비트코인 공급 제한 신호 포착… 전문가들 “산타 랠리 열릴 수도”

핵심 내용

비트코인 거래소 보유량이 약 276만 BTC까지 줄어들며 역사적 저점에 가까운 수준을 기록했다.

장기 보유자와 기관 투자자들이 꾸준히 비트코인을 거래소 밖으로 이동시키는 바람에 시장의 유통 물량이 계속 압축되고 있는 셈이다.

온체인 분석가들은 이런 구조가 강세 전환의 기반이 될 수 있다고 보고 있다.

공급 압박이 커지는 상황에서 수요가 살아날 경우 가격이 빠르게 움직일 수 있다는 이유다.

비트코인 가격이 9만 달러 선을 기준으로 상승과 하락을 반복하자, 시장에서는 단기적인 불안감이 서서히 커지고 있다.

그럼에도 여러 애널리스트들은 비트코인이 서서히 공급 부족 국면에 진입하고 있다고 본다. 과거 사례를 보면 이런 구조는 결국 큰 폭의 가격 상승으로 이어진 적이 많기 때문이다.

실제로 거래소 내 비트코인 보유량은 계속 줄고 있고, 장기 보유자들은 매집을 이어가고 있다. 연말이 다가오는 가운데, 시장은 이와 같은 공급 압축이 비트코인 가격에 어떤 상승 동력을 만들어낼지 주목하고 있다.

거래소 준비금, 역대 최저 수준으로 감소

크립토퀀트(CryptoQuant)의 온체인 자료에 따르면 비트코인은 역사적으로도 드문 낮은 수준의 유동 공급 구간에 들어섰다. 가격이 조정을 받는 동안에도 중앙화 거래소에 남아 있는 비트코인은 약 276만 개에 불과한 것으로 집계된다.

이 감소세는 11월과 12월 내내 이어졌고, 같은 기간 비트코인 가격은 수개월 만의 저점까지 밀려났다. 일반적으로 가격이 떨어지면 매도를 준비하기 위한 물량이 거래소로 유입되기 마련이지만, 올해는 그와 정반대의 흐름이 나타났다.

장기 보유자와 기관들은 보유 중인 BTC를 계속 개인 지갑으로 옮기고 있으며, 이 때문에 시장에서 즉시 매도 가능한 공급량은 더 줄어들고 있다. 크립토퀀트 애널리스트들은 이런 추세가 유지될 경우 공급 부족이 뚜렷해지는 ‘공급 쇼크’ 상황으로 이어질 가능성도 있다고 지적했다.

샌티먼트(Santiment)의 데이터 역시 같은 방향을 가리킨다. 지난 1년간 거래소 공급량은 크게 줄었고, 그 규모는 약 40만 3,200 BTC에 달한다. 이는 거래소들이 보유하던 전체 BTC 공급이 2.09% 감소한 수준이다. 특히 거래소에 남아 있는 물량이 줄어들수록 갑작스러운 대규모 매도 압력이 발생할 가능성도 낮아진다는 분석이 덧붙는다.

📊 As Bitcoin's market value hovers around $90K, crypto's top market cap continues to see its supply moving away from exchanges. Over the past year, there has been: 📉 A net total of -403.2K $BTC moving off exchanges

📉 A net reduction of -2.09% of $BTC's entire supply moving… pic.twitter.com/Y0JTC880Np — Santiment (@santimentfeed) December 8, 2025

산티멘트에 따르면 1년 전만 해도 거래소들이 보유한 비트코인은 약 180만 개였으나, 최근에는 120만 개 수준까지 내려왔다. 비트코인이 9만 달러 부근에서 움직이는 상황에서 이러한 공급 축소는 시장 내에서 강한 수요 신호로 해석되고 있다.

전문가들, 크리스마스 랠리 가능성 주시 중

애널리스트 마이클 반 데 포페는 비트코인이 전체적으로는 여전히 강세 구조를 유지하고 있다고 평가했다. 그는 현재 가격대를 매수세가 지켜내고 깊은 조정만 피한다면, 크리스마스 이전에 10만 달러 돌파를 시도할 가능성도 열려 있다고 전망했다.

So far, so good. #Bitcoin is still following the bullish path. It's all depending on the open in the U.S., if that's going to be causing the standard correction, then it's time to buy the dip. Main thesis: we break up from here and we'll start attacking $100K pre-Christmas… pic.twitter.com/23lENQhzPd — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 9, 2025

비트코인 벡터(Bitcoin Vector)도 거시 유동성 환경이 점차 비트코인에 우호적으로 바뀌고 있다고 분석했다. 과거에도 비슷한 조건이 만들어진 뒤 대규모 상승장이 이어졌던 만큼, 이번에도 비트코인이 다음 랠리의 중심이 될 가능성을 높게 보고 있다.

Last time this setup appeared, BTC delivered over 390% upside. This time the structure is different, but we’re starting from an environment that precedes liquidity expansion. And when liquidity turns, risk assets take the lead.https://t.co/QumOLmrHfc pic.twitter.com/U28lYN7JiM — Bitcoin Vector (@bitcoinvector) December 8, 2025

비트코인 하이퍼, 투자 흐름 변화 속 2,920만 달러 모금

비트코인 하이퍼(HYPER)는 최근 일부 대규모 비트코인 보유자들의 관심을 받기 시작하며 주목을 끌고 있다. 프리세일 모금액이 이미 2,920만 달러를 넘어선 것은, 비트코인 생태계가 오래 겪어온 구조적 문제를 해결하려는 시도에 시장의 관심이 커지고 있음을 보여주는 신호로 해석된다.

비트코인 하이퍼는 느린 거래 처리 속도와 높은 수수료, 스마트 컨트랙트 기능 부재 등 비트코인 고유의 한계를 보완하기 위해 설계된 레이어-2 프로젝트다. 트랜잭션과 애플리케이션 실행은 보다 빠른 가상머신 환경에서 처리하고, 최종 정산은 비트코인 메인체인에 기록하는 방식으로 운영된다.

이 구조는 비트코인의 강한 정산 보안을 그대로 유지하면서도 실제 사용 과정에서 성능을 개선하는 것을 목표로 하고 있다.

HYPER 토큰 기능·활용도와 프리세일 정보 한눈에 보기

HYPER 토큰은 비트코인 하이퍼 네트워크를 움직이는 데 필요한 기본 자산이다. 거래 수수료를 지불할 때 사용되고, 스테이킹이나 플랫폼 내 여러 기능을 이용할 때도 필수적으로 쓰인다. 이런 구조 때문에 HYPER는 생태계의 중심 역할을 맡게 된다.

현재 프리세일 가격은 0.013405달러로 고정돼 있으며, 약 하루 뒤 다음 단계로 넘어가 가격이 올라갈 예정이다. 참여할 계획이 있다면 비트코인 하이퍼 구매 가이드를 참고하면 된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.