바이낸스, 스테이블코인 511억 달러 돌파… 시장 유입 자금 대거 쏠린다

핵심 내용

크립토퀀트는 바이낸스의 스테이블코인 보유량이 511억 달러를 넘어섰다고 밝혔다.

이와 함께 바이낸스로 유입된 비트코인과 이더리움 규모는 150억 달러로 집계됐다.

전반적으로 스테이블코인 활용도가 빠르게 증가하고 있다.

블록체인 분석 플랫폼 크립토퀀트(CryptoQuant)는 거래소에 예치된 비트코인(BTC) 기반 스테이블코인 보유량이 크게 증가했다고 밝혔다. 해당 보유량은 511억 달러(약 74조 6,060억 원)로 집계됐으며, 이는 사상 최고치에 해당한다.

바이낸스, 스테이블코인 보유량 기준 다른 거래소 대비 우위

크립토퀀트 자료에 따르면, 암호화폐 시장이 조정을 받기 시작하면서 주요 거래소로 유입되는 자금이 급증하고 있다.

11월 15일 기준 바이낸스(Binance)의 스테이블코인 보유량은 511억 달러(약 74조 6,060억 원)에 달했으며, 이는 현재까지 집계된 수치 중 최고 수치다. 해당 수치는 테더(USDT)와 USDC 코인과 같은 미국 달러 연동 스테이블코인의 보유량까지 합친 것이다. 바이낸스 다음으로는 OKX 거래소가 뒤를 잇고 있다. OKX는 11월 기준 약 100억 달러(약 14조 6,000억 원)를 기록하고 있다.

지난 9월에는 투자자들이 4분기 암호화폐 시장 변동성에 대비하면서 바이낸스의 스테이블코인 보유량이 450억 달러(약 65조 7,000억 원)로 사상 최고치를 기록했다. 당시 ERC-20 기반의 테더 보유량은 약 326억 달러(약 47조 5,960억 원)로 증가하여, TRC-20 기반 보유량이 약 80억 달러(약 11조 6,800억 원) 수준으로 감소한 것을 상쇄했다. 이러한 움직임은 암호화폐 시장에 신규 유동성을 공급하여 거래소가 대규모 거래를 처리하는 능력을 강화하는 역할을 한다.

결과적으로 이러한 분위기는 투자자들에게 더 유리한 시장 환경을 조성한다.

현재 비트코인과 이더리움(ETH)의 거래소 유입 규모는 이번 주에만 약 400억 달러(약 58조 4,000억 원) 수준으로 증가했다. 바이낸스와 코인베이스(Coinbase)가 이러한 흐름을 주도하고 있다.

이는 암호화폐 시장이 전반적으로 하락하던 시점과 일치하며, 잠재적인 매도 압력이 강화되고 있다는 것을 시사한다. 바이낸스로 유입된 비트코인과 이더리움 규모는 총 150억 달러(약 21조 9,000억 원)로, 전체 유입량의 3분의 1을 넘는다.

코인베이스 거래소로의 유입 규모는 약 110억 달러(약 16조 60억 원)였으며, 다른 거래소들은 합산 기준 140억 달러(약 20조 4,400억 원)를 기록했다.

스테이블코인 활용성이 확대되는 추세

전략 컨설팅 펌 맥킨지(McKinsey)는 올해 몇 주 밖에 안 남은 상황에서 스테이블코인 기반 거래 규모가 연말까지 27조 달러(약 3경 9,420조 원)를 넘어설 것으로 추정했다.

최근 암호화폐 업계에서는 스테이블코인 사용이 급격히 확대되고 있다. 11월 25일 핀테크 기업 클라르나(Klarna)는 스트라이프(Stripe)와 패러다임(Paradigm)이 시작한 결제 특화 블록체인 템포(Tempo)에서 미국 달러 연동 스테이블코인인 KlarnaUSD를 출시했다. 이러한 신규 스테이블코인 출시 사례는 스테이블코인 생태계 확장을 보여주는 동시에, 그동안 암호화폐에 회의적이었던 클라르나의 CEO의 기조가 바뀌었다는 것을 의미한다.

또한, 수이 재단(Sui Foundation)은 외부 자산 기반 모델에서 벗어나 네트워크의 높은 거래 활동에서 발생하는 수익을 흡수하도록 설계된 자체 스테이블코인 USDsui를 도입했다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.