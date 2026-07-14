비트코인 매수 중단한 세일러… 든든했던 매수 기둥 무너지자 6만 3천 달러 박스권 횡보

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지루한 공방전을 이어가던 비트코인(BTC) 시장의 가장 단단한 버팀목 중 하나가 일시 정지 버튼을 눌렀다. 세계 최대 기업형 비트코인 고래이자 마이클 세일러가 이끄는 스트래티지(Strategy, NASDAQ: MSTR)의 공격적인 매수세가 마침내 멈춰 선 것이다.

이 소식이 전해지자 비트코인 가격은 6만 3,000달러대 초반에서 뚜렷한 하방 지지 촉매를 찾지 못한 채 갈팡질팡 표류 중이다. 가상자산 정보 플랫폼 코인게코 기준 비트코인은 24시간 전보다 1.80% 밀린 63,400달러 선을 기록하며 시장의 깊어지는 고민을 반영하고 있다.

Strategy has increased its USD Reserve by $450 million. As of 7/12/2026, we hodl ₿843,775 in our BTC Reserves and $3.0 billion in our USD Reserves. $MSTR $STRC https://t.co/0YQTQd7CXS — Strategy (@Strategy) July 13, 2026

스트래티지가 월요일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 공시 서류에 따르면, 이들은 최근 지분 매각(ATM) 프로그램을 통해 4억 6,670만 달러를 성공적으로 조달하며 달러 현금 예치금을 30억 달러 규모로 빵빵하게 채웠다. 하지만 시장이 기대했던 비트코인 추가 매수 건수는 지난주 ‘0개’에 그쳤다. 이로 인해 이들의 총보유량은 평단가 75,476달러인 843,775개로 고스란히 묶이게 되었다.

회사 측은 이러한 현금 축적이 비트코인 매집이 아닌, 우선주 배당금 지급과 부채 이자 상환을 위한 방어적 조치라고 설명했다. 든든한 ‘콘크리트 매수세’가 빠지자 나스닥 개장 전 MSTR 주가는 즉각 3% 하락세를 나타냈고, 온체인 데이터 역시 이미 ETF 피로감과 매수세 가뭄을 가리키며 매물벽을 얇게 만들고 있다.

트레이딩뷰 차트상으로도 비트코인은 수개월간 이어지던 대형 대칭 삼각 수렴의 하단 지지선을 깨고 내려앉으며 기술적 적신호가 켜진 상태다.

대형 삼각 수렴 이탈한 차트… 과연 6만 달러 사수할 수 있을까

$BTC is holding above the $62,500 level for now. A daily close below $62,000-$62,500 would be bad for Bitcoin. pic.twitter.com/PG6yMGBp5A — Ted (@TedPillows) July 14, 2026

단기 기술적 지표는 숨길 수 없이 정직하다. 비트코인이 수개월 동안 다져온 대칭 삼각 수렴의 하방 경계선을 이탈함에 따라, 통상적으로 이 패턴이 유발하는 강력한 방향성 추종 매도세가 출현할 가능성이 높아졌다.

물론 6만 달러에서 6만 1,500달러 구간이 롱 포지션의 강제 청산 물량과 스탑로스 물량을 기계적으로 받아내며 1차 저항력은 보여주었다. 하지만 이는 시장의 진성 매수 수요가 아닌 청산 엔진의 기계적 흡수일 뿐이다. 최근 24시간 거래 범위는 61,800달러에서 63,700달러 사이의 좁은 감옥에 갇혀 있으며, 이는 매집이 아닌 시장의 극심한 눈치싸움과 결단력 부족을 대변한다.

다만 6월 한 달간 중앙화 거래소(CEX)의 현물 거래대금이 15.3% 증가한 1조 1,100억 달러를 기록하고, 실물자산(RWA) 기반 무기한 선물 거래량이 3,110억 달러로 사상 최대치를 경신한 점은 기관들이 인프라 레벨에서 헤징을 섞어가며 여전히 치열하게 포지셔닝 중임을 시사한다. 향후 단기 시나리오는 세 갈래로 압축된다.

상승 시나리오: 현물 ETF 유입세가 다시 급가속하고 스트래티지가 매수 기계를 재가동해 6만 5,000달러 선을 탈환, 삼각 수렴 하방 이탈을 가짜 돌파로 무력화하는 그림이다.

현물 ETF 유입세가 다시 급가속하고 스트래티지가 매수 기계를 재가동해 6만 5,000달러 선을 탈환, 삼각 수렴 하방 이탈을 가짜 돌파로 무력화하는 그림이다. 기본 시나리오: 시장이 청산 충격을 소화하며 신규 수요 촉매가 터질 때까지 6만 달러에서 6만 4,000달러 사이의 진흙탕 박스권에서 지루하게 횡보하는 흐름이다.

시장이 청산 충격을 소화하며 신규 수요 촉매가 터질 때까지 6만 달러에서 6만 4,000달러 사이의 진흙탕 박스권에서 지루하게 횡보하는 흐름이다. 하락 시나리오: ETF 자금 유입이 정체된 상황에서 매크로 위험 회피 심리가 확산될 경우, 스트래티지의 공백을 메우지 못한 채 다음 하방 지지선인 5만 8,000달러~5만 9,000달러선까지 밀려나는 비극이다.

몸집 커진 대장주 정체 전선… 똑똑한 자금은 비트코인 레이어 2 비트코인 하이퍼(HYPER)로 피난 중

스트래티지가 보유한 비트코인 전체 물량의 평단가보다 현재 시장 가격이 밑돌고 매집 프로그램마저 일시 정지되면서, 시장은 후기 진입자나 현물 롱 포지션 홀더들에게 극도로 가혹한 환경이 되었다. 대형주 비트코인의 상방 모멘텀이 꽉 막혀버리자, 가상자산 시장의 수익 잠재력을 쫓는 스마트 머니는 발 빠르게 초기 인프라 프로젝트로 이동하고 있다.

최근 트레이더들 사이에서 핫 트렌드로 떠오른 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)가 완벽한 대안으로 조명받는 이유다. $HYPER는 비트코인의 막강한 보안 표준을 그대로 계승하면서, 솔라나 가상머신(SVM)을 통합해 1초 미만의 결제 완료와 극도로 저렴한 스마트 컨트랙트 실행 속도를 구현하는 세계 최초의 전용 레이어 2(L2) 인프라다. 현재까지 시장에 존재하지 않던 독보적인 하이브리드 기술 구조다.

대형주들이 제자리걸음을 걷는 사이, 비트코인 하이퍼 사전판매에는 순식간에 32,963,017달러라는 거액의 투자금이 몰려들며 흥행 가속도를 밟고 있다. 현재 토큰 가격은 0.0136831달러 선으로 초기 투자자를 위한 고이율 스테이킹 프로그램도 함께 활성화되어 있다. 세일러의 스트래티지조차 비트코인 매수 대신 달러 현금 곳간을 채우며 방어벽을 치는 현 장세에서, 비트코인 생태계를 실질적으로 프로그래밍 가능하고 저렴하게 확장하겠다는 L2 인프라 내러티브는 투자자들에게 가장 매력적인 종목으로 자리 잡고 있다.

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