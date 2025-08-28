바이낸스 코인 전망: 렉스 쉐어스, BNB 스테이킹 ETF 신청… BNB 900$ 돌파 가능성

핵심 내용

렉스 쉐어스가 BNB 스테이킹 ETF를 신청했다.

일부 투자자들은 바이낸스 코인이 900달러를 돌파하기를 기대하고 있지만, BNB 코인은 지금 강세장에 진입할 준비가 되어있지 않다.

BNB의 디파이(DeFi) 지표와 기술적 지표는 여전히 약세장을 시사하고 있다.

바이낸스 코인(BNB) 가격이 865.8달러(약 120만 원)를 기록했다. 투자자들은 8월 26일 화요일 늦게 발표된 렉스 쉐어스(REX Shares) 소식 이후 상승 기대감을 가지기 시작했다.

블룸버그(Bloomberg)의 상장지수펀드(ETF) 선임 애널리스트 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 X(구 트위터) 계정에 렉스 쉐어스가 BNB 스테이킹 ETF를 신청했다고 게시했다. 렉스 쉐어스는 마이애미 기반의 ETF 운용사로, 대체 전략 투자 상품을 전문적으로 다루고 있다.

Rex filing for a BNB Staking ETF, under the 40 Act a la $SSK pic.twitter.com/YFjHBEFw4y — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 26, 2025

에릭 발추나스는 CBOE 산하 증권 거래소 BZX(CBOE BZX Exchange)에 제출된 REX-Osprey의 BNB 스테이킹 ETF 신청서의 스크린샷을 공유했다.

해당 신청서는 BNB 코인이 8월 23일에 사상 최고가 900달러(약 125만 원)를 기록한 이후 제출됐다. 바이낸스 코인은 바이낸스 스마트 체인(BSC: Binance Smart Chain) 기반 토큰으로, 차익 실현 물량으로 인해 840달러(약 117만 원)까지 하락했다. 현재는 858달러(약 119만 원) 수준에서 거래되고 있다.

REX-Osprey의 BNB 스테이킹 ETF는 솔라나(SOL) 스테이킹 ETF와 유사하게 가격 상승을 유발할 수 있는 호재임에도 불구하고, 바이낸스 코인 가격은 여전히 펀더멘탈과 기술적 지표상 약세를 보이고 있다.

바이낸스 스마트 체인의 디파이(DeFi) 총 가치 잠금(TVL: Total Value Locked)은 75억 달러(약 1조 4,700억 원)를 넘어섰지만, 디파이라마(DefiLlama) 자료에 따르면 사상 최고치인 220억 달러(약 30조 7,100억 원)에는 아직 미치지 못하고 있다.

네트워크의 대표 프로토콜이자 탈중앙화 거래소인 팬케이크스왑(PancakeSwap)은 지난 한 달간 수수료와 수익이 80~90% 감소했다. 해당 프로토콜의 일일 수수료는 7월 28일 515만 달러(약 7억 1,900만 원)에서 최근 24시간 기준으로 약 50만 달러(약 6,900만 원)까지 하락했다.

이는 플랫폼의 사용량이 눈에 띄게 감소했음을 보여주는 지표다.

더불어 암호화폐 애널리스트 Sloo Reviews에 따르면, 투자자들은 렉스 쉐어스의 발표에도 불구하고 800달러(약 117만 원)에서 820달러(약 114만 원) 구간에서 바이낸스 코인의 가격 움직임을 주목하고 있다.

BNB has pulled back to around $840 after hitting $900 recently. Technical indicators suggest a potential bearish ABCD pattern. The price is now below the 9-day moving average of $853 but still above the 50-day average near $782. Traders are watching the $800–$820 support zone… pic.twitter.com/6dwxd78tmt — Sloo Reviews 🟫🟤 (@slooreviews) August 27, 2025

Sloo Reviews는 이지 랩스(YZi Labs, 구 바이낸스랩스)의 10억 달러(약 1조 3,900억 원) 규모의 바이낸스 코인 트레저리 조성 계획을 언급하며, 바이낸스 코인이 중대한 분기점을 맞이하고 있다고 평가했다.

바이낸스 코인이 800달러(약 117만 원)에서 가격을 지지하는 매수세를 잃을 경우, 투자자들 사이에서 강한 매도세가 발생할 가능성이 높다.

더보기 – 2025년 가장 주목받는 알트코인은? — 비트코인을 대체할 알트코인 순위