비트코인 4년 주기 이론은 무너졌다, 여전히 상승장은 진행 중

핵심 내용

비트코인 지지자들은 반감기(halving) 이벤트에 의해 형성돼 온 기존의 4년 주기에서 비트코인이 벗어났다고 확신하고 있다.

Pi 사이클(가격 이동평균 기반 지표), MVRV Z-스코어(시장가 대비 실현가 비율), 퓨엘 멀티플(Puell Multiple, 채굴 수익성 지표) 등 핵심 지표들은 현재 시장이 중간 조정 국면(mid-cycle consolidation) 에 있음을 시사한다.

비트코인 가격은 지난 24시간 동안 4% 상승했다.

암호화폐 애널리스트인 샤나카 안슬렘 페레라(Shanaka Anslem Perera)는 X를 통해 비트코인이 기존의 반감기 주기에 기반한 ‘4년 주기’ 패턴에서 벗어났다고 지적했다. 그는 이로 인해 과거처럼 반감기(halving)를 기점으로 강한 상승세가 이어지는 기존의 흐름이 더 이상 유효하지 않게 되었다고 설명했다. 그럼에도 불구하고, 페레라는 비트코인의 상승장이 완전히 끝난 것은 아니라고 강조했다.

비트코인, 4년 주기 이탈

역사적으로 비트코인의 가격 흐름은 블록 보상이 절반으로 줄어드는 ‘반감기’ 이벤트에 의해 주로 주도되어 온 4년 주기를 따라왔다.

이 주기 속에서 암호화폐 시장은 매번 대규모 상승장을 경험한 뒤 급격한 가격 조정을 겪었다. 그러나 현재에 이르러 이러한 전통적인 패턴이 더 이상 유효하지 않게 된 뚜렷한 변화가 나타나고 있다.

2025년 10월 6일, 크립토 트위터(Crypto Twitter) 커뮤니티에서는 비트코인의 사이클 정점을 12만 6,270달러(약 1억 8,405만 원)로 선언했다. 이후 비트코인 가격은 약 21% 하락했다.

BITCOIN’S 4-YEAR CYCLE JUST DIED AND NOBODY NOTICED Crypto Twitter exploded calling October 6th the cycle peak. Eighty-four percent crashes incoming. Bear market confirmed. Pack it up. Except the math says they are catastrophically wrong. Every indicator that called previous… pic.twitter.com/b6sj1kGn5e — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) November 8, 2025

이에 따라 여러 인플루언서와 애널리스트들은 과거의 패턴을 근거로 비트코인이 최대 84% 폭락하며 장기 약세장에 진입할 것이라고 예측했다. 그러나 페레라(Perera)는 이번에는 다른 이야기가 전개될 수 있다고 주장했다.

그는 비트코인의 상승장이 아직 끝나지 않았다고 주장하며, 여전히 희망이 남아 있다고 밝혔다. 보통 상승장의 시작을 알리는 핵심 지표인 Pi 사이클(가격 이동평균 기반 사이클 지표), MVRV Z-스코어(시장가 대비 실현가 비율), 퓨엘 멀티플(Puell Multiple, 채굴 수익성 지표) 등이 이번에는 이례적으로 잠잠하다는 점을 지적했다.

이들 지표에 따르면, 현재 암호화폐 시장은 상승장의 종착점이 아닌 중간 조정 국면에 머물러 있다는 것이다.

기관투자자들의 비트코인 ETF 수요, ‘4년 주기’ 이론을 무너뜨리다

페레라는 비트코인 상장지수펀드(ETF)가 기존의 4년 주기 흐름을 바꾸는 데 핵심적인 역할을 했을 가능성이 있다고 분석했다. 그는 블랙록(BlackRock), 피델리티(Fidelity), 그리고 주요 기업 트레저리가 고래 매도 물량을 흡수하는 진공 역할을 하면서, 비트코인 ETF로 유입된 자금이 무려 640억 달러(약 93조 2,864억 원)에 달한다고 설명했다.

기관투자자들의 대규모 진입은 비트코인의 극단적인 등락을 어느 정도 완화시킨 것으로 보인다.

코인스피커(Coinspeaker)에 따르면, 11월 4일 기준 비트코인 ETF에서는 블랙록(BlackRock)의 IBIT를 중심으로 1억 8,650만 달러(약 2,716억 9,320만 원)의 자금이 유출됐다. 이후 11월 7일까지 6일간 연속적으로 자금이 빠져나가며, 누적 유출 규모는 총 6억 6,000만 달러(약 9,614억 8,800만 원)에 달했다.

지난 24시간 동안 약 2억 4,000만 달러(약 3,496억 3,200만 원)가 다시 ETF로 유입됐다. 이 같은 흐름 속에서 비트코인 가격은 4% 반등해 11월 10일 현재 10만 6,210 달러(약 1억 5,471만 원) 선에서 거래되고 있다. 이에 따라 시장 전문가들은 이제 비트코인 가격을 움직이는 주요 요인이 투자심리가 아닌 정산 및 자금 흐름이라고 결론지었다.