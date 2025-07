마라 홀딩스, 8억 5,000만 달러 자금 조달 계획…BTC 보유 늘린다

비트코인 채굴업체 마라 홀딩스(MARA Holdings, Inc.)는 7월 23일, 시장 상황 및 기타 조건에 따라 기관투자자들을 대상으로 2032년 만기 ‘제로 쿠폰 전환사채’를 발행해 8억 5,000만 달러(약 1조 1,636억 6,500만 원)를 조달할 계획이라고 발표했다. 이번 조치는 비트코인 보유량 확대, 채굴 인프라 업그레이드, 그리고 암호화폐 산업 내 선도적 입지 강화를 위한 회사의 전략 일환으로 이뤄졌다.

이는 첫 번째 전환사채 발행 이후 불과 1년도 채 되지 않아 이뤄진 두 번째 전환사채 발행이다. 첫 번째는 2024년 12월에 있었으며, 당시에도 같은 규모의 자금을 조달했다. 이번 발표 직후 나스닥에 상장된 마라 홀딩스 주가는 24시간도 지나지 않아 약 12% 급락했는데, 이는 투자자들이 해당 소식을 부정적으로 받아들였음을 시사한다.

