홍콩 증시, 바이낸스 코인(BNB) 첫 상장…가상자산 시장 확장 가속화

핵심 내용

바이낸스 코인(BNB)이 홍콩의 라이선스 보유 거래소 OSL HK에 상장되며 공식적인 지원을 받았다.

창펑 자오(Changpeng Zhao)는 이번 상장으로 BNB가 아시아 국가에서 거래소 승인을 받은 다섯 번째 디지털 화폐가 됐다고 밝혔다.

한편, 렉스 셰어스(REX Shares)와 오스프리 펀드(Osprey Funds)가 공동으로 제출한 BNB 스테이킹 ETF(BNB staking ETF)는 현재 규제 당국의 승인을 기다리고 있다.

글로벌 디지털 자산 서비스 제공업체 바이낸스(Binance)가 홍콩 시장에 진출하며 바이낸스 코인(BNB)을 상장했다.

이번 상장은 홍콩의 라이선스를 보유한 암호화폐 거래소 OSL HK의 지원을 받은 것으로, 홍콩 내 거래소가 BNB를 공식 지원한 것은 이번이 처음이다.

BNB, 가격 상승 속 채택 확대

창펑 자오(Changpeng Zhao, CZ)는 BNB가 이제 아시아 국가에서 거래소 승인을 받은 다섯 번째 디지털 화폐가 됐다고 확인했다. 홍콩의 암호화폐 거래소 OSL HK는 이 움직임을 환영하며, BNB가 대표적인 디지털 자산으로서 강력한 활용성과 효율성을 보유하고 있다고 강조했다.

$BNB becomes the 5th approved crypto to be traded on a HK licensed exchange? 👀 https://t.co/SMOwk5Y3Zv — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 3, 2025

OSL HK의 발표에 따르면, 이번 결정은 암호화폐 및 관련 상품에 대한 기관 수요가 증가하고 있다는 점, 그리고 전통 금융권에서의 투자 기회가 확대되고 있다는 점을 반영한다.

BNB 상장은 전통 금융 시스템과 디지털 자산 간의 격차를 줄이는 데 중요한 기여를 하려는 전략의 일환이다.

BNB 거래는 2025년 9월 3일 오후 3시(홍콩시간)에 OSL HK에서 시작됐으며, BNB/USD, BNB/USDT, BNB/USDC 거래 페어가 우선 제공된다. 다만, 이 거래는 전문 투자자(Professional Investors, PI)만을 대상으로 하며, CZ는 자신의 X 게시글에서 현재 이 서비스가 기관 트레이더 전용이며 일반 투자자에게는 제공되지 않는다고 덧붙였다.

Big News🚨OSL HK becomes the First Exchange in Hong Kong to support BNB trading BNB as a leading digital asset recognized for its strong utility and efficiency — is now available on OSL HK, addressing institutional demand and expanding mainstream investment opportunities.… pic.twitter.com/a804JxFg2Q — OSL HK (@OSL_HK) September 3, 2025

OSL HK에 BNB가 상장된 것은 이 코인이 점차 주류 시장에서 인정을 받고 있음을 보여주는 사례이자, 효율성과 활용성을 입증하는 결과로 평가된다.

또한 이번 사례는 바이낸스가 강력한 규제 체계를 갖춘 지역에서 입지를 다지려는 노력을 반영한다. 바이낸스는 운영 중인 관할권에서 규제 준수를 달성하기 위해 지속적으로 힘쓰고 있다.

홍콩 암호화폐 거래소와의 이번 통합은 BNB에 대한 수요와 주목도를 더욱 끌어올릴 것으로 보인다. 보도 시점 기준, BNB는 24시간 동안 0.53% 하락한 853.71달러(약 118만 5,000원)에 거래되고 있다.

BNB는 최근 30일간 12.61% 상승했으며, 시가총액은 현재 1,188억 3,000만 달러(약 165조 1,000억 원)에 달한다.

기관 투자자들, BNB ETF와 준비금 자산으로 채택 확대

기관 채택 흐름 속에서, 웹3(Web3) 솔루션 선도 기업 나노랩스(Nano Labs)는 최근 BNB 전략의 일환으로 자사 회장 겸 CEO인 지앤핑 콩(Jianping Kong)이 일주일 전 클래스 A 보통주 48만 주를 매입했다고 발표했다. 나노랩스는 최근 BNB를 주요 준비 자산으로 채택하며 큰 전환점을 맞았다.

뒤이어, 렉스 셰어스(REX Shares)는 오스프리 펀드(Osprey Funds)와 함께 BNB 스테이킹 ETF(BNB staking ETF)를 신청했다. 점점 더 많은 기관 투자자들이 기업 트레저리 자산으로 BNB를 보유하는 흐름에 동참하고 있다.

지난 몇 주 동안 애널리스트와 시장 관찰자들은 BNB가 가격 전환에 성공해 1,000달러(약 138만 9,900원)에 도달하는지를 주시해왔다. 유명 애널리스트 비트불(Bitbull)은 이미 이 코인이 수년간 이어진 저항선을 돌파했다고 평가하며, “BNB의 1,000달러 돌파는 시간 문제일 뿐”이라고 말했다.

$BNB has entered its expansion phase. It broke above its 2-yr resistance level this week, and is now holding strong above it.@BNBChain network activity is rising, @binance continues to be the #1 exchange and companies are buying BNB for their Treasury. All this demand is… pic.twitter.com/vnyuIUipuz — BitBull (@AkaBull_) July 26, 2025

기관 수요가 증가하면서, 핵심 BNB 지지자들은 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있다.