이더리움 2,150달러 저항선 정체… 과연 저가 매수 기회로 봐야 할까?

이더리움(ETH) 가격이 심화되는 기술적 조정과 엇갈린 기본적 분석 지표 사이에서 위험한 흐름을 이어가며 2,060달러 선에서 거래되고 있다. 최근 기록한 저점인 1,900달러 대에서는 반등했으나 시장 참여자들은 현재의 횡보세가 돌파를 앞둔 매집 단계인지, 아니면 추가 폭락을 위한 예비 단계인지를 두고 불확실한 상황에 놓였다.

Plan remains the same for $ETH folks. Market structure is still bearish at this point. pic.twitter.com/Ri3RPNgEly — Hardy (@Degen_Hardy) March 6, 2026

온체인 데이터는 서로 모순된 지표를 나타내고 있다. 거래소 보유량이 수년 만에 최저치를 기록했음에도 불구하고 가격은 주요 이동평균선 회복에 어려움을 겪는 모습이다. 이러한 괴리는 장기 투자자들이 포지션을 구축하는 동안 단기 시장 구조가 취약해졌음을 시사한다.

이더리움 기술적 분석: 2,150달러 저항선의 중요성

이더리움 차트는 가치 투자자들에게 매력적인 구간인 동시에 하락 추세 지속의 위험이 공존하는 구역에 위치해 있다. 현재 가격은 3월 초부터 상승 동력을 억제해 온 2,150달러 저항선 아래에서 압축되고 있다. 해당 구간에서 상승이 저지될 경우 단순한 일시 정지를 넘어 거시적인 하락 구조가 확정될 수 있다.

상대강도시수(RSI)는 중립을 유지하며 명확한 방향성을 제시하지 못하고 있으며 거래량은 줄어들었다. 강세론이 힘을 얻으려면 2,150달러 위에서 종가가 형성되어야 한다. 이를 달성하지 못하면 1,984달러 지지선을 다시 시험하게 되며 그 아래로는 1,750달러까지 하방이 열려 있다. 반대로 매수 세력이 즉각적인 매도 벽을 뚫어낸다면 2,500달러까지 랠리가 이어질 수 있다는 분석도 나온다.

더보기: 2026년 저평가 코인 추천 | 지금 사기 좋은 코인 · 장기투자 코인 가이드

온체인 데이터상의 공급 충격과 기관 자금 유출의 대립

온체인상에서는 시장의 구조적 변화가 감지된다. 거래소 내 이더리움 보유 총량이 사상 최저 수준에 도달했는데 이는 역사적으로 개인 투자자들의 즉각적인 매도 압력이 줄어들었음을 의미하는 강세 신호다. 공포 분위기 속에서도 장기 보유자들은 자산을 매도하기보다 개인 지갑으로 옮기며 장기 보유를 선택하고 있다.

우량 투자자나 기관들의 움직임은 이와 다르다. 초기 가상화폐 공개(ICO) 참여자를 포함한 대형 고래 지갑에서 상당한 규모의 자산 이동과 손실 실현이 포착됐다. 개인 보유 공급량은 줄어들고 있으나 고액 자산가들은 소유 비중을 줄이며 위험 관리에 나선 모양새다.

A dormant #Ethereum ICO wallet woke up after 10.6 years and moved 100.27 $ETH ($212K) to a new wallet. The participant invested only $125 to buy 401.1 $ETH, which is now worth $834K, an estimated 6,687x return.https://t.co/rUEkuFpc2F pic.twitter.com/4eb4B37spx — Onchain Lens (@OnchainLens) March 6, 2026

파생상품 거래소로의 순유입이 진정될 때까지 변동성 확대 위험은 지속될 것으로 보인다.

더보기: 2026년 신규 코인 추천 리스트 | 투자 유망 종목·신규 상장 예정 코인 분석

하락 시나리오: 불트랩으로 이어질 수 있는 이번 반등

강세론자들이 직면한 분기점은 현재의 회복세가 개인 투자자들을 유인한 뒤 급락시키는 불트랩(투자자들이 강세장인 줄 알고 들어갔으나 약세장이 시작되는 지점)일 가능성이다. 전문가들은 1,900달러에서의 반등이 전형적인 추세 전환 시 나타나는 강한 거래량을 동반하지 않았다는 점을 경고했다. 가격 움직임이 상단 꼬리가 긴 형태를 보이거나 거짓 돌파에 그치는 경우가 잦아 고점에서의 매도세가 여전히 강력함을 드러냈다.

2,160달러선을 탈환하지 못할 경우 기술적 훼손이 불가피하며 심리적 지지선인 2,000달러가 무너지면 1,750달러 부근까지 가격이 밀려날 여지가 있다.

현재 시장은 실질적인 수요보다는 서사적 피로감과 거시적 유동성 제약에 의해 움직이고 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.