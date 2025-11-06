비트코인, 10만 달러 붕괴… 암호화폐 시장 청산 규모 13억 달러 돌파

핵심 내용

비트코인 고래 투자자들의 대규모 매도세가 이어지면서 시장 변동성이 더욱 커지고 가격 하락 폭도 확대됐다.

미국 대법원이 도널드 트럼프 대통령의 관세 집행 권한과 관련된 소송을 심리하기로 했다는 소식이 전해지자 위험자산 회피 심리가 강해지며 주식과 암호화폐 시장 모두 압박을 받았다.

미국 비트코인 현물 ETF에서는 4거래일 연속 자금이 유출되며, 11월 3일 하루 동안 약 1억 8,700만 달러(약 2,701억 5,890만 원)가 빠져나갔고, 이는 기관 투자자들이 차익 실현에 나선 신호로 해석된다.

비트코인(BTC) 가격이 3개월 만에 처음으로 10만 달러(약 1억 4,446만 원) 아래로 하락하며, 2025년 11월 4일 기준 하루 동안 6% 이상 급락했다. 이번 하락으로 비트코인은 10월 기록했던 약 12만 4,500 달러(약 1억 7,985만 원) 근접 고점 대비 약 20% 조정된 상태다. 11월 5일 현재 비트코인 가격은 약 10만 2,830 달러(약 1억 4,855만 원) 선에서 거래되고 있다.

코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 약 339,448명의 트레이더가 포지션 청산을 당했으며, 전체 청산 규모는 암호화폐 시장 전반에서 약 13억 달러(약 1조 8,780억 원)에 달했다. 이 가운데 비트코인 청산액은 4억 4,500만 달러(약 6,428억 4,700만 원)로, 8월 이후 가장 큰 규모의 강세 포지션 붕괴가 발생한 것으로 나타났다.

11월 4일에도 비트코인 고래들의 대규모 매도가 이어지면서, 비트코인 가격이 10만 달러(약 1억 4,446만 원) 아래로 내려가는 하락 압력이 한층 심화된 것으로 나타났다.

상장 반도체 기업 시퀀스 커뮤니케이션(Sequans Communications)은 보유 중이던 비트코인으로 전환사채의 50%를 상환했다고 발표했다. 회사는 약 9,450만 달러(약 1,365억 525만 원) 규모에 해당하는 970 BTC를 매도했으며, 이를 통해 부채 대비 순자산 가치(NAV) 비율을 55%에서 39%로 낮췄다.

왜 오늘 비트코인 가격이 하락하고 있는가?

2025년 11월 4일, 미국 대법원이 도널드 트럼프 대통령의 관세 집행 권한과 관련된 사건을 심리하기로 했다는 보도가 나오면서 글로벌 시장 전반에서 위험자산 회피 심리가 한층 강화됐다. 이 소식은 무역 전쟁 재점화 우려를 다시 부각시켰고, 그 여파로 주식과 디지털 자산 투자자들 모두가 불확실성을 의식하며 매도세를 보였다.

로이터(Reuters)에 따르면, 월가 주요 경영진들은 향후 12~24개월 내 주식시장이 약 10% 조정을 겪을 수 있다며 투자자들에게 대비할 것을 경고했다. 이들은 현재 자산 가격이 과대평가되어 있다는 점을 그 근거로 들었다.

여기에 추가적으로 미국 현물 비트코인 ETF에서는 11월 3일 기준 4일 연속 자금이 유출된 것으로 나타났다. 이날 하루에만 1억 8,700만 달러(약 2,701억 5,890만 원)가 빠져나갔다. 이 같은 지속적인 유출 흐름은 기관 투자자들이 수익을 실현하고, 글로벌 불확실성 속에서 자금을 단기 국채 등 안전자산으로 재배분하고 있음을 시사한다.

비트코인 가격 전망: 기술적 약세 흐름 속 9만 8,000달러 지지선이 핵심

12시간 BTC/USDT 차트 기준, 비트코인(BTC)은 약 10만 1,290 달러(약 1억 4,633만 원) 부근에서 거래되고 있으며, 3.15% 하락한 상태다. 주요 거래소 전반에서 매도 압력이 강화되면서 변동성이 커지고 있다. 켈트너 채널(KC, 이동평균과 변동성을 활용해 과매수·과매도 구간과 추세를 파악하는 지표) 밴드 폭은 확대되었으며, 상단은 약 11만 4,517 달러(약 1억 6,545만 원), 하단은 10만 3,321 달러(약 1억 4,928만 원) 부근에 위치한다. 현재 비트코인 가격은 이 하단 지지선을 시험하는 흐름을 보이고 있다.

MACD(이동평균 수렴·발산 지표)는 현재의 하락 모멘텀이 지속되고 있음을 보여준다. MACD선(-896.20)과 시그널선(-798.14) 모두 깊은 음(-) 구간에 머물러 있어, 시장이 여전히 매도 세력의 주도권 아래에 있음을 확인시킨다. 또한 히스토그램이 확대되는 모습은 하락 압력이 더욱 강해지고 있음을 시사하며, 가격이 안정되기 전 추가 하락 가능성을 의미한다.

한편, 거래량 델타(Volume Delta)가 -2.02K를 기록하며 매도 우위가 뚜렷하게 나타나고 있다. 이는 매수보다 매도 주문이 계속해서 더 많이 발생하고 있음을 의미한다. 또한 하방 돌파 확률이 58.24%로 높게 나타나면서 현재의 약세 흐름을 더욱 강화하고 있다.

비트코인이 10만 달러(약 1억 4,446만 원) 지지선을 유지하지 못할 경우, 가격은 9만 8,000 달러(약 1억 4,159만 원) 및 9만 6,500 달러(약 1억 3,942만 원) 구간까지 하락할 위험이 있다. 이 구간은 지난 9월 매수세가 유입되며 지지 영역으로 작용했던 주요 수요대다. 만약 종가 기준으로 9만 6,000 달러(약 1억 3,870만 원) 아래로 내려간다면, 조정폭이 확대되어 9만 2,000 달러(약 1억 3,292만 원) 수준까지 추가 하락할 가능성이 제기된다.

반대로, 비트코인이 켈트너 채널 중단 저항선인 10만 8,919 달러(약 1억 5,737만 원)를 다시 상단 돌파할 경우, 다음 상승 목표 구간은 약 11만 4,500 달러(약 1억 6,543만 원)로 예상된다. 이 가격대는 상단 채널 경계와 과거 가격이 횡보하던 구간과도 일치한다.

현재 비트코인은 약 60.67%의 거래 수익률을 유지하고 있으나, 기술적으로는 과매도 구간에 머물러 있음에도 매크로 변수에 따른 변동성에 여전히 취약한 상태다. 단기 트레이더들은 9만 8,000 달러(약 1억 4,159만 원) 부근에 형성된 청산 구간을 주시할 필요가 있다. 이 지점에서 시장 심리가 안정될 경우 단기 반등을 유발할 가능성이 있기 때문이다.

