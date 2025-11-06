비트코인 급락, 피터 시프 “BTC 올해 상승분 모두 사라질 것…9만 달러까지 하락 전망”

핵심 내용

비트코인(BTC) 가격이 10만 달러(약 1억 4,477만 원) 아래로 떨어지면서 시장 전반의 조정을 촉발했고, 지난 24시간 동안 청산 규모는 20억 달러(약 2조 8,958억 원)를 넘어섰다.

피터 시프(Peter Schiff)는 비트코인이 지난 8월 이후 약 40% 조정된 이더리움과 유사한 흐름을 따를 것이라고 전망했다.

거시 불확실성과 미국 정부 셧다운이 이어지는 가운데, 비트코인 ETF에서는 하루 동안 5억 6,600만 달러 규모의 자금이 유출됐다.

비트코인(BTC)은 최근 강한 매도 압력에 직면하면서 전체 암호화폐 시장에서의 급락을 촉발했고, 오늘 이른 시간 청산 규모가 20억 달러(약 2조 8,958억 원)에 달했다. 유명 경제학자 피터 시프(Peter Schiff)는 비트코인이 2025년에 기록한 상승분을 모두 잃을 가능성이 있다며, 가격이 9만 달러(약 1억 3,029만 원)까지 떨어질 수 있다고 전망했다. 부진했던 10월에 이어, 11월 역시 현재까지 비트코인과 알트코인 모두에게 가혹한 흐름이 이어지고 있다. 11월 6일 현재 비트코인 가격은 약 10만 3,188 달러(약 1억 4,941만 원)이다.

피터 시프, 비트코인 올해 상승분 모두 사라질 수 있다고 전망

금(gold) 강세론자로 알려진 피터 시프는 최근 암호화폐 시장 하락에 대해 언급하며, 비트코인(BTC)이 10만 달러(약 1억 4,477만 원) 아래로 내려갔고 이더리움(ETH) 역시 3,000 달러선(약 434만 4,900 원) 붕괴를 눈앞에 두고 있다고 지적했다. 시프는 이더리움이 8월에 기록한 사상 최고가 대비 약 40% 가까이 하락한 셈이며, 이미 2025년에 올랐던 상승분을 모두 잃었다고 강조했다.

그는 이어 비트코인도 이와 비슷한 흐름을 따를 가능성이 높다고 덧붙였다. 시프는 현재 추세가 이어질 경우 비트코인 역시 2025년의 상승분을 모두 잃을 수 있다고 경고했다. 이는 비트코인 가격이 9만 달러(약 1억 3,029만 원) 수준까지 추가 하락하며 약 10%의 추가 조정이 발생할 수 있음을 의미한다.

Bitcoin finally broke below $100K. But the bigger crash is happening in Ether, which is about to break below $3K. That's almost a 40% decline from its record high set in August. Ether has already lost all of its 2025 gains. Bitcoin will soon surrender all of its 2025 gains too. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 4, 2025

한 투자자가 “만약 비트코인이 급락하면 금도 비슷하게 떨어지지 않겠느냐”라고 묻자, 시프는 다음과 같이 답했다.

“금은 비트코인과 반대로 움직인다. 비트코인이 크게 떨어지기 시작하면, 금은 오히려 강하게 상승할 가능성이 크다.”

시장 전문가들은 현재 진행 중인 미국 정부 셧다운과 거시경제 불확실성이 커지면서 대규모 고래 투자자들의 차익 실현이 증가했다고 보고 있다. 다만 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 이러한 상황이 연방준비제도(Fed)와 미 재무부 주도의 추가 양적완화(QE)로 이어질 수 있다고 예상했다. 헤이즈는 이것이 결국 비트코인과 암호화폐 시장의 상승으로 이어질 것이라고 내다봤다.

비트코인 가격 급락, 고래 매도 공세 속에 개인 투자자와의 대비 뚜렷

블록체인 분석업체 샌티먼트(Santiment)는 최근 비트코인(BTC) 가격이 10만 달러(약 1억 4,477만 원) 아래로 떨어진 배경에 대규모 고래 물량 매도가 있다고 지적했다. 온체인 데이터에 따르면, 10~10,000 BTC를 보유한 대규모 보유자들(고래와 상어)은 현재 전체 비트코인 공급량의 68.5%를 차지하고 있다.

10월 12일 이후 고래 지갑들은 총 38,366 BTC를 매도했으며, 이는 이들의 전체 보유량이 약 0.28% 감소한 수준이다. 같은 기간 비트코인 ETF에서도 대규모 자금 유출이 지속되면서, 11월 3일 화요일 하루에만 5억 6,600만 달러(약 8,197억 3,780만 원)가 빠져나갔다.

📉 Bitcoin is down to $101.8K, now concerning traders with the prospect of the asset dropping below $100K for the first time since June 22nd. 🐳 Whales and sharks holding 10-10K $BTC hold 68.5% of Bitcoin's supply, and have dumped 38,366 coins since October 12th (a -0.28% drop).… pic.twitter.com/UbnIEFFZo4 — Santiment (@santimentfeed) November 4, 2025

반면, 0.01 BTC 미만을 보유한 소규모 투자자들(새우)은 같은 기간 보유량을 415 BTC 늘리며, 공급 비중을 0.85% 증가시켰다.

애널리스트들은 암호화폐 시장의 지속적인 반등을 위해서는 대규모 보유자들이 다시 비트코인을 매수하기 시작하고, 소규모 투자자들의 투매가 나타나는 국면이 필요하다고 말한다. 역사적으로도 개인이 매도하고 고래가 매수하기 시작하는 전환점에서 시장의 바닥이 형성되는 경우가 많았다.

