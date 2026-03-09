국제 유가 급등에 거시경제 위험회피 심리 확산…비트코인, 7일 만에 최저치

비트코인(BTC) 가격이 국제 유가가 29% 급등하면서 글로벌 시장 전반에 위험자산 회피 심리가 확산돼 6만 5000달러 선까지 하락했다가 6만 7000달러 선으로 일부 회복했다.

유럽 거래 초반 비트코인이 6만 8000달러 선 회복을 시도했으나, 중동의 지정학적 긴장이 장기화하면서 인플레이션 기대 심리를 자극하고 있다는 거시 경제 지표가 발표됐다.

치솟는 에너지 비용이 미국 연방준비제도(Fed)의 통화 완화 정책 기조를 위협하자 기관투자자들은 고위험 자산에서 자금을 회수하고 있다.

유가가 배럴당 115달러에서 130달러 범위를 유지할 경우 소비자물가지수(CPI)가 최대 1.5%포인트 추가 상승할 수 있다. 이는 연준이 기준금리 인하 시점을 2027년까지 연기하도록 압박하는 요인이다. 결과적으로 미국 국채 수익률이 급등하면서 무수익 자산의 보유에 따르는 기회비용이 증가했고, 이는 가상자산 시장에 강한 하방 압력으로 작용하고 있다.

호르무즈 해협 운송 차질…유가 급등과 국채금리 상승

가상자산 시장 하락의 직접적인 촉매제는 글로벌 에너지 공급망에 가해진 구조적 충격이다. 브렌트유 가격은 2020년 4월 이후 가장 큰 일중 변동폭을 기록하며 배럴당 119.50달러까지 치솟았다. 이러한 급등은 미국, 이스라엘, 이란 간의 긴장이 고조되면서 호르무즈 해협의 일일 원유 수송량이 1600만 배럴에서 400만 배럴로 급감한 데 따른 것이다.

중동에서 중국으로 향하는 200만 배럴 규모 유조선의 하루 운송 비용은 이미 20만 달러까지 급증해 팬데믹 시기와 비슷한 수준에 도달했으며, 이는 공급망 비용 상승을 고착화하고 있다.

걸프만 연안국들은 현재 약 25일분의 원유 재고를 보유하고 있는 것으로 추정된다. 만약 역내 생산 중단 사태가 해결되지 않으면 4월 초 심각한 공급 부족 현상이 발생할 수 있다. 에너지 가격이 안정될 때까지 비트코인을 전통적인 위험자산으로만 취급할 경우, 주식 시장과 동반해 급락할 가능성이 커진다.

자산 간 상관관계 붕괴…’디지털 금’ 서사 재평가

거시 경제의 변동성은 비트코인과 전통 자산 및 주식 시장 벤치마크 간의 오랜 관계를 재편하고 있다. 역사적으로 나스닥 지수와 높은 상관관계를 보이며 대리 지표 역할을 해왔던 비트코인은 급등하는 에너지 가격이 기술 부문 수익성을 위협하면서 중대한 구조적 시험대에 올랐다. 분석가들은 국제 유가가 장기간 110달러 선을 웃돌 경우, 비트코인과 소프트웨어 및 기술 지수 간의 0.9에 달하는 긴밀한 상관관계가 심각하게 깨질 것으로 전망한다.

만약 30일 상관관계 계수가 0.5 아래로 떨어지면, 기관 투자자들이 전통 주식 시장의 하락을 피할 피난처를 찾으면서 비트코인에 대한 ‘디지털 금’으로서의 매수세가 다시 활성화될 수 있다. 원로 트레이더 피터 브랜트는 최악의 시나리오에서 유가가 배럴당 214달러에 도달할 수 있다고 언급하며, 거시 경제 충격에 대한 헤지 수단으로 전통 운송주에 대한 구조적 공매도 포지션을 권고했다. 이러한 구조적 변화에 더해 비트코인과 미국 달러 간의 12년간 이어진 양의 상관관계가 최근 깨지면서 주권 헤지 자산으로서의 역할에 대한 검증도 강화되고 있다.

주요 지지선 6만 3000달러…향후 가격의 분수령

갑작스러운 거시 경제 불확실성의 증가는 단기 가격 지지선과 청산 구간에 대한 재평가를 요구하고 있다. 블룸버그 인텔리전스의 마이크 맥글론 분석가는 비트코인이 역사적으로 나스닥 변동에 민감했던 점을 고려할 때, 원자재 시장의 변동성이 주식 시장 전반으로 확산될 경우 즉각적인 하방 위험에 직면할 것이라고 지적했다.

구조적 차트 분석상 6만 3000달러는 핵심적인 단기 지지선으로 지정되며, 이는 주요 온체인 수요 구간과도 일치한다. 이 가격대는 더 깊은 기술적 붕괴를 막는 일차 방어선 역할을 한다. 단기 추세를 안정시키기 위해서는 6만 8000달러 선을 회복하는 것이 수학적으로 필요하지만, 7만 4000달러에는 여전히 강력한 매도 저항선이 자리 잡고 있다. ‘디지털 금’ 신호가 지속적인 가격 회복으로 이어지려면, 거시 경제 충격으로부터 자산군을 보호하기 위해 미국 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)로의 자금 흐름이 확실한 순유입으로 전환되어야 한다.

