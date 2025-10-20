바이낸스, 자동매매 계정 600개 동결… BNB 상승에 악재일까?

핵심 내용

바이낸스 웰렛은 지난주 시장 급락 당시 바이낸스 알파에서 봇 거래를 시도한 600개의 계정을 동결했다고 밝혔다.

바이낸스 코인 가격은 공지 직후 한때 1,070달러까지 하락했으나, 몇 시간 만에 1,120달러 수준으로 반등했다.

기술적 차트 분석에 따르면, 바이낸스 코인 가격은 1,350달러 부근에서 저항을 받을 가능성이 있으며, 잠재적으로 트리플 톱 패턴을 형성할 가능성이 있다.

세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 커스터디 서비스인 바이낸스 월렛(Binance Wallet)이 최근 암호화폐 시장의 변동성 속에서 자동 트레이딩 도구를 부정하게 사용한 혐의로 600개의 계정을 동결했다고 20일에 밝혔다.

바이낸스 코인(BNB) 가격은 해당 공지 이후 한 시간 만에 일시적으로 1,070달러(약 152만 원)까지 하락했다가 다시 1,120달러(약 159만 원) 수준으로 반등했다.

BNB/USDT 일간 차트의 기술적 지표는 향후 일주일 동안 1,350달러(약 191만 원) 선이 주요 저항 구간으로 작용할 가능성을 시사하고 있다.

바이낸스 웰렛, 봇 거래 단속하며 600개의 계정 동결

바이낸스 월렛은 10월 19일 X(구 트위터) 계정을 통해 성명을 냈다. 또한, 유망한 암호화폐 프로젝트에 대한 초기 투자 기회를 제공하는 바이낸스 알파(Binance Alpha) 플랫폼을 부적절하게 이용한 혐의로 600개 이상의 암호화폐 지갑을 동결했다고 밝혔다.

Dear User, In-line with our commitment to protect our users and provide a fair platform, last week we banned over 600 accounts that had misused Binance Alpha by fraudulently using automated tools (e.g. “bot farms”). We are enhancing our user feedback mechanism, and we… pic.twitter.com/97osYbmVqD — Binance Wallet (@BinanceWallet) October 19, 2025

바이낸스는 커뮤니티의 참여를 장려하며, 부정 거래 계정을 신고하여 자금을 회수할 경우 최대 50%의 보상금을 지급하겠다고 밝혔다.

바이낸스 코인 가격은 초기에는 하락했으나 곧 바로 회복세를 보였다. 솔라나(SOL), 리플(XRP), 트론(TRX) 등 경쟁 레이어 1 알트코인들이 일제히 2~3% 상승하면서 시장 심리가 안정세를 되찾았다.

이번 소식은 지난 금요일에 발생한 12억 달러(약 1조 7,052억 원) 규모의 암호화폐 청산 사태 이후 전해졌다. 당시 대형 알트코인 중심으로 단기적인 매도가 발생했으나, 주말 들어 거래량이 정상화되면서 바이낸스 코인 역시 업계 전반의 반등 흐름에 동참하여 보도 시점 1,120달러(약 159만 원) 선에 근접했다.

바이낸스 코인 가격 전망: BNB, 1,350달러 이상에서 트리플 톱 패턴 형성할까?

바이낸스 코인 가격은 지난주 전반적인 조정 이후에도 뚜렷한 회복세를 보이며 1,350달러(약 191만 원) 부근에서 트리플 톱(triple top) 패턴을 형성할 조짐을 보이고 있다. 차트상 10월 7일과 13일 각각의 상승 시도가 1,358달러(약 192만 원)와 1,375달러(약 195만 원) 부근에서 저항을 받으며 더블 톱(double top) 패턴을 보이고 있다.

현재 볼린저 밴드(20, 2) 기준으로 중간선 지지 구간은 약 1,167달러(약 165만 원), 상단 밴드는 약 1,346.9달러(약 191만 원)에 위치하고 있다.

또한, 파라볼릭 SAR 지표인 점선은 현재 가격보다 아래인 930.9달러(약 132만 원) 부근에서 형성되어 있어 매수세가 여전히 시장을 주도하고 있다는 것을 시사한다. 다만, 지난주 급락의 여파로 볼린저 밴드 폭이 넓어지면서 변동성은 여전히 높은 상태다.

모멘텀 지표를 보면, 이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence, 12, 26, 종가 기준) 지표는 완만한 상승 교차 신호를 보이고 있다. 현재 MACD선은 28.9로, 시그널선인 51.8을 향해 상승하고 있다. 이는 회복세가 초기 단계에 진입했지만, 아직 명확히 확인된 것은 아니다.

한편 불 베어 파워(BBP: Bull Bear Power, 13)는 여전히 -109.7로 여전히 음수 구간에 머물고 있다. 이는 매수세가 상단 저항 구간을 돌파하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

상승 추세를 확인하기 위해서는 가격이 1,350달러(약 191만 원)를 돌파하고 1,360달러(약 193만 원) 이상에서 마감해야 한다. 이러한 움직임이 나타날 경우, 9월 말 이후 형성된 상승 추세 채널과 맞물리며 1,500달러(약 213만 원)까지 급등할 가능성이 열릴 수 있다.

반면 1,060달러(약 150만 원)의 지지선을 유지하지 못할 경우, 상승 구조가 무효화되고 950달러(약 135만 원) 수준까지 조정이 이어질 리스크가 있다.

바이낸스의 자동 트레이딩 차단 조치는 투자자 신뢰 회복에 기여할 수 있으며, 매수세가 회복될 경우 바이낸스 코인 가격은 이번 주 초 추가적으로 상승 여력을 회복할 가능성이 있다.

