upside could come in, making this strength minimal in larger perspective… https://t.co/TvitJ4P6qM pic.twitter.com/4UPotAYMg6

— JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) July 28, 2025