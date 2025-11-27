비트코인, 최근 5년 중 세 번째로 부진한 한 달… 바닥 다지기 단계일까?

핵심 내용

BTC는 11일 동안 이어진 급락장에서 벗어나 8만 8,000달러 선까지 회복에 성공했다.

다만 온체인 흐름을 보면 보유자 그룹별 지지력은 여전히 균일하지 않은 것으로 나타난다.

그럼에도 일부 분석가들은 단기적으로 10만 5,000달러 돌파 가능성까지 열려 있다고 보고 있다.

비트코인은 11일 동안의 급락으로 10만 6,000달러에서 7만 9,500달러까지 밀린 뒤 최근 들어 점차 안정을 찾아가는 분위기다. 지난 48시간 동안 8만 8,000달러 선까지 회복했지만, 일봉 차트에서는 아직 뚜렷한 방향성이 보이지 않고 있다.

한편 SoSoValue 집계에 따르면 11월 24일 기준 미국 현물 비트코인 ETF에서는 총 1억 5,100만 달러가 순유출됐으며, 주요 ETF 가운데 피델리티의 FBTC만이 소폭 순유입을 기록했다.

On November 24, Bitcoin spot ETFs registered a total net outflow of $151 million, with Fidelity’s FBTC being the only fund to post net inflows. In contrast, Ethereum spot ETFs saw total net inflows of $96.67 million, led by BlackRock’s ETHA with $92.61 million, while Solana spot… pic.twitter.com/thVh5SvcPw — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 25, 2025

비트코인 보유자들, 집단별로 뚜렷하게 다른 움직임 보여

1,000 BTC 이상을 보유한 대형 투자자들은 최근까지도 보유량을 줄이며 시장 노출을 축소하고 있는 것으로 나타난다.

소규모 보유자 역시 비슷한 흐름을 보였다. 지난 60일 동안 0~1 BTC, 1~10 BTC 지갑들은 가격 하락 시 매수하기보다 오히려 꾸준히 매도에 나서며, 현재 진행 중인 분배 국면에 리테일이 일정 부분 힘을 보태고 있다는 해석이 나온다.

반면 10~1,000 BTC를 보유한 중간 규모 지갑들은 비교적 꾸준한 매수세를 유지하고 있지만, 이들의 매입 규모만으로는 대형 투자자들의 매도 압력을 상쇄하기엔 부족한 상황이다.

여기에 BTC 선물 시장도 최근 하락을 키운 요인으로 지목된다. 약 13일 동안 롱 포지션 청산이 연달아 발생하면서 강제 매도와 마진 압력이 겹쳤고, 이는 원래라면 정상적 조정으로 이어질 흐름을 더 급격한 하락으로 밀어냈다.

크립토퀀트의 카르멜로 알레만 분석가는 추세 전환을 위해서는 고래 투자자들의 움직임이 명확히 달라지는 장면이 먼저 확인돼야 한다고 강조했다.

단기적 관점에서 전망되는 시장 흐름은?

비트코인은 11월에만 약 20% 하락하며 최근 5년 중 세 번째로 부진한 달을 보냈다. 이전 두 차례의 더 큰 낙폭 역시 2021년 강세장 급등 이후 혹은 사상 최고가 형성 직후에 나타났던 흐름과 유사하다.

이번 하락으로 시장 전반의 우려가 커졌지만, 일부 분석가들은 단기 바닥이 형성됐을 가능성에 무게를 두고 있다. 암호화폐 애널리스트 제이슨 피치노는 현재 비트코인의 흐름이 2021년 말과 비슷하다며 월말까지 추가 반등이 이어질 수 있다고 평가했다.

Undeniable stats: #Bitcoin is currently -20% for the month. This would be the 3rd-worst month in 5 years. The only 2 other months worse than this occurred after extreme greed in 2021 and after the 2021 ATH. Opinion: I think #BTC continues to rally into the monthly close, in… pic.twitter.com/4vwc8fKMUl — Jason Pizzino 🌞 (@jasonpizzino) November 25, 2025

또 다른 전문가 클리프턴 역시 낙관적인 전망을 내놨다. 그의 분석에 따르면 비트코인은 2시간 차트에서 11월 중순부터 이어진 하락 추세선을 돌파했으며, 단기적으로 더 강한 상승 시도가 나올 수 있다는 것이다. 그는 목표가를 10만 5,000달러로 제시했다.

$BTC (Update) Trend Line Upside breakout has been Confirmed in 2h Timeframe.. Expecting the next target area is 105k📈#BTCUSDT #BTC #Crypto pic.twitter.com/lbl3QIDcsc — Clifton Fx (@clifton_ideas) November 25, 2025

비트코인 하이퍼, 프리세일 단계서 투자 수요 급증

비트코인이 초반 반등 조짐을 보이자, 비트코인 하이퍼(HYPER) 프리세일에도 관심이 빠르게 쏠리고 있다.

비트코인 하이퍼는 솔라나 버추얼 머신(SVM)을 기반으로 구축된 레이어 2 네트워크로, 비트코인 생태계에 스마트 컨트랙트, dApp, 디파이, NFT 기능을 추가하는 것을 목표로 한다. 비트코인의 보안성은 그대로 유지하면서도 더 빠르고 저렴한 거래를 가능하게 한다는 점이 핵심이다.

현재 프로젝트는 2,850만 달러 이상을 모금한 상태다. 비트코인 하이퍼는 느린 전송 속도, 높은 수수료, 스마트 컨트랙트 기능 부재 등 비트코인이 오랫동안 안고 있던 한계를 해소하는 데 초점을 맞추고 있어 프리세일 단계임에도 시장의 주목을 받고 있다.

HYPER 토큰 구조 및 프리세일 세부 정보

HYPER 토큰은 네트워크 운영에 필수적인 자산으로, 트랜잭션 수수료 지불부터 스테이킹 보상, 플랫폼 주요 기능 이용까지 다양한 역할을 맡는다. 총 공급량은 210억 개이며 개발, 트레저리, 마케팅, 리워드, 거래소 상장 등으로 배분 구조가 나뉜다.

현재 프리세일 가격은 0.013335달러다. 초기 참여자는 비교적 낮은 가격으로 토큰을 확보할 수 있고, 프리세일 단계에서도 스테이킹을 통해 연 41% APY를 받을 수 있다. 네트워크 성장에 기여하면서 동시에 안정적인 보상을 노릴 수 있는 것이다.

다음 가격 인상이 가까워진 만큼, 고성장 잠재력을 가진 알트코인을 찾는 투자자라면 지금이 비트코인 하이퍼 프리세일 참여를 고려할 만한 시점으로 평가된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.