“위기 속에 더 빛나는 36% APY”… 3200만 달러 돌파한 비트코인 하이퍼에 쏠린 스마트 머니

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요즘처럼 시장이 롤러코스터를 탈 때 진가를 발휘하는 프로젝트가 있다. 수년 만에 비트코인 생태계에 등장한 가장 유망한 레이어2(L2) 솔루션으로 꼽히는 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)다. 프로젝트는 극도의 시장 스트레스 구간 속에서도 단순한 현물 보유를 넘어 비트코인 홀더들이 내 자산을 쉴 새 없이 굴릴 수 있는 실질적인 유틸리티를 제공하며 프리세일에서 무려 3,200만 달러가 넘는 막대한 자금을 쓸어 담았다.

비결은 압도적인 기술력에 있다. 개발팀은 솔라나 가상 머신(SVM)을 비트코인 생태계에 접목해 수수료를 바닥 수준으로 낮추고 거의 즉각적인 트랜잭션 속도를 빚어냈다. 그러면서도 비트코인 베이스 레이어의 촘촘한 보안 연결 고리는 그대로 유지했다. 향후 L2 메인넷이 론칭되면 사용자들은 신뢰 최소화 방식의 간단한 절차만으로 자신들의 BTC를 새로운 체인으로 넘길 수 있다. 이를 통해 기존 비트코인 메인 블록체인에서는 상상하기도 힘들었던 다채로운 탈중앙화 애플리케이션(dApp), 결제 시스템, 그리고 짭짤한 스테이킹 기회를 마음껏 누릴 수 있게 된 셈이다.

210억 개 한정 토크노믹스와 내부자 특혜 걷어낸 공정한 분배 모델

이 거대한 생태계의 중심에는 네이티브 토큰인 $HYPER가 자리 잡고 있다. L2 네트워크 전반의 수수료 결제와 거버넌스 투표, 플랫폼 핵심 기능 접근 등 모든 권한이 이 토큰을 통해 이루어진다. 커뮤니티가 특히 환호하는 부분은 비트코인을 오마주해 총공급량을 210억 개로 엄격히 제한한 점과, 내부자 특혜를 철저히 배제한 공정한 분배 모델을 채택했다는 사실이다.

현재 0.0136774달러로 책정된 프리세일 가격은 단 몇 시간 뒤면 다음 단계로 인상될 예정이다. 하지만 이처럼 명확하게 미리 정해진 가치 상승 로드맵 덕분에 지금 같은 요동치는 시장 상황에서도 훌륭한 헤지 수단을 찾는 스마트 머니의 발길이 끊이지 않고 있다.

트럼프 48시간 최후통첩과 이란의 맞불… 유가 폭등 속 비트코인 흔들

스마트 머니가 이토록 기민하게 하이퍼로 자본을 옮기는 이유는 숨 막히는 거시 경제 매크로 환경 때문이다. 주말 동안 중동의 긴장감은 일촉즉발의 상황으로 치달았다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 트루스 소셜(Truth Social)을 통해 이란을 향해 48시간의 최후통첩을 날리며, 핵심 수로인 호르무즈 해협을 열지 않으면 가장 큰 곳부터 시작해 발전소 등 에너지 인프라에 폭격을 가하겠다고 엄포를 놓은 것이다. 이에 질세라 이란은 걸프만 전역의 에너지 인프라를 타격하겠다는 맞불 작전으로 응수했다.

전 세계 원유 공급량의 약 20%를 책임지는 호르무즈 해협은 이미 2월 말부터 상업용 선박의 발길이 뚝 끊긴 상태다. 이런 대치 국면은 불확실성을 극도로 꺼리는 투자자들을 공포로 몰아넣었고, 즉각적인 위험 회피 심리가 발동하며 유가가 미친 듯이 치솟았다. WTI 원유는 배럴당 거의 101달러에 육박했고, 브렌트유는 113달러를 뚫었으며, 개장 전 미국 오일 펀드는 123달러 위로 폭등하며 전 세계 시장을 인플레이션 공포로 짓눌렀다.

거침없이 7만 달러 위를 달리던 비트코인도 타격을 피할 순 없었다. 트럼프의 경고가 뉴스를 타자마자 매물이 쏟아지며 토요일 단 몇 시간 만에 가격이 약 3% 주저앉았고, 2억 4,000만 달러 이상의 롱 포지션이 뼈아프게 청산됐다. 3월 초 이후 처음으로 최저 6만 7,360달러까지 밀렸다가 현재 6만 8,000달러 선을 간신히 회복한 상태다. 하지만 산전수전 다 겪은 노련한 트레이더들은 이 급락을 오히려 기회로 여긴다.

유명 X 계정 다큐멘팅 세일러(Documenting Saylor)의 분석 게시물처럼, 지난 사이클에서도 비트코인은 1만 9,000달러에서 12만 6,000달러로 치솟은 전력이 있다. 전문가들은 비트코인의 장기 패턴이 항상 더 높은 고점을 기록해 온 만큼, 강세장이 무르익으면 20만 달러 고지도 충분히 밟을 것으로 내다본다.

$BTC $19K → $69K → $126K → $200K HIGHER HIGHS EVERY CYCLE THE TREND IS CLEAR 🚀pic.twitter.com/J2B5E5sNXz — Documenting Saylor (@saylordocs) March 22, 2026

모바일 앱 ‘베스트 월렛’으로 간편 매수… 구매 즉시 36% APY 혜택까지

이러한 단기 변동성과 장기적 강세 전망이 엇갈리는 가운데, 비트코인 하이퍼 프리세일은 메인넷 전체 배포를 기다리는 동안 무려 36%의 연이율(APY) 이자를 제공해 매력적인 피난처로 꼽히고 있다. 지금 바로 포지션을 구축하고 싶다면 모바일 기기로 구글 플레이나 애플 앱스토어에서 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 다운로드하는 것이 가장 매끄러운 방법이다. 앱 내에서 제공하는 ‘구매 및 스테이킹’ 옵션을 선택하면 구매 즉시 보유량을 불려 나갈 수 있다.

물론 공식 웹사이트에 접속해 지갑을 연결한 뒤 SOL, ETH, BNB, USDC, USDT로 결제하는 것도 가능하다. 좀 더 다이렉트한 방식을 원한다면 은행 카드 결제도 완벽하게 지원한다. 현재 0.0136774달러인 진입 가격이 몇 시간 뒤면 오르는 만큼 발 빠른 대처가 필요하다. 비트코인 하이퍼에 대한 최신 업데이트와 활발한 커뮤니티 토론은 공식 X와 텔레그램 채널에서 만나볼 수 있다.

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