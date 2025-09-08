비트코인캐시(BCH) 급등… 이더리움·체인링크 부진

핵심 내용

비트코인 캐시(BCH)는 7일간 10% 상승하며 602달러(약 83만 6,765원) 위에서 안착, 상위 20위권 코인 중 최고 성과를 기록했다.

비트코인(BTC)이 12만 4,500달러(약 17억 2,973만 원)에서 10만 8,300달러(약 15억 608만 원)로 되돌리자, 비트코인 캐시와 같은 대체 투자 자산에 대한 수요가 촉발됐다.

이더리움(ETH)과 체인링크(LINK)는 각각 4.1%, 5.8% 하락하며 이번 주 대표적인 약세 종목으로 꼽혔는데, 이는 차익 실현과 규제 우려가 영향을 미쳤다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, 비트코인 캐시 가격은 9월 8일 월요일 약 596.34달러(약 82만 8,900원) 로 주간 기준 8.71% 상승을 기록, 상위 20위권 암호화폐 중 최고 성과를 보였다.

이번 랠리는 비트코인 가격이 사상 최고가 아래에서 주춤하는 사이, 트레이더들이 비트코인 인접 자산에서 상승 모멘텀을 찾으려는 움직임을 반영한다. 비트코인은 8월 14일 사상 최고가인 12만 4,500달러(약 17억 2,973만 원)를 기록했지만, 같은 달 말에는 10만 8,300달러(약 15억 608만 원)로 마감하며 6% 하락했다. 9월 초 12만 달러 재도전에 실패한 후 현재는 11만 1,000달러(약 15억 4,724만 원) 부근에서 등락하며, 7일 봉 기준으로는 2% 소폭 상승세를 기록 중이다.

이 같은 성과 격차로 인해 투기적 자금이 비트코인 캐시와 같은 자산으로 이동하고 있으며, 트레이더들은 비트코인 자체의 강력한 저항선에 가로막히지 않고 연동된 상승을 기대하고 있다. 현재 비트코인 캐시 시가총액은 약 119억 8,000만 달러(약 16조 6,059억 원)에 달하며, 24시간 거래량은 3억 2,600만 달러(약 4,531억 원) 수준이다.

비트코인이 박스권에 머무르는 상황이 이어진다면, 비트코인 캐시는 투자자들이 글로벌 비트코인 생태계를 둘러싼 긍정적 내러티브에 대한 노출을 유지하면서 자산 다변화를 꾀하는 과정에서 추가적인 자금 유입을 끌어들일 수 있을 것으로 전망된다.

이더리움·체인링크, 차익 실현에 하락세…주간 최대 낙폭 기록

비트코인 캐시 가격이 지난주 10% 상승한 반면, 이더리움(ETH)과 체인링크(LINK)는 상위 20개 자산 중 최대 낙폭을 기록했다. 이더리움은 7일간 4.1% 하락하며 4,288달러(약 595만 5,000원) 선에서 거래됐고, 체인링크는 5.8% 떨어져 22.30달러(약 3만 1,000원)를 기록했다.

이더리움은 나스닥의 신규 규정이 기업들의 암호화폐 매입 목적 자금 조달 요건을 강화했다는 보도 이후 매도 압력을 받았다. 이 소식은 기관용 이더리움 ETF 자금 유입과 전략적 준비금 매입에 대한 투자 심리를 약화시켰으며, 이에 따라 거래량도 지난주 4.4% 감소해 이더리움 가격 하락과 맞물렸다.

이더리움은 여전히 시가총액 5,170억 달러(약 718조 8,000억 원)를 유지하고 있으나, 상승 모멘텀 부족으로 주간 기준 솔라나(SOL)와 리플(XRP) 등에 뒤처졌다.

체인링크의 하락은 지난주 급등 이후 차익 실현의 결과다. 당시 미국 정부의 거시경제 데이터를 피스 네트워크(Pyth Network)와 협력한 체인링크 오라클 인프라가 전달하면서 랠리가 촉발됐다.

체인링크 가격은 수개월 만에 25달러(약 3만 4,760원)를 웃돌았다. 그러나 해당 모멘텀이 사라지자 투자자들이 차익을 실현하며 가격은 지난주 6% 하락, 거래량 감소 속에 22.2달러(약 3만 800원)로 내려갔다. 현재 일일 거래량은 5억 900만 달러(약 7,067억 원) 수준이다.

비트코인 캐시의 두 자릿수 상승과 동시에 이더리움, 체인링크와 같은 대형 자산의 하락세는 촉매 요인 소멸과 규제 신호가 단기 시장 회전을 이끌고 있음을 보여주며, 전체 암호화폐 시장 심리는 여전히 신중한 낙관론 속에 움직이고 있다.

비트코인 캐시 강세 속, 맥시 도지 프리세일 관심 확대

비트코인 캐시가 이번 주 상위 20개 암호화폐 중 가장 강한 성과를 보이자, 투자자들의 시선은 맥시 도지(MAXI)와 같은 투기적 프로젝트로도 옮겨가고 있다. 새롭게 출시된 밈 기반 토큰은 손절매 기능이 없는 고위험·고수익 커뮤니티 중심 유틸리티를 찾는 트레이더들 사이에서 빠르게 주목받고 있다.

현재 맥시 도지 프리세일 토큰 가격은 0.00025달러(약 0.35원)이며, 목표 금액 220만 달러 중 이미 190만 달러(약 26억 4,157만 원) 이상을 모집했다. 투자자들은 프리세일이 다음 단계로 넘어가기 전에 맥시 도지 공식 웹사이트를 통해 맥시 도지 토큰을 확보할 수 있다.