9월 비트코인 전망·알트코인 전망은?

핵심 내용

애널리스트들은 비트코인(BTC)이 113,400달러(약 1억5,800만 원) 이상으로 마감하지 못할 경우 하락 추세가 여전히 유효하며, 지지선이 무너지면 100,000달러(약 1억3,930만 원)와 90,000달러(약 1억2,540만 원)를 향할 수 있다고 경고했다.

최근 약세 흐름에도 불구하고, RSI(상대강도지수)와 변동성 기반 리스크 지표 같은 지표들은 비트코인이 랠리를 준비 중일 수 있음을 시사한다.

애널리스트들은 비트코인이 정점을 찍은 뒤, 비트코인 OG(초창기 보유자) 지갑들이 비트코인에서 차익을 실현하고 이를 이더리움(ETH)으로 재배분하면서 메가 알트코인 시즌이 시작될 것으로 예상하고 있다.

비트코인(BTC) 가격은 최근 2주간 강한 매도 압력을 받으며, 사상 최고가인 124,457달러(약 1억7,330만 원)에서 15% 이상 하락했다. 전통적으로 9월은 비트코인에 불리한 달로 여겨져 왔으며, 애널리스트들은 자산 가격 흐름에 대해 다양한 가능성을 저울질하고 있다.

비트코인 가격에 대한 낙관론

최근 2주간의 조정과 식은 열기 이후, 비트코인의 RSI(상대강도지수)가 다시 힘을 보이고 있다. 유명 암호화폐 애널리스트 자본 마크스(Javon Marks)는 비트코인 가격이 RSI 상승과 함께 상방 추세를 탈 가능성이 있다고 지적했다.

그는 2024년 8월에도 유사한 차트 패턴이 나타났으며, 당시 비트코인 가격이 약 59,150달러(약 8,230만 원)에서 123,000달러(약 1억7,130만 원) 이상의 사상 최고치까지 치솟으며 110% 랠리를 기록했다고 설명했다.

In the quoted post, we projected #Bitcoin to enter yet another major bullish rally to new All Time Highs based off of similarities earlier on in the cycle. Since that projection, prices of BTC rallied over 110% from ~$59,150 to $123,000+, setting new All Time Highs and much… https://t.co/QSlQk5X5QD pic.twitter.com/9oq5WiNXH5 — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) September 1, 2025

반면, 4월 이후 비트코인 변동성은 강하게 압축돼 왔다. 애널리스트 크립토 파텔(Crypto Patel)은 온체인 데이터를 인용하며, 비트코인의 변동성이 확장 국면에 들어섰음을 보여준다고 지적했다. 실제로 30일 변동성 지표가 3%에서 9%로 급등했다는 것이다. 그는 “만약 변동성이 가격 강세와 함께 상승한다면, 시장 구도는 빠르게 강세로 전환될 것”이라고 설명했다.

크립토 파텔은 트레이더들이 주목해야 할 핵심 변동성 기준치를 제시했다. 변동성 기반 리스크 지표가 15~20%를 넘어서면 시장 모멘텀이 강화되기 시작하며, 25~30%를 초과할 경우 본격적인 확장 국면에 돌입했다는 신호가 될 수 있다는 것이다.

From Calm to Storm: $BTC Range Expansion Signals After months of compression since April, the market is showing early expansion, 30D volatility percentile just jumped from ~3% to ~9%. This phase began during the pullback from ATH, signaling a downside-led range expansion.… pic.twitter.com/jt3YoCFtAq — Crypto Patel (@CryptoPatel) August 31, 2025

약세 시나리오를 고려할 때

비트코인 가격은 한때 107,500달러(약 1억4,980만 원) 아래로 떨어졌다가 잠시 반등했지만, 곧 힘을 잃었다. 애널리스트 마이클 반 데 포페(Michael van de Poppe)는 단기 가격 흐름에 대해 “9월은 역사적으로 비트코인에 도전적인 달이었다”며, 이제 비트코인이 100,000~103,000달러(약 1억3,930만~1억4,350만 원) 구간을 테스트할 수 있다고 분석했다.

#Bitcoin ready to break upwards? Slight sweep of the low and a quick bounce. Again, I think that we're going to keep the volatility. September is usually a bad month, in that case, I'd be looking at $100-103K. pic.twitter.com/8WwQdneQUi — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 1, 2025

그는 이어 “솔직히 이번 달 비트코인 캔들은 좋지 않다. 다시 사상 최고가(ATH)를 향해 달려간다면 놀라울 것이다. 오히려 이번 달에 새로운 저점을 찍으며 조정을 마무리하고, 4분기에 상승세를 재개할 것으로 예상한다”고 덧붙였다.

크립토 파텔 역시 비트코인이 113,400달러(약 1억5,800만 원)를 4시간 봉 기준으로 돌파하지 못하는 한 여전히 하락 추세에 있다고 지적했다. 그는 “비트코인이 100,000달러(약 1억3,930만 원) 심리적 지지선을 하향 돌파할 경우, 90,000달러(약 1억2,540만 원) 부근 유동성이 다음 지지 자석 역할을 할 것”이라고 전망했다.

$BTC Bearish Outlook Bitcoin stays bearish below $113,400.

No H4 close above = downtrend intact, targeting the $100K psychological level. Break $100K support, and liquidity near $90K becomes the next magnet. Key levels:

$113,400 → HTF resistance

$100,000 → Psychological… https://t.co/aPlAnYfJcM pic.twitter.com/kkm9ult5bG — Crypto Patel (@CryptoPatel) August 31, 2025

비트코인에서 알트코인으로의 자본 회전

암호화폐 애널리스트 크레디불 크립토(CrediBULL Crypto)는 비트코인 가격이 정점을 찍은 뒤 곧바로 메가 알트코인 시즌이 시작될 것이라고 전망했다. 그는 최근 다수의 비트코인 OG(초창기 보유자) 지갑들이 매도에 나서면서 비트코인에서 차익을 실현하고, 그 자금을 이더리움(ETH)으로 옮기고 있다고 설명했다. 이러한 흐름은 알트코인 시즌의 완벽한 전개 시나리오라고 그는 강조했다.

