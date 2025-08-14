비트코인 사상 최고가 12만 4,000달러 달성…다음 행보는?

핵심 내용

미국 소비자 물가지수(CPI)가 2.7%로 안정세를 유지하는 가운데, 비트코인 가격이 12만 4천 달러를 돌파했다.

샘슨 모우는 비트코인의 지배력 확대 혹은 알트코인 중심의 일시적 조정 가능성이라는 두 가지 시나리오를 제기했다.

알트코인 시가총액은 26% 상승했으나, 약 3,150억 달러 선에서 강한 저항을 맞이할 가능성이 있다.

8월 14일, 비트코인(BTC) 가격이 장중 한때 12만 4,457달러를 기록하며 사상 최고치를 새로 썼다. 이러한 급등은 전날 발표된 7월 미국 소비자 물가지수(CPI) 데이터가 예상보다 낮게 나오면서 촉발됐다.

이번 CPI는 전년 동기 대비 2.7% 상승으로 집계됐는데, 이는 6월과 동일한 수치이며, 전문가들이 예상한 2.8%보다는 낮은 결과였다. 월간 상승률도 0.2%에 그치며 물가 상승 압력이 완화되고 있다는 신호를 주었다.

이 같은 지표는 연방준비제도의 금리 인상 부담을 줄이고, 시장의 위험 자산 선호 심리를 자극해 비트코인에 긍정적으로 작용했다. 그 결과, 비트코인의 시가총액은 하루 만에 약 400억 달러가 증가했으며, 전체 암호화폐 시장의 시가총액도 4조 2,500억 달러에 도달했다.

코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 기사 작성 시점 기준 12만 864달러 부근에서 거래되고 있으며, 24시간 거래량 역시 30% 이상 급증한 상태다.

샘슨 모우, 비트코인 시장의 두 가지 경로 전망

비트코인의 오랜 지지자이자 전 블록스트림(Blockstream)의 CSO였던 샘슨 모우(Samson Mow)는 현재 시장이 두 가지 방향 중 하나로 흘러갈 수 있다고 내다봤다.

그가 첫 번째로 제시한 시나리오는 비트코인이 시장 유동성을 모두 빨아들이는 이른바 “고질라(Godzilla) 모드”다. 이 경우 비트코인의 지배력이 더욱 강해지면서, 많은 알트코인들이 하락세를 겪게 될 수 있다. 즉, 시장 내 자금이 대부분 비트코인으로 쏠리게 되는 것이다.

반면 두 번째 시나리오는 이른바 “알트코인 열풍(altcoin mania)”이다. 이 시나리오에서는 투자자들이 고수익을 노리고 알트코인에 대거 몰리게 되며, 이로 인해 비트코인에서 일시적인 차익 실현 매물이 나올 수 있다. 그럼에도 불구하고 그는 궁극적으로 비트코인이 다시 본래의 자리를 되찾을 것이라고 전망했다.

모우는 또한 자신이 과거에 제시했던 “백홀더의 딜레마(Bagholder’s Dilemma)” 이론을 다시 언급하기도 했다. 그는 특히 이더리움(Ethereum)에 대해, 심리적 저항선에도 매도 압박이 커지며 사상 최고가를 돌파하기 어려울 수 있다고 경고했다.

이더리움 보유자들은 이전 고점에 근접할 경우 ‘본전 매도’를 시도하게 되며, 이는 상승 흐름에 걸림돌이 될 수 있다는 것이다. 그러나 그는 비트코인의 경우 이러한 문제가 발생할 가능성이 적다고 믿고 있다. 비트코인 투자자들은 고점에서도 쉽게 매도하지 않고 장기적으로 보유하는 경향이 있다는 것이다.

흥미롭게도, 지난 한 달 동안은 비트코인보다 이더리움이 더 좋은 수익률을 보였다. 이더리움은 약 59% 급등하며 강세를 보였고, 현재 4,585달러에 거래 중이다. 이는 2021년에 기록한 사상 최고가 대비 불과 1.74% 낮은 수준이다. 이에 비해 비트코인의 한 달간 수익률은 3.8%에 그쳐 상대적으로 미미한 수준이다.

과열된 알트코인 시장… 저항선에 부딪힐까?

샘슨 모우는 최근 X에 게시한 별도의 글을 통해 “현재 알트코인이 너무 과열된(too hot) 상태이며, 비트코인은 단기적으로 되돌림(pullback)을 겪을 수 있다”고 진단했다. 투자자들이 차세대 대형 암호화폐를 찾기 위해 알트코인으로 몰리며 단기 강세가 나타날 수 있다는 것이다.

이러한 분위기 속에서 비트코인의 시장 점유율(도미넌스)은 지난 1월 이후 처음으로 60% 아래로 떨어졌다. 또한, 구글에서 ‘알트코인’을 검색한 빈도는 2021년 이후 가장 높은 수준을 기록했으며, ‘이더리움’에 대한 검색량도 2년 만에 최고치를 찍었다. 이는 개인 투자자들의 관심이 비트코인에서 알트코인으로 분산되고 있음을 보여준다.

유망 알트코인에 대한 기관 투자자들의 관심 또한 확대되고 있다. 2025년 상반기 동안 미국에서는 무려 31건의 알트코인 상장지수펀드(ETF) 신청이 접수되며 제도권 자금 유입 가능성이 높아졌다.

알트코인 시장의 시가총액은 최근 2,500억 달러 수준을 회복한 이후 약 26% 급증하며 상승세를 이어가고 있다. 그러나 암호화폐 분석가 렉트 캐피탈(Rekt Capital)은 역사적으로 이 시장이 3,150억 달러 부근에서 강한 저항에 부딪히는 경향이 있다고 지적했다.

그는 “알트코인 시장이 지속적으로 상승하려면 3,150억 달러 저항선을 확실히 돌파하고 지지선으로 전환해야 한다”고 분석했다. 만약 이 수준을 돌파하지 못할 경우, 기술적 조정이 불가피할 수 있다는 의미다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.

