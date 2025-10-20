비트코인 선물 시장 미결제약정 800억 달러 돌파… 세일러 “패닉은 기회다”

핵심 내용

비트코인(BTC) 선물 거래량은 공매도 세력이 추가 하락 압력에 대비하며 22.76% 급등, 810억 달러(약 115조 3,440억 원)를 기록했다.

마이클 세일러(Michael Saylor)는 이달 스트래티지(Strategy)의 비트코인 보유 가치가 40억 달러(약 5조 6,960억 원) 감소한 이후 또 한 번의 비트코인 매수를 암시했다.

주말 동안 소폭 상승세를 보였지만, 미결제약정의 정체는 강세 심리가 약하고 하락 추세가 이어질 가능성을 시사한다.

마이크로스트래티지(MicroStrategy)의 CEO이자 공동창립자인 마이클 세일러(Michael Saylor)는 10월 19일 일요일, 또 한 번의 비트코인(BTC) 매수를 암시하는 듯한 의미심장한 트윗을 올렸다. 해당 게시물은 회사의 비트코인 보유 현황 추적기와 함께, 가상의 다음 비트코인 매수를 암시하는 내용을 담았다.

데이터에 따르면 마이크로스트래티지의 비트코인 보유량은 총 640,250 BTC로, 2025년 10월 6일 비트코인 가격이 사상 최고가인 12만 6,270달러(약 1억 7,981만 원)를 기록했을 당시 약 730억 달러(약 103조 9,520억 원)에서 현재 690억 달러(약 98조 2,560억 원)로 가치가 감소했다.

세일러는 지난 토요일, 영국의 암호화폐 및 분산형 인공지능 기업인 사츠마 테크놀로지(Satsuma Technology Plc)의 CEO 마크 모스(Mark Moss)와의 인터뷰에도 참여했다.

이 인터뷰에서 세일러는 2025년 7월 출시된 마이크로스트래티지의 영구 우선주 STRC에 대한 기술적 세부 정보를 공개했다. 해당 상품은 10배 초과담보된 비트코인을 기반으로 하락 변동성을 최소화하며, 월 10.25%의 변동 현금 배당을 지급한다.

Michael Saylor explains how Strategy is stripping away the volatility of Bitcoin to provide investors with a 10.25% dividend treasury credit instrument, $STRC. pic.twitter.com/bpQliXMLhd — The ₿itcoin Therapist (@TheBTCTherapist) October 18, 2025

STRC는 가격을 99~101달러(약 14만 976~14만 3,824원) 범위로 제한하고 수익률을 동적으로 조정함으로써 액면가 근처의 안정성을 유지해, 마이크로스트래티지가 보유 자산을 매도하지 않고도 재무 자산을 유동화할 수 있도록 한다.

비트코인 공매도세, 주말 반등에도 하락 베팅 강화

비트코인 가격은 일요일 1.5% 반등했으나, 보도 시점 기준 10만 9,000달러(약 1억 5,522만 원) 아래에서 상승세가 제한됐다. 세일러의 새로운 강세 신호에도 불구하고, 파생상품 지표는 공매도 세력이 주말 반등세에도 불구하고 추가 하락에 대비하고 있음을 보여준다.

코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면 비트코인 선물 거래량은 22.76% 급증해 810억 8,000만 달러(약 115조 4,579억 원)에 달했지만, 미결제약정(Open Interest)은 0.59% 증가한 691억 달러(약 98조 3,848억 원)에 그쳤다. 거래량이 급증했음에도 미결제약정이 거의 변동이 없다는 점은, 상당수의 거래가 신규 포지션 진입이 아닌 기존 포지션 청산에 의해 발생했음을 시사한다.

신규 비트코인 포지션의 유입이 뚜렷하게 늘어나지 않는 한, 이번 주말 반등은 단기적일 가능성이 크다.

솔라나 생태계 성장으로 웹3 투자심리 회복… 섭드(SUBBD) 프리세일 120만 달러 돌파

지난주 비트코인의 부진한 흐름 속에서 투자자들의 관심이 섭드(SUBBD)와 같은 신규 프로젝트로 이동하고 있다.

섭드는 인플루언서와 브랜드를 위한 크리에이터 수익화 도구를 제공하는 인공지능(AI) 기반 프로젝트다.

현재 섭드 프리세일은 목표금액 140만 달러 중 120만 달러(약 17억 880만 원)를 돌파했으며, 토큰 가격은 개당 0.056725달러(약 81원)이다. 다음 가격 단계 조정까지 24시간도 채 남지 않은 상황에서, 초기 투자자들은 공식 섭드 프리세일 웹사이트를 통해 최대 20%의 스테이킹 보상 및 커뮤니티 인센티브를 받을 수 있다.

