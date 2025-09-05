비트코인, 대형 고래 움직임 끊겼다…가격 향방 ‘안갯속’

핵심 내용

애널리스트 벤자민 코웬(Benjamin Cowen)은 역사적으로 반감기 이후 해의 9월은 비트코인(BTC)이 국지적 저점을 기록한 뒤 4분기 반등으로 이어지는 경향이 있다고 지적했다.

오는 9월 17일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 단행될 가능성이 있는 기준금리 25bp(0.25%포인트) 인하는 시장에 유동성을 공급해 비트코인 가격을 끌어올릴 수 있는 요인이 될 수 있다.

또한 지역별 유동성, 특히 아시아와 미국 시장에서의 자금 흐름이 단기 가격 움직임에 지속적으로 영향을 미치고 있다.

지난주 변동성이 큰 장세를 보인 뒤, 비트코인(BTC)은 현재 11만 달러(약 1억 5,323만 원) 부근에서 지지를 찾으며 향후 중대 기로에 서 있다.

최근 몇 주간 비트코인은 10만 4,000~11만 6,000달러(약 1억 4,487만~1억 6,174만 원) 범위에서 거래돼 왔다. 특히 최근 비트코인 초기 고래들이 일부 보유 물량을 매도하면서, 시장 심리가 이더리움(ETH) 쪽으로 기울고 있음을 보여주고 있다.

비트코인, 9월 고비 맞나…역사적 약세·연준 금리 결정 주목

역사적으로 9월은 비트코인과 알트코인 시장에서 매도 압력이 강하게 나타나는 시기이며, 투자자들은 이번에도 유사한 조정을 대비하고 있다. 암호화폐 애널리스트 벤자민 코웬(Benjamin Cowen)은 과거 사례상 비트코인이 반감기 이후 해의 9월에 저점을 기록하는 경향이 있다고 지적했다.

이후 비트코인은 종종 반등하며 사이클 정점에 도달하는데, 이는 대체로 4분기에 발생하곤 했다.

Historically, #Bitcoin finds a low in September of the post-halving year, and then bounces off of it into the market cycle top that occurs in Q4. pic.twitter.com/CVbcPOUojM — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) September 3, 2025

앞으로 주목되는 주요 변수는 오는 9월 17일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 단행될 가능성이 있는 기준금리 25bp(0.25%포인트) 인하다. 이는 시장에 대규모 유동성을 공급해 비트코인과 전체 암호화폐 시장을 끌어올릴 수 있는 촉매제가 될 수 있다.

블록체인 분석업체 글래스노드(Glassnode)에 따르면, 비트코인은 현재 투자자들의 대규모 매집 이후 10만 4,000~11만 6,000달러(약 1억 4,487만~1억 6,174만 원) 범위에서 박스권을 형성하며 조정을 이어가고 있다.

11만 6,000달러(1억 6,174만 원)를 확실히 돌파할 경우 상승세가 재점화될 수 있는 반면, 하방 돌파 시 9만 3,000~9만 5,000달러(약 1억 2,954만~1억 3,243만 원) 지지 구간까지 밀릴 가능성도 있다.

글래스노드는 “단기 보유 물량의 75% 이상이 손익분기점을 회복하는 11만 4,000~11만 6,000달러(약 1억 5,880만~1억 6,157만 원) 구간에서 지속적 반등이 이뤄져야 새로운 수요 유입과 다음 상승 국면을 촉발할 자신감을 줄 수 있다”고 분석했다.

비트코인 ETF, 선물, 고래 활동…수요 둔화 신호

최근 현물 비트코인 ETF로의 자금 유입이 마이너스로 전환되며 기관 수요가 약화되고 있음을 보여주고 있다.

한편, 비트코인 선물 역시 트레이더들의 수요가 부진한 상태다.

투자자와 트레이더들은 당분간 관망세를 유지하는 모습이다. 이 와중에 사토시 시대 비트코인 고래들은 일부 보유 자산을 매도하고, 그 대금으로 이더리움을 추가 매집하고 있다.

암호화폐 분석업체 크립토퀀트(CryptoQuant)는 최근 비트코인 가격 움직임이 ETF 자금 흐름보다는 지역별 유동성에 더 크게 영향을 받고 있다고 지적했다.

온체인 및 거래소 데이터에 따르면, 아시아 시장이 초기 가격 변동을 촉발하는 경우가 잦으며, 이후 미국 시장이 해당 추세의 지속 여부를 결정하는 패턴이 반복되고 있다.

